 Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 47 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов.
По состоянию на 7:00 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей) ", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Не забьівается такое никогда.(С)
Жалуются они все время...
як цю підлоту туди загнати