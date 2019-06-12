 С начала года в Киеве произошло более 16 тысяч ДТП. Больше всего - в Голосеевском районе, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

В полиции отметили, что чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 до 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города.

В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 000 автомобилей.

По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%.

Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков.

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Напомним, с начала года патрульные привлекли к административной ответственности более 10 тысяч водителей за нарушение требований дорожных знаков и еще более 4200 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого инспекторы зафиксировали почти 5 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За превышение максимальной допустимой скорости движения патрульные привлекли к ответственности более 12 тысяч нарушителей с начала измерения скорости движения с помощью прибора TruCam

В полиции также обратились к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения, быть осторожными при управлении транспортным средством, не отвлекаться на разговоры по телефону и пользоваться ремнями безопасности, помнить о максимальной допустимой скорости движения и ни в коем случае не садится за руль в состоянии опьянения.





