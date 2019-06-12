 С начала года в Киеве произошло более 16 тысяч ДТП. Больше всего - в Голосеевском районе, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.
В полиции отметили, что чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 до 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города.
В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 000 автомобилей.
По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%.
Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков.
Напомним, с начала года патрульные привлекли к административной ответственности более 10 тысяч водителей за нарушение требований дорожных знаков и еще более 4200 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого инспекторы зафиксировали почти 5 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За превышение максимальной допустимой скорости движения патрульные привлекли к ответственности более 12 тысяч нарушителей с начала измерения скорости движения с помощью прибора TruCam
В полиции также обратились к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения, быть осторожными при управлении транспортным средством, не отвлекаться на разговоры по телефону и пользоваться ремнями безопасности, помнить о максимальной допустимой скорости движения и ни в коем случае не садится за руль в состоянии опьянения.
Не ямы - рвы... - руль влево, руль резко вправо...
Вообще после выборов никто ничего не делает...
А вот теперь читаю эту статью про пьяных водителей нарушающих все поголовно ПДР... - от них все зло...
Верю..
И что бесит - работы вообще не ведутся....
Но я понимаю почему - потерян стимул у чиновников...
Действительно у нас в районе худо-бедно старались все 5 лет, понятно не для людей а для себя в основном, что бы люди заценили и оставили при должностях...- ремонтировали дороги, строили школы, оборудование закупали по больницам, облагораживали что то...
Но простой нарид послал нахрен барыг и выбрал Зе...
Ну и встало все сейчас...
на тому тижні в Черкаси відрядження було - добре шо на маршрутці -
маршрутка за 3 години з Києва до Черкас - я на своїй машині не відважився їхати!
треба вводити штрафи від ціни транспортного засобу!
Но надо заметить что и все эти развязки довольно хреново выстроены.
Это типа нашего Кельна, хотя Кёльн, конечно, фигня
Может, в Киеве сейчас лучше стало, до Киева уже несколько лет не получается доехать, хз.
Но там что-то надо делать.