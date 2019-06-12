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 Политика Украины
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Все про:Труба (94) Варченко Ольга (27) ГБР (350)

 Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник. ДОКУМЕНТ

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба вывел Второе управление организации досудебных расследований (Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) из подчинения первого заместителя Ольги Варченко.

Об этом "Цензор.НЕТ" рассказал источник в самом ведомстве, предоставив в распоряжение редакции соответствующий приказ.

Согласно приказу, указанное подразделение теперь подчиняется непосредственно Роману Трубе. До сих пор все следственные подразделения центрального аппарата ГБР подчинялись первому заместителю директора ГБР Ольге Варченко. Такое распределение полномочий было утверждено коллегиально с момента запуска бюро.

По словам источника, решение о перераспределении подчиненности управления директором ГБР напрямую противоречит ст. 12 закона о "Госбюро расследований Украины", в которой говорится, что вопросы, связанные с назначением, увольнением сотрудников и перераспределением полномочий, утверждаются только коллегиально – директором и двумя замами.

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"Также есть постановление суда от 19 апреля этого года №640/6315/19, в котором приведены аргументы о том, почему подобные решения не могут приниматься единолично. А этот приказ принят в обход решения суда", - рассказал источник.

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник 01
Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник 02
Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник 03

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ" невыполнение этого же решения Окружного административного суда г. Киева послужило причиной того, что ГПУ открыло уголовное производство против Романа Трубы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131885
 
 
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Зе-Ленин...

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 8080 Поганка‏ @ivanchenko27457 15 мин.15 минут назад
Зеленый провидец все бдит и контролирует!
Анонс книги о вошьде

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 9917

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 4798

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 2598
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Труба - человек хряка. Теперь понятны все его действия.
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А ,, фигня какая .. Не стоит внимания . Всё ,, булава уже у Зе . !!! Теперь можно всё . Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 2029 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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