 Количество погибших от пожара в одесской психбольнице возросло до 7, - ГСЧС

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших ипоручил создать комиссию по расследованию инцидента.