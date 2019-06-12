EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Спорт
  661  2
Все про:молодежь (177) сборная Украины (221) футбол (3085)

 Думал не выстоим в дополнительное время. Сейчас готовимся к финалу, - тренер сборной U-20 Петраков о победе над Италией

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков поделился первыми эмоциями после победы в полуфинале ЧМ U-20 над Италией (1:0).

Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на сайт Трибуна, об этом сказал в комментарии "UA:Перший".

"Я очень счастлив, что мы победили, анализ будет позже. Доволен ребятами – это их победа.

Булецу я знаю пять лет. Прекрасный парень во всех смыслах, отличный футболист растет. Он молодец, забил решающий мяч, но выделять кого-то одного я не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу.

Эпизода с отмененным голом итальянцев я не видел. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что противник ударил его пол лицу. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное, правильное решение.

Я уже думал, что мы не выстоим в дополнительное время, ведь играли вдесятером замен не было. Но, как говорится, Бог нам помог", – сказал Петраков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выход молодежной сборной по футболу в финал чемпионата мира - обзор матча и эмоции игроков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также он заявил: "Я счастливый человек, ребята молодцы. Уже готовимся к финалу. Арбитр на чемпионате мира U-20 в 2015-м наш гол не засчитал, сегодня судья нам отплатил, можно сказать. Всех поздравляю", – сказал Петраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу U-20

Источник: https://censor.net.ua/n3131865
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хлопці,зробіть,те,що ви зробили у пів-фіналі
хлопці,ви ,виграли пів-фінал,а значить,ви, маєте виграти і у фіналі
дякуємо вам за ваші старання
 показать весь комментарий
 
 
мусите вигравати,тому,що деякі дорослі програли у свій час
а,ви, мусите вигравати,вперед і ,тільки ,вперед
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиСпортДумал не выстоим в дополнительное время. Сейчас готовимся к финалу, - тренер сборной U-20 Петраков о победе над Италией
 
 
 
 
 
 вверх