 Думал не выстоим в дополнительное время. Сейчас готовимся к финалу, - тренер сборной U-20 Петраков о победе над Италией

Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на сайт Трибуна, об этом сказал в комментарии "UA:Перший".
"Я очень счастлив, что мы победили, анализ будет позже. Доволен ребятами – это их победа.
Булецу я знаю пять лет. Прекрасный парень во всех смыслах, отличный футболист растет. Он молодец, забил решающий мяч, но выделять кого-то одного я не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу.
Эпизода с отмененным голом итальянцев я не видел. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что противник ударил его пол лицу. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное, правильное решение.
Я уже думал, что мы не выстоим в дополнительное время, ведь играли вдесятером замен не было. Но, как говорится, Бог нам помог", – сказал Петраков.
Также он заявил: "Я счастливый человек, ребята молодцы. Уже готовимся к финалу. Арбитр на чемпионате мира U-20 в 2015-м наш гол не засчитал, сегодня судья нам отплатил, можно сказать. Всех поздравляю", – сказал Петраков.
хлопці,ви ,виграли пів-фінал,а значить,ви, маєте виграти і у фіналі
дякуємо вам за ваші старання
а,ви, мусите вигравати,вперед і ,тільки ,вперед