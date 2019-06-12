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 Оккупация Крыма - "военный жест" со стороны РФ. Европа не должна закрывать на это глаза, - Макрон анонсировал "длинную беседу" с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между европейскими странами и Россией должна продолжаться "стратегическая дискуссия".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник, 11 июня.

"Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО", − указал французский лидер.

При этом он подчеркнул, что Европа не должна закрывать глаза на аннексию Крыма, так как это был "военный жест" со стороны РФ.

По словам Макрона, от того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине

Президент Франции отметил, что на этой неделе собирается провести "длинную и насыщенную" беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Деталей готовящихся переговоров он не раскрыл, заметив, что между Россией и странами Европы "есть разногласия", которые нужно преодолеть.

"Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", − подытожил Макрон.

Ранее сообщалось, что 6 июня Макрон и президент США Дональд Трам во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3131872
 
 
 Топ комментарии
 
раньше уже дискутировали с Гитлером...пока не дождались гауляйтеров у себя в стране
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в СССР тоже не верили, что Прибалты выйду из ее состава.
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раньше уже дискутировали с Гитлером...пока не дождались гауляйтеров у себя в стране
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І допоможе ця розмова, як мертвому діду припарка. А з іншої сторони, не додаткові ж санкції вводити. А так МАкрон при дєлє.
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Они не догоняют, что паРаша отжала не курорт, а военную базу под носом у НАТО с которой можно контролировать весь юг Европы.
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Тривала дискусія з "гипотетичним гауляйтером" Європи має закінчитися у ...музеї де зберигається гильйотина. До ней буде "пасувати" голова "ху?ла"
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та отож)))), поговорить і простить кацапів і *****, тим більше є від кацапів багато пруфів)!
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кацапік, в тебе впн), відклеївся - на 11-80 на похмєлочку! )))
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кацапи з французами, здається, після наполеонів) дружать,
так я не сумніваюсь ***** з Макроном цю традицію не **********!
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"Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО", − указал французский лидер.

Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация.
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Игорь Д

Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация

... и Франция вступит в ОДКБ
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Кацапия Крым не вернет и никакие санкции не помогут, это и лосю ясно. Нужно было подавать в суды и возвращать имущество, вышки в черном море, нужно компенсацию требовать и тд. Очень сложный вопрос! Может быть договор составлять на управление полуостровом совместно.... не знаю. Но одной патриотической бравадой тут не обойтись и советским перекрашеным металлоломом кацапов не победить. Это утопия.
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в СССР тоже не верили, что Прибалты выйду из ее состава.
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Верить можно во что угодно. Но есть реальность и живем мы сейчас...
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Вероятное становится очевидным: Россия - сырьевой придаток Китая.
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Игорь Д

Как по мне, то дело не в конкретной персоне, а в группе лицом которой эта персона является.
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стадо подстраивается под привчки вождя
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старая песня ...и те кто её поют идут дружненько строем...ну ты понял.
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Ты можешь себе представить, что тебе на Кацапии скажут в ответ на предложение совместно управлять Крымом?
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Запонми, Крым НИКОГДА не будет российским!!!! Не потому, что кто то любит Украину, а потому, что это разрушает весь мировой порядок.
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Он и укранским никогда по сути не был к сожалению.
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именно по СУТИ он был и есть украинский. Так записано в ООН!
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этого достаочно, что они НАКОГДА не будет россикйским.
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Вы знаете, я вот смотрю на все это.....и думаю, а почему к примеру с тем же Донбасом не пойти на все уступки и соглашения? Выборы провести там, принять особый статус, автономию и тд.... А когда это реализуем и туда зайдем - завести туда спец службы, закрыть территорию, выгнать прессу, поставить отрк и танки на границе и провести зачистку!! Может хитрее быть надо, а ?? И с Крымом тоже хитрость проявить...
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дык ***** не хочет проводить выборы н аДонбасе, вот в чем вся загагулина. Даже первый пункт Минска не хочет выполянть - разведение войск.
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Ну как то поиграть, принять условия типо... выполнить это все. А потом понеслась!!! Эскадроны смерти... полная зачистка к ху....ям, мобильные крематории и все отлично! Как вам такое?
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ну как-то мы играем уже пятьлет, только конца этой игры не видно, пока ***** ласты не склеит.
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плохо, но радует что бандитов гибнет намного больше.
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Так кацапия богата на бандитов! Этого отребья там на сто лет! Очень жаль наших мужиков, наших войнов! Это же пи....ц
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это не пи..ц, а жизнь во время агрессии. Израильтяне так долго живут, и даже очень неплохо.
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Израилю выгодна война с Палестиной, поэтому она не заканчивается. Израиль каждый год получает миллиарды долларов помощи от США, Германия подлодки клепает бесплатно за Холокост и тд... Если бы Израиль хотел конца войны, то этих попуасов давно бы с г...ом смешали. Но это политика и бизнес. Мы не Израиль, нам кидают крошки со стола.
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значит нужно сделать так, что бы война была выгодна нам.
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поедь к пуйлу в гости, обвяжись гранатми и делов то...
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Аааа, так вы неадекват упоротый... ясно. Разговор окончен.
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Так они же требуют собственную "народную милицию" - читай собственные войска. Ты думаешь, что ты один такой умны и хитрый, да?
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А еще путь - подкуп! Как США Ирак победили... подкупили командование и все
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Денис Юхименко 7e3a3625

