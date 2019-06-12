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 Политика Украины
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 Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний о понижении тарифов для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил эфире программы Вот оно как.

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Он подчеркнул, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было, "чтобы не выглядеть популистично".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотим низких тарифов - надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики, - Зеленский на iForum

Также он отказался давать прогноз, когда могут быть понижены тарифы.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

Источник: https://censor.net.ua/n3131892
 
   
 Топ комментарии
 
Та они уже поняли, но признаться стыдно

Воет только вата
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да Зебилы....с тарифами облом.,последняя надежда 4000евро зарплата "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 8793 "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 8793 "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 6643 вы держитесь там,хорошего вам настроения "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 9597 "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 9958.
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Ну что, лососнули тунца, тупая зелеботва? И это только начало. Дальше вас ждёт дефолт, который устроит Беня. Кстати, доллар уже начал рост, реально, но плюсы Гавнамойского молчат об этом. А ведь сколько крика сколько визга было у них было, что якобы доллар вырос из-за военного положения, хотя это была наглая ложь. Итак, жрите, туппая *******, ваш Зеля ещё и повышать тарифы будет. Ну вы и дебилы!
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""Люди в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - Герус заявил, что Зеленский шутил о тарифах, но нигде не обещал их снизить" - Зеленский полупрезидент? Помню, отец рассказывал, что когда был Хрущёв, белого хлеба не было, был только чёрный в котором половинки гороха попадались и вообще с харчами туго было. Белые булочки давали только в школах детям. Когда Хрущёва сменил Брежнев, через месяц в магазинах всё появилось. Ладно, Порошенко, Яценюк и Гройсман воровали и мы оказались самыми бедными в Европе, а кто ворует сейчас? Украинский газ для населения должен быть не дороже 70 $ за 1000 кубов, всё что больше, это наглый грабёж украинцев. Не нравились и не нравятся мне шутки и шутники 95-го квартала. Закон про импичмент уже приняли?
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Яценюк уже было визжал про 50 баксов за газ у Шустера и обсерал Азирива - и.....
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'Белые булочки давали только в школах детям"- и то не везде! Вам отец рассказывал,а я прекрасно помню этот гороовый хлеб,и 200гр сливочного масла на человека в месяц (по талону),и то его еще нужно было отоварить в живой очереди "1 талон - 1 человек - 200(180)гр. в руки".
Сколько оставались с бумажками вместо масла история умалчивает.
А появилось все,потому,чт Д.Л.И. стал закупать продовольствие у США и Канады,а также еще и ширпотреб в странах Европы,и соцлагеря.
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ЛОШЬЁ , ну как вам лапша .?? Кушай-те ,, не обляпай-тесь .. !!! .
Йулля , твой выход . Давай включай свою шарманку , про зубожиня и злочинну владу , яка нажываеться на не пидйомных тарыхвах . Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 1422 .
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Этот же олигарх "Свободу" проплачивает и регулирует её действия.
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Эпоха бедности кончилась! Наступает эпоха нищеты!
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Мне кажидся что это как с православием - 90% верунов знают шо это чушь, но признать не хотят, так как это типо равняется "зашквару" и такой вещи шо с Овощем на зоне сделали. То есть это как клиент наперсточника - "это я сам к нему иду, сознательно, а вы все лохи".
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Казка закінчується

За дослідженнями Центру Разумкова, під час президентський виборів частка виборців Зеленського які хочуть відходу від Росії, членства в НАТО та розвитку української мови становила трохи більше 50%.
Я сам знаю кілька палких патріотів, які щиро голосували за Зеленського (бо «свинарчуки», бізнес на крові, офшор та інший набір казочок від противників Порошенка).
Дивлюся на них зараз.
І бачу, що у них розпач і нерозуміння - що відбувається?

Тобто зовні вони продовжують вдавати упевненість і бадьорість.
Продовжують повторювати як заведені «аби не Порох», або співати мантру «Вові заважає Верховна Рада».
Але, як то кажуть - очі не брешуть.
Їхні сяючі від щастя після виборів президента пики наразі еволюціонували в мармизи глибокої задумливості.
І є від чого.

У Дніпрі по 25-му мажоритарному округу балотуватиметься блогер Макс Бужанський - ідейний противник Майдану, людина що ностальгірує за СРСР, тепло відгукується про Сталіна, а українську мову вважає «методом красти».

Там же у Дніпрі по мажоритарному округу від партії «Слуга народу» балотуватиметься Віталій Криворучко, працівник СБУ часів Януковича і особа яка особисто курирувала розгін Євромайдану у Дніпрі.

