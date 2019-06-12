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 Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 47 человек

Количество госпитализированных с отравлением после празднования свадьбы в ресторане во Львове достигло 47 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов.

По состоянию на 7:00 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей) ", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 39 человек, из них - пятеро детей, - ГСЧС

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3131882
 
 
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Вот ето свадьба-- капец !!! Выздоровления быстрейшего !
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Та да.

Не забьівается такое никогда.(С)
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это потому что "честных" предпринимателей, включая работников общепита задолбали проверками и инспекциями.., да?
Жалуются они все время...
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Пригласите в этот ресторан потроха,ахметку,свинарчука и гросю,пусть подобедают.
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Каждый год в летнее время на Западе травятся.... может блюда пересмотреть надо уже!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 47 человек
 
 
 
 
 
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