Все Ваши предложения хороши, но легко разбиваются от одного вопроса: "Вы, действительно уверены, что запоребрик уйдет с Донбасса, даже при выполнении Украиной всех, перечисленных Вами "уступок и соглашений"? Аппетит приходит во время еды.
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Не знаю конечно, это просто мысли. Я не эксперт. Но как-то надо решать. Лоб в лоб с кацапами мы не победим.
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на простенький вопрос по украинской грамматике ответить не побоишься? Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним - Цензор.НЕТ 5746
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Даже можно сказать, вселенский порядок...Бог перестал спокойно спать...хе-хе)) Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним - Цензор.НЕТ 7553
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Он забыл добавить и потому мы поддерживаем "чисто экономический" проект Северный поток 2, который даст еще больше денег Путину на его будущие "военные жесты"...
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Я думаю дискусия возможна. Примерно в таком русле--
Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним - Цензор.НЕТ 3826
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Антивоенное движение в рф типа "Хватит убивать хохлов , займемся своими проблеммами !". Задача будущего года для Зе.
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Главное что Макрон, как президент Франции, помнит о оккупации Крыма и не признает "референдум" под дулами оккупантов.
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Зачем россии разворачиваться к Китаю?
Она и так раком перед им стоит!
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удобная поза для китайцев, пока раша всает с колен....
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Как там говаривал наш нынешний пердзидент-естрадник, если перефразировать, - Росися, как п*яная рязанская баба, валяющаяся в отключке на задворках своего захезаного двора, на которую соседи-китайцы, хозяйничающие на этом дворе, ссут, серут и выбрасывают помои.
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Этот хлыщ-геронтофил явно не гениальный Наполеон Бонапарт. Да и его партнер-педофил тоже явно не Александр І Романов.
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Слушать политиков-3,1415здаболов - себя не уважать! В современном мире БАРЫЖНИЧЕСТВА и МЕЩАНСТВА нет места ПРИНЦИПАМ (кроме прибыли и сверхприбыли)! Эта цивилизация заслуживает глобальной ядерной войны и по всей видимости она ее получит (и очень скоро)! Мне не жаль ни себя и нас всех!
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Говорят, что виной тому протестантская етика европоцов. Но я думаю, что католики и иные баптисты и пятидесятники преуспели в этом деле не меньше англиканцев и лютеран. А что касается прааславного мира, то я вообще молчу. Тошнит меня от него.
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"Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", − подытожил Макрон.
***
Цей жабоїд не розуміє одну просту річ, яку зрозумів ще 180 років тому, його земляк

*
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".

.

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". .
 В 2008 році Ніколя Скаркозі уже "усмиряв" х%йло в Грузії. Як результат два заморожених конфлікти де присутні війська паРаші. В любий час ті конфлікти можуть бути розморожені.
Те саме готують і для України.
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Посыл ясен:- от""битесь от Донбасса и хрен с ним, с тем Крымом .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОккупация Крыма - "военный жест" со стороны РФ. Европа не должна закрывать на это глаза, - Макрон анонсировал "длинную беседу" с Путиным
 
 
 
 
 
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