У списку партії «Слуга народу» під номером 89 до Верховної ради іде професор і експерт кандидата Зеленського під час президентських виборів Олександр Мережко. Цей експерт свого часу стверджував, що матеріальне та моральне відшкодування жертвам Голодомору та їхнім нащадкам має покрити Україна (стаття "Украинское государство и голодомор", видання "Свобода" №6, 2007 р.).
А от вам ще: «украинский язык как язык государственный становится инструментом репрессии по отношению к тем, кто говорит и думает с помощью русского или другого языка, что неизбежно подрывает стабильность украинского общества» - стаття «Сон разума: украинский национализм как идеология», «Політе», 17 квітня 2007 р.
Гарний експерт?

Нарешті, справжній «пир духу» готується на 223-й виборчій дільниці, де від партії «Слуга народу» балотується ресторатор і телеведучій Микола Тищенко, у 90-і відомий як «Коля Оболонський» і колишній «бригадир» в ОПГ Савлохова. На рахунку його чимало й інших подвигів.
Нові обличчя - ви ж розумієте? І це лише кілька прикладів.

У соцмережах поширюють інформацію про те, що місця в партії «Слуга народу» банально… продають.
Дописувачі називають різні цифри - від 300 тисяч долларів., до 2 мільйонів. І повідомлень багато, у тому числі - від волонтерів, які й досі симпатизують президенту Зеленському.
Що відбувається?

А відбувається звичайна українська політика.
Об яку розбивається будь-яка ейфорія. У Зеленського нема політичного досвіду, він не має партії з історією, тому він просто не здатен контролювати своє оточення. А його штабісти вже відчули, що натрапили на золоту жилу і тому за всяку ціну намагаються цим скористатися.
Тому - продаж місць.
Тому - уже договірняки і як похідне - стрьомні люди у депутатах.
І вже повірте - потрапивши до ВР всі ці люди розвернуться так, що байки про «свинарчуків» видаватимуться казочками на ніч.
У Порошенка, в корупції звинувачували і Кононенка, і Грановського, і Гонтареву.
Обґрунтовано чи ні - розбиратися мусить суд.
Але.
Кононенко відсунув Коломойського від «Укрнафти».
Завдяки Грановскому, були знайдені і повернуті кошти Януковича.
Гонтарева вичистила банківську систему країни.
Як ви гадаєте, персонажі які ідуть зараз від партії «Слуга народу» зроблять хоч чверть від зробленого Кононенком або Гонтаревою?

Писав неодноразово - і повторюся ще.
Зеленський може обіцяти своїм виборцям все, що завгодно.
Але йому ніколи не подолати в українцях власне українців - українське жлобство, патерналізм та звичку працювати із середньою продуктивністю 3 долара на годину (а не 60, як у Німеччині).
Бо саме це, а не зловісна корупція - корінь наших бід.
Те, у чому звинувачували Порошенка - домовленості зі стрьомними осібами, - це те, вдаватися до чого буде приречений кожен президент України.
От тільки не кожен зможе впровадити децентралізацію, та завести в Україну «Ryanair» та «IKEA».
Про досягнення рівня Томосу, я краще промовчу.

Шанувальники Зеленського наразі не усвідомлюють, що вони обдурили самі себе - як дітлахи, які купилися на солодкі казочки афериста.
І вже повірте - швидко вони це не визнають.
Українці ніколи не пробачають свій неправильний вибір тим, хто зробив правильний.
Проте ейфорія уже проходить.
Якою ненавистю до Зеленскього вона обернеться вже за рік - мені бракує уяви.
Замислюватися шанувальники Зеленського уже починають.
Все просто.
Казка - закінчується.

Джес Хоган

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2607279.html



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О как! Уже признаються,что хорошо пошутили над 73% ЛОХторатом.
Хороший слоган для всех заявлений зиц хидранта "Нука все вместе уши развесьте!".
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Ахах, 72% лошары, повелись на галимый популизм Зе... Так они ж и за "Слугу народа" проголосуют с таким же рвением.... Очень жаль, что мне и моим детям приходиться жить в стране, где народ вообще ничего не учит и не делает никаких выводов из прошлого....
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Следующий номер от ЗеКоманды - "Вы не правильно поняли - Генрус пошутил о том что пошутил Зеленский!". Show must go on!
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прекрасний разварот: раньше прєдвиборними обіщаніямі піпль кормили, а нончє прєдвиборнимі шуткамі плєбс развлєкают
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Все правильно он говорит, Зеля вообще ничего напрямую не обещал.
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лень делать одно и тоже много раз. у же сбрасывал упоротому зебилу ссылку на видео, где смарчок обещал снизить тарифы, еще перед 1 туром.
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Я так ржу что попкорном подавился
Шутка удалась
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Ну вывод один, за Зелю голосовало всего 3 типа людей:
1. Бандюки с которыми он в сговоре и которым это выгодно
2. Украинофобская вата, которая голосовала за ресею в лице Зели
3. Тупой скот

Других групп людей больше нет...
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какие они нах бандюки))) ненужно обижать бандюков! бандюки начинали с наперстков, получалова, отжималова....теперь у многих легально. от этой перепуганной обрезанной швали отличает, что мы всегда ходили ровно, не виляли жопой, рисковали, и свободой, и жизнью, и здоровьем. многие не дотянули и до 30и. а эта скользкая мразь всегда подставит свое очко под нужный Х.
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз.

