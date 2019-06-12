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Все про:ДТП (5592) Киев (17576) патрульная полиция (1270)

 С начала года в Киеве произошло более 16 тысяч ДТП. Больше всего - в Голосеевском районе, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

За первые пять месяцев 2019 году в столице зарегистрировано 16 016 дорожно-транспортных происшествий, из них 830 с пострадавшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

В полиции отметили, что чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 до 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города.

В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 000 автомобилей.

С начала года в Киеве произошло более 16 тысяч ДТП. Больше всего - в Голосеевском районе, - патрульная полиция 01

По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%.

Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков.

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Напомним, с начала года патрульные привлекли к административной ответственности более 10 тысяч водителей за нарушение требований дорожных знаков и еще более 4200 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого инспекторы зафиксировали почти 5 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За превышение максимальной допустимой скорости движения патрульные привлекли к ответственности более 12 тысяч нарушителей с начала измерения скорости движения с помощью прибора TruCam

В полиции также обратились к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения, быть осторожными при управлении транспортным средством, не отвлекаться на разговоры по телефону и пользоваться ремнями безопасности, помнить о максимальной допустимой скорости движения и ни в коем случае не садится за руль в состоянии опьянения.

С начала года в Киеве произошло более 16 тысяч ДТП. Больше всего - в Голосеевском районе, - патрульная полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131877
 
 
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Це більш ніж 100 аварій на день! Ви що, не їздите, а тільки товчете один одного?
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не знаю как в Киеве..., но сейчас ехал по Синельниковскому району (Днепр.области) и проклинал дорогу...
Не ямы - рвы... - руль влево, руль резко вправо...
Вообще после выборов никто ничего не делает...
А вот теперь читаю эту статью про пьяных водителей нарушающих все поголовно ПДР... - от них все зло...
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То вы не видели настоящие рвы поперек дороги, которые были на юго-западе Одесской области...какой там руль влево-вправо, когда реально поперек дороги ров метровой глубины...на поле съезжаешь и едешь по полю, тк по дороге даже внедорожнику не проехать.
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Tierre - да?..

Верю..
И что бесит - работы вообще не ведутся....
Но я понимаю почему - потерян стимул у чиновников...
Действительно у нас в районе худо-бедно старались все 5 лет, понятно не для людей а для себя в основном, что бы люди заценили и оставили при должностях...- ремонтировали дороги, строили школы, оборудование закупали по больницам, облагораживали что то...
Но простой нарид послал нахрен барыг и выбрал Зе...
Ну и встало все сейчас...
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так в Одеський області гарні грунтовки біля "траси"! )))
на тому тижні в Черкаси відрядження було - добре шо на маршрутці -
маршрутка за 3 години з Києва до Черкас - я на своїй машині не відважився їхати!
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воділи) плюють на ПДР, і от є ці результати -
треба вводити штрафи від ціни транспортного засобу!
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Как водят в Киеве так я часто когда еду (упаси Боже не за рулём) зажмуриться периодически пытаюсь
Но надо заметить что и все эти развязки довольно хреново выстроены.
Это типа нашего Кельна, хотя Кёльн, конечно, фигня

Может, в Киеве сейчас лучше стало, до Киева уже несколько лет не получается доехать, хз.
Но там что-то надо делать.
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та те сталичные везде отличаются - шо дома, шо на выездах... бескультурнее водителей нет, наверное, в Украине...
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Там по-другому не проедешь. А привычки-то остаются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Киеве произошло более 16 тысяч ДТП. Больше всего - в Голосеевском районе, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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