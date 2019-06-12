 ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань"

Об этом сообщил государственный концерн "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ.
"Эта система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море было неоднократно доказано высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-Морских Сил Украины", - сказано в сообщении.
Как отмечается, эта система успешно прошла государственные испытания. Она построена так, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника, что позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.
Кроме того, отличием радиогидроакустических буев является то, что они могут сбрасываться с вертолетов, что позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей и подводных лодок противника.
В настоящее время "Ятрань" готовят к производству в рамках государственного оборонного заказа.
координаты крымского моста туда забейте
на цензоре постят темы как санитарных авто на фронте тупо нет
и 200 м кабеля волонтеры по все Украине собирают
а тут бюджетное бабло в укитаз спускают
точнее по карманам распихивают
полтораку такую катушку к кую привяжете
пусть ходит ***** по киеву подводные лодки ищет
Ну и для всех остальных, (т.к. тролю пояснять что либо бесполезно) поясняю. В СССР в армии ПЗРКшники тренировались стреляя в болванки ГРАДа. Стрела и ИГЛа легко сбивает снаряд ГРАДа. Панцирь 1С легко собьет и ГРАД и УРАГАН и СМЕРЧ (Ольха по нашему). То же сделает и ТОР-2 (но это дороже) и даже ОСА, которая сбивает ТОЧКА-У, что неоднократно было на Донбассе. Нептун дозвуковой и даже если его обнаружат на дистанции менее 10 км, то его легко собъет корабельный аналог Панциря. Эти ракеты бесполезны против России. Все, что делал хряк, он делает с разрешения Кремля.
под видом волонтеров на цензоре действуют мошенники?
собирают кошты на разную херь, а администрация цензора постит ихние реквизиты
в теме что ли?
ты это хотел сказать?
.. Житомир.info | Анонс «Теми дня» на Житомир.info: волонтерка Юля Толмачова розкаже, що зараз возить на передову
вероятность того что завтра подводная лодка рашки или ракетный крейсер торпедирует наш сухогруз по приколу,потому шо скажут они думали там террористы хотят взорвать ихний епаный мост, и у них инфа 100% что мы ответим хобя из крупнокалиберного пулемета ? не говоря уже об авиации или НЕПТУНА на который кучу бабла списали?
0 ! 0% итак будет всегда пока под боком будет рашка, а мы не в НАТО
псы. я допускаю что современное оружие надо разрабатывать, чтобы его потом продавать, но не в нашем сегодняшнем случае, если бы придумали у нас сегодня что то годное, сразу бы продали еще на стадии проекта с вместе документацией ... а начальниик СВР получил очередную медаль ФСБ или от китайцев
куда засовывать? не может Украина воевать с рашкой открыто НЕ МОЖЕТ!
максимум можем типа сепарам насыпать, если оркам штаты яйца зажмут и не будут нам мешать
какие ракеты? какие нах подводные лодки?
все деньги должны идити в АТО, чтобы меньше наших хлопцев там гибло
что ***** за влажные мечты? мы уже открыто с ********** повоевали
писнями в крыму и парадом под Иловайском
псы. без обид. устал слушать разную ....
надо размещать американские базы в Украине
и чем быстрее, тем лучше
или сдаваться параше
не оставят они нас в покое никогда
а китай нескоро их оссимилирует, мы так точно не доживем
других вариантов нет
или у тебя есть Игорёк?
псы. В БОЕВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ НАДО БАБЛО ВКИДЫВАТЬ И ПРОЧИЕ ПОДОБНЫЕ УДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ А НЕ НА РАЗНУЮ ХЕЬ КАК В ЭТОЙ ТЕМЕ ИЛИ ТИПА МОДЕРНИЗАЦИИ ХЛАМА С-125! страна реальных дибилоидов мля, точнее патологических воров(((
Побыла Украина независимой ровно 5 лет, теперь все возращаеться обратно
псы. снимок походу под белой церковью делали
точно только рыба пострадала? водолазы не всплывали?