(А.Макаревич)
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А что, были люди, которые воспринимали слова юмориста серьезно?
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Браво! Вот это Вазелин подшутил над 73% Зедибилов))) Хорошая шутка, мне понравилась, а вам - люди из секты святого Вазелина)?
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Зебилы,уже скоро... Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 8954
Запевай про свинарчуков и попередников... Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 171
Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 6844
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Где украинский газ для народа? В самой нищей стране самый высокий зеленый тариф .
Герус не понимает,что его обьяснения никого не интересуют, не можешь геть с пляжа.
Там что то Юля с Кучеренко суд выграли и знат как тарфы снизить.Их бы послушать .
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Самий високий зелений тариф у порівнянні із ким? Із ціною нс іншу нашу ел.енергію чи у євро з європейськими?
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І скільки євро коштує киловат сонячної/вітрової зеленки і Німеччині, Франції чи Італії?
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володя! а вот это - ЗАЛЕТ! присоединяюсь к порохнявым - за "базар" нужно отвечать!
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ЗЕсекта свидетелей конца эпохи бедности вот вам еще один шах и мат Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 8193 РОТЕРДАМ+ продлили ай яяяй как не хорошо получилось вот паперло так паперло !
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ААААААА я ору..... не прошло и месяца, как он все свои предвыборные лозунги слил в унитаз! Блин, мне даже жалко его лохторат, там ведь есть умные люди, которых обманули.... как им досадно сейчас, обидно и противно!
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Причин радоваться нет! Этот асисяй нацелен вернуть Украину в расию.
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асисяю раньше возврата, глаз на жопу натянем
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Зеро после избрания народу: всем спасибо, все свободны...
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"Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить" - то что Порошенка в тюрьму посадит, тоже шутил или обманул?
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А вы еще за их партейку проголосуйте -- вот жизнь тогда настанет распрекрасная!
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но самое интересное впереди когда кремлевские сатанисты рассчитаются с галабародькай за здачу Украины посадив на газовою трубу беню Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 9523 вот для чего вы нужны были дебилы !
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тарифы шутка, зарплата 4000 € окажется тоже шуткой ну где те, кто выбирал по принципу " зато посмеемся" ( поверьте были и такие) смешно вам или как ? Призыв ЗЕленого (в смысле без политического опыта) президента "сделаем вместе" помните, так вот вы сами себя "сделали" во всех позах Камасутры.
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эту новость можно читать не один раз, она все прекрасней.
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А, собственно, что обещал этот клоун Вова-ЗЕ-Дун перед выборами:
1. Не спать ночами...
А нахера ему спать ночами, если в АП столько дружбанов сидит, с которми можно пивка
потить и косячок по кругу пустить?
2. Не видеть жену неделями...
А нахера ему вообще жена нужна, если в АП столько голожопых девок с 95-квартала работают?
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Пісня зеботки:
"Все ждала и верила,
Думала, рожу...
А пошла проверилась -
С триппером хожу..."
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пляааа! я со смеху попкорном подавился.
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У Кузьмы Скрябина была песня :

"По-моєму, чувак, нас кинули . . ."

Ха-ха, началась суровая реальность. А пенсы так надеялись !!! Ну ничего, сейчас их перед выборами парламента Юля ещё повозбуждает темой "Знизимо тарифи в 100 раз".

Надо на законодательном уровне запретить обсуждение тарифов на комуслуги в предвыборной кампании (как парламентской, так и президентской), чтобы не лапшили 30 миллионам доверчивых людей
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Де там оті зебіли, які порхоботів фіксували? Он, який вибір, складайте списки, вони поповнюються!
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хтось десь шось ляпне
і панеслась мордобой... то ж мені новина
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Кинули вас, адепти секти "Зе", як лохів.... Про все жартував, нічого не обіцяв....
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Ось тепер ви зрозуміли чого 25% вважало себе розумніше за 73% Бо вони знали що так і буде. Бо насправді, комон друзі зеленопузі??? хіба могло бути інакше??? Проте що зеля так зходу побіжить здаватись ху"лу, було неспдіванкою навіть для нас. Особисто я вважав що капітуляцію воно буде протолкувати більш делікатно.
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Хм и почему в политику у нас идут шутники? Когда наконец прийдут ответственные люди?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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