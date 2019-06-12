EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  977  40
Материалы по теме:
Все про:ВМС (692) Укроборонпром (711)

 ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань"

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ о принятии Военно-морскими силами на вооружение новой радиогидроакустической системы "Ятрань".

Об этом сообщил государственный концерн "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ.

"Эта система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море было неоднократно доказано высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-Морских Сил Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, эта система успешно прошла государственные испытания. Она построена так, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника, что позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил передислокацию 4 кораблей и катеров ВМС из Одессы в Очаков

Кроме того, отличием радиогидроакустических буев является то, что они могут сбрасываться с вертолетов, что позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей и подводных лодок противника.

В настоящее время "Ятрань" готовят к производству в рамках государственного оборонного заказа.

Источник: https://censor.net.ua/n3131879
 
 
 Топ комментарии
 
херь какая то
координаты крымского моста туда забейте
на цензоре постят темы как санитарных авто на фронте тупо нет
и 200 м кабеля волонтеры по все Украине собирают
а тут бюджетное бабло в укитаз спускают
точнее по карманам распихивают
полтораку такую катушку к кую привяжете
пусть ходит ссука по киеву подводные лодки ищет
 показать весь комментарий
 
А где хоть один фрегат за 5 лет??? Военный сбор дал армии десятки миллирдов гривен! Куда они пошли??
 показать весь комментарий
 
У Цензора память как у золотой рыбки?))) За два дня две статьи про одно и тоже событие, со ссылкой на одну и ту же статью на сайте УкрОборонПрома)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну если с ее помощью получится взорвать крымский мост, то почему бы и нет ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 2504
 показать весь комментарий
 
 
как по мне на этот мост дастаточно положить ,,большой (х)буй" и он рано или поздно сам рухнет!!(тратиться ещё на него)тем более если заметил про поезда уже полная тишина как в прессе так и в сети(из чего можно сделать вывод что не всё таки так просто с этим мостом) да и с вводом(наспех) этого моста ни цены не упали да и ,,пэнсии расейские не поднялись" ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 5421
 показать весь комментарий
 
интересно, что произойдет раньше: мост рухнет или рашка развалится ? ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 2436 Или когда рашка развалится олени будут бежать из крыма сжигая мосты
 показать весь комментарий
 
Бросаете в море на веревке сосиску "Ятрань" и через 10 минут вытаскиваете с вцепившимся в нее с голодным кацапом.
 показать весь комментарий
 
 
херь какая то
координаты крымского моста туда забейте
на цензоре постят темы как санитарных авто на фронте тупо нет
и 200 м кабеля волонтеры по все Украине собирают
а тут бюджетное бабло в укитаз спускают
точнее по карманам распихивают
полтораку такую катушку к кую привяжете
пусть ходит ***** по киеву подводные лодки ищет
 показать весь комментарий
 
 
Буду не кошерным. То же можно сказать и про катера, Отльху Нептун и т.д. Это системы, которые легко уничтожает российское ПВО, а стоят такие системы немерянно. Это гибридная война. Дабы не тратились деньги на передовые высокоточные, автоматизированные системы, беспилотники всех видов бабло тратят на бесполезную технику при этом пияря её на всех каналах, дабы надурить пипл и показать свой псевдопатриотизм.
 показать весь комментарий
 
 
Серьезно? И можете даже пример привести? Ольху и катера ПВО уничтожает?))) От армии через 7Б косили?)))
 показать весь комментарий
 
Вот ты и прокололся. 7Б - это статья в российской армии в Украине её нет. Гы.
Ну и для всех остальных, (т.к. тролю пояснять что либо бесполезно) поясняю. В СССР в армии ПЗРКшники тренировались стреляя в болванки ГРАДа. Стрела и ИГЛа легко сбивает снаряд ГРАДа. Панцирь 1С легко собьет и ГРАД и УРАГАН и СМЕРЧ (Ольха по нашему). То же сделает и ТОР-2 (но это дороже) и даже ОСА, которая сбивает ТОЧКА-У, что неоднократно было на Донбассе. Нептун дозвуковой и даже если его обнаружат на дистанции менее 10 км, то его легко собъет корабельный аналог Панциря. Эти ракеты бесполезны против России. Все, что делал хряк, он делает с разрешения Кремля.
 показать весь комментарий
 
а ти поїдь і подивись що і хто на передку має ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 23
 показать весь комментарий
 
это ты сейчас про ГАЗ-66 который в поле стал , и который потом расстреляли или те два списаных УАЗа?
под видом волонтеров на цензоре действуют мошенники?
собирают кошты на разную херь, а администрация цензора постит ихние реквизиты
в теме что ли?
ты это хотел сказать?
 показать весь комментарий
 
