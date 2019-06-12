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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вблизи села Тарасовка Тячевского района грузовик сорвался с горы в реку, погибли 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новини Закарпаття".

В результате ДТП погибли пять человек, которые ехали на заготовку дров.

Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли 01

"Машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человека нашли мертвыми, еще одного отнесла река", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия. ФОТО

Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли 02

По информации "М-Студио", среди погибших - два сотрудника лесхоза и трое местных. Другие обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются.

Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли 03

Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС, происшествие произошло 11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района. Спасателями были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины и поврежденный грузовой автомобиль.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. 

Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли 04
Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли 05
Фото с места трагедии обнародовал адвокат и общественный активист Роман Келемен

Источник: https://censor.net.ua/n3131871
 
 
 Топ комментарии
 
Очень жаль Карпатские леса! То что происходило все эти 5 лет и происходит поныне, это преступление страшнее коррупции и вооровства.
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Природа встала на свою защиту.
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Бідні люди,загинули за те,щоб Бурбаки стали богатшими,а Карпати лисими.
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Звідки там ліси??? 🤔
Залишилося лишень каміння, пил і бруд. Ліси проїхали до Еувропи по бізвізу...
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Очень жаль Карпатские леса! То что происходило все эти 5 лет и происходит поныне, это преступление страшнее коррупции и вооровства.
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Бідні люди,загинули за те,щоб Бурбаки стали богатшими,а Карпати лисими.
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Но это не мешает энтим лесорубам, когда их топит, кричать - "Караул, злочинна влада, дайте денег!". Идиоты!
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Теж побачив, що "лиса". Тобто або злочин керівника автопалку лісгоспу, або злочин усіх цих п'яти загиблих, бо на "лівому" авто їхали робити несанкціоновану вирубку....
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Ты, ***** пустоголовый. Лесорубы - это всего инструмент в этом скотстве. Голова - в Киеве.
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Илья Ильин e75eb129 - но вот природе этого не объяснили....

Не разобралась она в тонкостях....- в заказчиках и исполнителях...
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что мешало или мешает лесорубам выйти на протест и сказать "******* рубить наши леса....и назвать конкретные киевские фамилии??"
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Ну наркоторговцы тоже могут оправдать свою деятельность "отсутствием денег на жизнь".
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Ты тоже расходный материал, как бы себя не нес.
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Шкода вантажівку - знадобилась би в Армії.
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Может кто знает как остановить вырубку лесов? Это же не может вечно продолжаться. Зе подключаться не хочет. Хотя уже давно пора.
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"Как рассказали спасатели, погибшими оказались граждане 1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 годов рождения, которые осуществляли заготовку древесины.

ДТП произошло в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Тела пяти погибших нашли вчера, 11 июня, в период с 17:45 до 22:00 (тело одного отнесло течением и он был обнаружен а 22:00)..."


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Ліси мольфарські так піти неможуть.
Самой Землі цнотой вони вкривали грудь...
І падаючи в безвість невідому,
З собой людське життя, як бутерброд, беруть.
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Это они выехали на заготовку тех "дров" которые потом как дес-кругляк едут на продажу за границу, а вдокументах написано "дрова"?
Ну, не хочется злорадствовать, но карма их настигла.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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