 Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новини Закарпаття".

В результате ДТП погибли пять человек, которые ехали на заготовку дров.

"Машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человека нашли мертвыми, еще одного отнесла река", - сказано в сообщении.

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По информации "М-Студио", среди погибших - два сотрудника лесхоза и трое местных. Другие обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются.

Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС, происшествие произошло 11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района. Спасателями были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины и поврежденный грузовой автомобиль.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.