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 Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный РФ Крым, однако "пока это надо подтвердить".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила пресс-служба Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - цитирует слова Миятович ее офис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссар СЕ по правам человека Миятович с Москальковой посетили украинских военнопленных моряков в "Лефортово"

Напомним, ранее пресс-служба МИД России 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

Источник: https://censor.net.ua/n3131891
 
 
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Да пожалуйста , никто ж не против . Подавай документы в украинское посольство , получай разрешение и езжай на здоровье . Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым - Цензор.НЕТ 6640 .
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В этом случае ей будут обязаны обеспечить пересечение границы.
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ну шо зебилы - вот и последствия вашего выбора - возврат делегации в ПАСЕ,предложение Макрона о возврате цапов в G8 - это и еще много много опций после визита - знакомства зеленского в Брюссель - на него все прямо плюют и на нас как на страну, к моему большему сожалению - выбрали - радуйтесь
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Нам пох,головне посадити Порося до тюрми.
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Про возврат в ПАСЕ говорили еще при Пете, это провал работы Климкина и депутатов Рады, но у сои и тут Зеля виноват.
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Ну вот ты тут в очередной раз высрался и чо? Твоё говно что-то изменит? паРаше и так жизни десяток лет остался. Китай отожмет (если уже не отжал) у неё пол Сибири и весь дальний восток. А нас волнует борьба с последствиями правления хряка и посадка последнего с конфискацией.
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Фига у Зеленского влияние. Ты его пиаришь или обсираешь?Определись
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это то, что надо знать о наших "так называемых партнерах" в Европах..
Дуня Матович откровенная "рускамирская" потаскуха, любительница Путена и открытая украинофобка..
Мы должны понимать, что Европа наш партнер, до тех пор, пока это партнерство отвечает нашим национальным интересам.. при этом, Россия это наш извечный враг!
Руководствуясь этими фундаментальными постулатами, мы должны строить свою национальную политику!
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счас все "озабоченные" европейцы повалят в Крым, отдыхать в самом крутом отеле..., тьфу, блазні...
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Цікаво як вона туди поїде,через Україну,чи через "Міротворець"?
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Ну що догрались у вибори дегенерати,пограйтесь ще,прокинетесь ранком у федеральном округе малоросия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым
 
 
 
 
 
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