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 Детей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами

В оккупированном Крыму выявили нарушения в сфере организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждения Симферополя. В двух школах, детсаду и колледже обнаружены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Крым.Реалии.

"Выявлены нарушения, выразившиеся в истребовании непредусмотренных документов с родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности перемен, на которых производится отпуск учащимся горячего питания, а также незаконного сбора учителями с родителей денежных средств в наличной форме для производства расчета учениками за полдники", – говорится в сообщении российской прокуратуры.

По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП России (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

В ведомстве сообщили, что виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафов.

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Комментариев администрации учебных заведений на данный момент нет.

В начале 2018 года глава Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов сообщил, что пробах молочной продукции, которую поставляют в детских сады, школы и пионерские лагеря оккупированного Крыма, специалисты продолжают выявляют растительные жиры и антибиотики.

В 2017 года в Россельхознадзоре сообщили, что половина молочной и мясной продукции, которая реализуется на полуострове, фальсифицирована. В результате внезапной проверки продуктов питания в детских садах полуострова выяснилось, что состав 22% протестированной молочной продукции и 50% мяса не соответствует заявленному на этикетке.

Источник: https://censor.net.ua/n3131875
 
   
 Топ комментарии
 
дык... камни с неба - это вкусно и питательно же! Детей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами - Цензор.НЕТ 811
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А по фото к новости и не скажешь, что еда просрочена. Наяривают, аж за ушами трещит!!!
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Нажаль ми недалеко втекли. Кацапи хоч штрафують, в нас би і того не було.
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дык... камни с неба - это вкусно и питательно же! Детей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами - Цензор.НЕТ 811
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А по фото к новости и не скажешь, что еда просрочена. Наяривают, аж за ушами трещит!!!
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у вас с лопаты едят, так еще и просрочка?
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ну а что - руЦкий мир он такой, беспощадный даже к детям, как говорил товариСЧ Жуков, бабы еще нарожают
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та які проблеми? кацяпські баби ще нарожають)! Дітей у школах і садочку окупованого Сімферополя годували простроченими продуктами. Винні відбулися штрафами - Цензор.НЕТ 5232
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Если бы не прострочка...их бы пришлось кормить САНКЦИОНКОЙ!!!)))
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юнармия должна переносить все тяготы военской службы
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(путлєрюргенд)\\\\\\\\\\\

Это как бы тебя назвать Эйнштейном в теле Шварценеггера.
Ты и не понимаешь - какой это комплимент грязным красножопым свиньям - сравнение с немцами.
Это как Жигули и Мерс.
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Нажаль ми недалеко втекли. Кацапи хоч штрафують, в нас би і того не було.
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Не "просроченными" , а "прошедшими проверку временем", эта же савсем другое, дети ж наше фсё.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами
 
 
 
 
 
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