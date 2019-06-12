 Враг за сутки 24 раза атаковал позиции ОС на Донбассе: ранены трое украинских воинов, уничтожены 2 и ранены 7 наемников РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- пять раз Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- район населенного пункта Авдеевка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

- вблизи Гнутово - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

- два раза Марьинку - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны семь раз:

- Попасная - 122 мм артиллерия;

- окраина Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Станица Луганская - стрелковое оружие;

- Гладосово - артиллерия калибра 122 мм;

- вблизи Золотого - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Новолуганское - вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- окраина Южного - минометы калибра 82 мм, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 11 июня двое оккупантов уничтожены и 7 ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия;

- Старогнатовка - применялись автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- Новгородское - минометы калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;

- окраина Зайцево - из 120 мм минометов.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.