Дать ссилоку на рахунок нормального волонтера !?
 показать весь комментарий
 
какой?
вероятность того что завтра подводная лодка рашки или ракетный крейсер торпедирует наш сухогруз по приколу,потому шо скажут они думали там террористы хотят взорвать ихний епаный мост, и у них инфа 100% что мы ответим хобя из крупнокалиберного пулемета ? не говоря уже об авиации или НЕПТУНА на который кучу бабла списали?
0 ! 0% итак будет всегда пока под боком будет рашка, а мы не в НАТО
псы. я допускаю что современное оружие надо разрабатывать, чтобы его потом продавать, но не в нашем сегодняшнем случае, если бы придумали у нас сегодня что то годное, сразу бы продали еще на стадии проекта с вместе документацией ... а начальниик СВР получил очередную медаль ФСБ или от китайцев
 показать весь комментарий
 
Зараз би ще побудувати ракети ви глибинні бомби що можуть розхерячити ти кацапськи підводні човни
 показать весь комментарий
 
и шо вы будите с ними делать пане Игорь?
куда засовывать? не может Украина воевать с рашкой открыто НЕ МОЖЕТ!
максимум можем типа сепарам насыпать, если оркам штаты яйца зажмут и не будут нам мешать
какие ракеты? какие нах подводные лодки?
все деньги должны идити в АТО, чтобы меньше наших хлопцев там гибло
что ***** за влажные мечты? мы уже открыто с ********** повоевали
писнями в крыму и парадом под Иловайском
псы. без обид. устал слушать разную ....
 показать весь комментарий
 
 
З вашою точки зору нічого не тре робити на розвіток та перспективу - калаші та рпг в ато і на тому все?Якщо вже запустили сістему виявлення то логічно розробити ******* сістему знищення
 показать весь комментарий
 
з нашои точки зору
надо размещать американские базы в Украине
и чем быстрее, тем лучше
или сдаваться параше
не оставят они нас в покое никогда
а китай нескоро их оссимилирует, мы так точно не доживем
других вариантов нет
или у тебя есть Игорёк?
псы. В БОЕВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ НАДО БАБЛО ВКИДЫВАТЬ И ПРОЧИЕ ПОДОБНЫЕ УДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ А НЕ НА РАЗНУЮ ХЕЬ КАК В ЭТОЙ ТЕМЕ ИЛИ ТИПА МОДЕРНИЗАЦИИ ХЛАМА С-125! страна реальных дибилоидов мля, точнее патологических воров(((
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А где хоть один фрегат за 5 лет??? Военный сбор дал армии десятки миллирдов гривен! Куда они пошли??
 показать весь комментарий
 
 
На армию. Если ты хоть немного бы интересовался армейским делом до 2014 и после, ты бы не писал тут свои безграмотные вбросы
 показать весь комментарий
 
 
Вы тут между собой с Тхір разберитесь, два зрадо...ба))) На пару работаете?))) А то друг друга опровергаете, но с друг другом не спорите)))
 показать весь комментарий
 
А создание фрегатов входит в военно-морскую доктрину Украины? Содержать такие суда весьма дорого, а вот какие задачи они должны выполнять?
 показать весь комментарий
 
А что тогда такое военно-морская доктрина Украины?? Речные катера Порошенко??
 показать весь комментарий
 
Зеленский назначил по квоте Хорошковского главой разведки типа, который награжден медалью от ФСБ России. О какой обороне и оружии теперь можно говорить?))
Побыла Украина независимой ровно 5 лет, теперь все возращаеться обратно
 показать весь комментарий
 
У Цензора память как у золотой рыбки?))) За два дня две статьи про одно и тоже событие, со ссылкой на одну и ту же статью на сайте УкрОборонПрома)))
 показать весь комментарий
 
 
Буї стоятимуть на якорі, чи їх носитиме по всьому морю?
 показать весь комментарий
 
бычков глушить в лучшем случае
псы. снимок походу под белой церковью делали
точно только рыба пострадала? водолазы не всплывали?
 показать весь комментарий
 
Фото яке знайшли, таке і вліпили. Це ні про що не говорить. І це не буй.
 показать весь комментарий
 
Это скрин с видео))) А видео есть и по ссылке указанной в статье, и в статье Цензора, которая идет первой в рекомендованных, под этой статьей)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Где то читал, эта система легко преодолевается стадом тренированных дельфинов.
 показать весь комментарий
 
Аааа, так вот почему лайкаете истеричку кричащую, что перед рашкой надо лапки сложить)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань"
 
 
 
 
 
 вверх