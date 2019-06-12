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 Новый танковый батальон будет сформирован на Черниговщине, - оперативное командование "Север"

На Черниговщине формируют новый отдельный танковый батальон.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Север", передает Цензор.НЕТ.

"12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформировано в с. Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

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В Гончаровском дислоцируется 1 отдельная танковая бригада "Сиверская".

Новый танковый батальон будет сформирован на Черниговщине, - оперативное командование Север 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131890
 
   
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зебилы бегом в военкомат и за зелю на контракт)))))))
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Им нельзя. У них справки о плоскостопии.
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А про це потрібно на всіх закутках кричати?
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не. надо шепотом на кухне телефон для записи на контракт передавать.
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А в чем проблема? Ты думаешь в паРаше про это не знают? Прекрасно знают. А север прикрыть надо, только батальона маловато будет.
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И с чего будет сформирован этот батальон?? С советского старья, которое покрасили и завели??
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а по твоему, шо это сильно, мешать сдаваться будет? уточни ?
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Нет не сдаваться... пока воюем с наемниками... Но с кацапами в лоб воевать конечно же не возможно.
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Чингачдрюк - это лахтинский хрякотроль, Не реагируй на него, это бесполезно.
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тю а я вот цапов лично видел и их ксивы тоже и не пешком они зашли к нам - так шо ты не прав и в корне не прав
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Его можно еще и модернизировать и вполне сносно получится и не очень дорого. Главное мастерство танкистов. А вот будет ли топливо для тренировок - вопрос открытый.
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без передачи обратно коломойскому укрнафты и топлива не будет - я уже где то это слышал))))
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Танки "Абрамс", с твоей точки зрения, значит тоже старье. Выпускаются с 1980 г. И сейчас только модернизируются. Стоят на вооружении морской пехоты США.
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Сьогодні батальйон, завтра бригада.
ВІтаю ВСУ з поповненням !
Смерть рашиським окупантам !
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Толя у нас президент уже другой - так шо ты это по аккуратней - а то на карандаш возьмут и все - донецкая прокуратура на тебя дело откроет - как то так
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До сраки карі очі,хоч один новий танк побудували?ні.
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панимаш... АН-225 "Мрiя" - это глубокая модернизация "старья" АН-2.
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а зачем - у оккупантов и так много нефтедолларов и газодолларов - пускай делают
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ну хоть что то годное
не пойму только нахер было кричать об этом на каждом углу?
писали бы уже танковую армию
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(((привет - Ты записался добровольцем - если нет - почему ждешь ?))))
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