 Оккупация Крыма - "военный жест" со стороны РФ. Европа не должна закрывать на это глаза, - Макрон анонсировал "длинную беседу" с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник, 11 июня.
"Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО", − указал французский лидер.
При этом он подчеркнул, что Европа не должна закрывать глаза на аннексию Крыма, так как это был "военный жест" со стороны РФ.
По словам Макрона, от того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России.
Президент Франции отметил, что на этой неделе собирается провести "длинную и насыщенную" беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Деталей готовящихся переговоров он не раскрыл, заметив, что между Россией и странами Европы "есть разногласия", которые нужно преодолеть.
"Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", − подытожил Макрон.
Ранее сообщалось, что 6 июня Макрон и президент США Дональд Трам во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине.
так я не сумніваюсь ***** з Макроном цю традицію не **********!
Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация.
Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация
... и Франция вступит в ОДКБ
Как по мне, то дело не в конкретной персоне, а в группе лицом которой эта персона является.
Все Ваши предложения хороши, но легко разбиваются от одного вопроса: "Вы, действительно уверены, что запоребрик уйдет с Донбасса, даже при выполнении Украиной всех, перечисленных Вами "уступок и соглашений"? Аппетит приходит во время еды.
Она и так раком перед им стоит!
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Цей жабоїд не розуміє одну просту річ, яку зрозумів ще 180 років тому, його земляк
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"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".
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Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". .
В 2008 році Ніколя Скаркозі уже "усмиряв" х%йло в Грузії. Як результат два заморожених конфлікти де присутні війська паРаші. В любий час ті конфлікти можуть бути розморожені.
Те саме готують і для України.