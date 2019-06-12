 Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила пресс-служба Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.
"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - цитирует слова Миятович ее офис.
Напомним, ранее пресс-служба МИД России 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".
Дуня Матович откровенная "рускамирская" потаскуха, любительница Путена и открытая украинофобка..
Мы должны понимать, что Европа наш партнер, до тех пор, пока это партнерство отвечает нашим национальным интересам.. при этом, Россия это наш извечный враг!
Руководствуясь этими фундаментальными постулатами, мы должны строить свою национальную политику!