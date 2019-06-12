 Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 47 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов.

По состоянию на 7:00 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей) ", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 39 человек, из них - пятеро детей, - ГСЧС

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.