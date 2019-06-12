 Думал не выстоим в дополнительное время. Сейчас готовимся к финалу, - тренер сборной U-20 Петраков о победе над Италией

Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на сайт Трибуна, об этом сказал в комментарии "UA:Перший".

"Я очень счастлив, что мы победили, анализ будет позже. Доволен ребятами – это их победа.

Булецу я знаю пять лет. Прекрасный парень во всех смыслах, отличный футболист растет. Он молодец, забил решающий мяч, но выделять кого-то одного я не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу.

Эпизода с отмененным голом итальянцев я не видел. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что противник ударил его пол лицу. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное, правильное решение.

Я уже думал, что мы не выстоим в дополнительное время, ведь играли вдесятером замен не было. Но, как говорится, Бог нам помог", – сказал Петраков.

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Также он заявил: "Я счастливый человек, ребята молодцы. Уже готовимся к финалу. Арбитр на чемпионате мира U-20 в 2015-м наш гол не засчитал, сегодня судья нам отплатил, можно сказать. Всех поздравляю", – сказал Петраков.

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