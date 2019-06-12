 Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил эфире программы Вот оно как."Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.
Он подчеркнул, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было, "чтобы не выглядеть популистично".
Также он отказался давать прогноз, когда могут быть понижены тарифы.
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.
Сколько оставались с бумажками вместо масла история умалчивает.
А появилось все,потому,чт Д.Л.И. стал закупать продовольствие у США и Канады,а также еще и ширпотреб в странах Европы,и соцлагеря.
Йулля , твой выход . Давай включай свою шарманку , про зубожиня и злочинну владу , яка нажываеться на не пидйомных тарыхвах . .
За дослідженнями Центру Разумкова, під час президентський виборів частка виборців Зеленського які хочуть відходу від Росії, членства в НАТО та розвитку української мови становила трохи більше 50%.
Я сам знаю кілька палких патріотів, які щиро голосували за Зеленського (бо «свинарчуки», бізнес на крові, офшор та інший набір казочок від противників Порошенка).
Дивлюся на них зараз.
І бачу, що у них розпач і нерозуміння - що відбувається?
Тобто зовні вони продовжують вдавати упевненість і бадьорість.
Продовжують повторювати як заведені «аби не Порох», або співати мантру «Вові заважає Верховна Рада».
Але, як то кажуть - очі не брешуть.
Їхні сяючі від щастя після виборів президента пики наразі еволюціонували в мармизи глибокої задумливості.
І є від чого.
У Дніпрі по 25-му мажоритарному округу балотуватиметься блогер Макс Бужанський - ідейний противник Майдану, людина що ностальгірує за СРСР, тепло відгукується про Сталіна, а українську мову вважає «методом красти».
Там же у Дніпрі по мажоритарному округу від партії «Слуга народу» балотуватиметься Віталій Криворучко, працівник СБУ часів Януковича і особа яка особисто курирувала розгін Євромайдану у Дніпрі.
У списку партії «Слуга народу» під номером 89 до Верховної ради іде професор і експерт кандидата Зеленського під час президентських виборів Олександр Мережко. Цей експерт свого часу стверджував, що матеріальне та моральне відшкодування жертвам Голодомору та їхнім нащадкам має покрити Україна (стаття "Украинское государство и голодомор", видання "Свобода" №6, 2007 р.).
А от вам ще: «украинский язык как язык государственный становится инструментом репрессии по отношению к тем, кто говорит и думает с помощью русского или другого языка, что неизбежно подрывает стабильность украинского общества» - стаття «Сон разума: украинский национализм как идеология», «Політе», 17 квітня 2007 р.
Гарний експерт?
Нарешті, справжній «пир духу» готується на 223-й виборчій дільниці, де від партії «Слуга народу» балотується ресторатор і телеведучій Микола Тищенко, у 90-і відомий як «Коля Оболонський» і колишній «бригадир» в ОПГ Савлохова. На рахунку його чимало й інших подвигів.
Нові обличчя - ви ж розумієте? І це лише кілька прикладів.
У соцмережах поширюють інформацію про те, що місця в партії «Слуга народу» банально… продають.
Дописувачі називають різні цифри - від 300 тисяч долларів., до 2 мільйонів. І повідомлень багато, у тому числі - від волонтерів, які й досі симпатизують президенту Зеленському.
Що відбувається?
А відбувається звичайна українська політика.
Об яку розбивається будь-яка ейфорія. У Зеленського нема політичного досвіду, він не має партії з історією, тому він просто не здатен контролювати своє оточення. А його штабісти вже відчули, що натрапили на золоту жилу і тому за всяку ціну намагаються цим скористатися.
Тому - продаж місць.
Тому - уже договірняки і як похідне - стрьомні люди у депутатах.
І вже повірте - потрапивши до ВР всі ці люди розвернуться так, що байки про «свинарчуків» видаватимуться казочками на ніч.
У Порошенка, в корупції звинувачували і Кононенка, і Грановського, і Гонтареву.
Обґрунтовано чи ні - розбиратися мусить суд.
Але.
Кононенко відсунув Коломойського від «Укрнафти».
Завдяки Грановскому, були знайдені і повернуті кошти Януковича.
Гонтарева вичистила банківську систему країни.
Як ви гадаєте, персонажі які ідуть зараз від партії «Слуга народу» зроблять хоч чверть від зробленого Кононенком або Гонтаревою?
Писав неодноразово - і повторюся ще.
Зеленський може обіцяти своїм виборцям все, що завгодно.
Але йому ніколи не подолати в українцях власне українців - українське жлобство, патерналізм та звичку працювати із середньою продуктивністю 3 долара на годину (а не 60, як у Німеччині).
Бо саме це, а не зловісна корупція - корінь наших бід.
Те, у чому звинувачували Порошенка - домовленості зі стрьомними осібами, - це те, вдаватися до чого буде приречений кожен президент України.
От тільки не кожен зможе впровадити децентралізацію, та завести в Україну «Ryanair» та «IKEA».
Про досягнення рівня Томосу, я краще промовчу.
Шанувальники Зеленського наразі не усвідомлюють, що вони обдурили самі себе - як дітлахи, які купилися на солодкі казочки афериста.
І вже повірте - швидко вони це не визнають.
Українці ніколи не пробачають свій неправильний вибір тим, хто зробив правильний.
Проте ейфорія уже проходить.
Якою ненавистю до Зеленскього вона обернеться вже за рік - мені бракує уяви.
Замислюватися шанувальники Зеленського уже починають.
Все просто.
Казка - закінчується.
Джес Хоган
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2607279.html
Хороший слоган для всех заявлений зиц хидранта "Нука все вместе уши развесьте!".
Шутка удалась
1. Бандюки с которыми он в сговоре и которым это выгодно
2. Украинофобская вата, которая голосовала за ресею в лице Зели
3. Тупой скот
Других групп людей больше нет...
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз.
(А.Макаревич)
Запевай про свинарчуков и попередников...
Герус не понимает,что его обьяснения никого не интересуют, не можешь геть с пляжа.
Там что то Юля с Кучеренко суд выграли и знат как тарфы снизить.Их бы послушать .
1. Не спать ночами...
А нахера ему спать ночами, если в АП столько дружбанов сидит, с которми можно пивка
потить и косячок по кругу пустить?
2. Не видеть жену неделями...
А нахера ему вообще жена нужна, если в АП столько голожопых девок с 95-квартала работают?
"Все ждала и верила,
Думала, рожу...
А пошла проверилась -
С триппером хожу..."
"По-моєму, чувак, нас кинули . . ."
Ха-ха, началась суровая реальность. А пенсы так надеялись !!! Ну ничего, сейчас их перед выборами парламента Юля ещё повозбуждает темой "Знизимо тарифи в 100 раз".
Надо на законодательном уровне запретить обсуждение тарифов на комуслуги в предвыборной кампании (как парламентской, так и президентской), чтобы не лапшили 30 миллионам доверчивых людей
і панеслась мордобой... то ж мені новина