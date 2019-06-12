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 РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

Россия планирует поставить свои системы противоракетной обороны C-400 в Турцию в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во вторник, 11 июля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Соглашения, достигнутые между Россией и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - заявил Ушаков. Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".

Ранее официальные представители Турции заявляли, что поставки могут начаться уже в июне.

Намерение Анкары закупить системы С-400 вызвало недовольство в Вашингтоне, которые, по мнению США, представляют угрозу американской безопасности. Администрация США пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и истребителями США F-35, - постпред при НАТО Хатчисон

В качестве последнего срока для отказа от сделки с РФ в Белом доме назвали 31 июля.

"Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции", - заявил 7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

В случае осуществления сделки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики. Несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131868
 
 
 Топ комментарии
 
На чём параша повезёт свой хлам в Турцию? "Ашот" интересуется. РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 6342
РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 8219
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не знаю, хорошая это новость, или плохая, но во всём виноват Зеленский.
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Туреччина готова вкластись в непотріб ?
Зброя ця можливо і грозна .. допоки нею не почали користуватись.
Вона або не взлетить або впаде.
В кацапів далі Воронежа нічого не літає.
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Не обращай внимания - это очередной кацапский вброс...
у них там сейчас истерика французы
слили имфу что турки откажутся от С-400...
Скорее всего Эрдоган использует ***** как пугало
чтобы выторговать у США лучшие условия на Patriot и F-35...
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На чём параша повезёт свой хлам в Турцию? "Ашот" интересуется. РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 6342
РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 8219
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Украине тоже нужно свои комплексы разрабатывать.
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Я имел в виду, в прямом смысле разрабатывать. Для начала нужно от кацапцких комплектующих в танке Оплот отказаться - тоже в прямом смысле.
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А что, "Вільха" и "Нептун" не в прямом смысле разработали?
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Туреччина готова вкластись в непотріб ?
Зброя ця можливо і грозна .. допоки нею не почали користуватись.
Вона або не взлетить або впаде.
В кацапів далі Воронежа нічого не літає.
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они не видят , как Израиль , без проблем бомбит в Сирии , там тоже паРашкинская рухлядь стоит
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это тем которые "не отделаются помидорами"?)))правильно поставляйте.. может ещё больше скрепных самолётов собьют))
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не знаю, хорошая это новость, или плохая, но во всём виноват Зеленский.
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а кто же еще может быть у порохоботов виноват?
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Не знаю, что там с Турцией, но у зе-ботов явно "вавка в голове".
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О то вже ***** бабла закинув Єрдоганові , перемкнуло турченя конкретно
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Після певной суми будь яка ПВО буде чудовой 😏
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значит у Украины вообще пво нет.... ведь у нас с 300
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Як що кацапня піде на пряме вторження почне нерячити зі усіх видів зброі то жодна сістема на жаль не допоже . Подивиться на Ізраель вже як там перекрито небо від ракет і все рівно пропускають деяки до речі досить примитивні ракети
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Кацапия НИКОГДА не пойдет на прямое полномасштабное вторжение в Украину! В 21 веке в центре Европы это не возможно. И даже такое упоротое больное на голову чмо как ***** на это не пойдет. Последствия будут слишком большие.
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Але у такому разі до холери нам о ті с400🤤?)
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Так нам и не надо! Нам бы французкие пво... Астер или как их... то система классная!!!
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У них призначення та радіус дії різний.
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А то що ця супер сістема пропустила в Сіріі амер. Томагавки яким вже років 15-20 говорить за все
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Это факт... Но это говорит о том, что у нас вообще нет ПВО
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На жаль так ... І це питання до усіх нашіх колишнх презідентів ЧОМУ ?
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це якби на двох стільцях сидіти. шось намічається
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И придётся туркам к С-400, покупать говнолёт ФАК-АП.
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Не хвиюйтеся так-то Чукур замовив для зйомок 3-го сезону резинові.Головні герої ціле літо будуть тренуватися надувати!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле
 
 
 
 
 
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