 Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил эфире программы Вот оно как.

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Он подчеркнул, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было, "чтобы не выглядеть популистично".

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Также он отказался давать прогноз, когда могут быть понижены тарифы.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.