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 Политика Украины
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 Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уже завтра, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По его словам, чтобы вступить в ЕС к 2025 году, Украина давно должна была начать переговоры.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении", — отметил министр.

Он также считает, что Украине необходимо приступить к переговорам "буквально завтра". В то же время Климкин предположил, что Украине удастся это сделать. "Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично", — добавил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131864
 
 
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Климкин отстал от жизни.зеля в Брюсселе усё уже порешал на чистом аглицком.
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Клим чугункин фсбэшная крыса вместе со своим тестем сепаратистом с Крыма что то рассказывает про европу...
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это та же история как и марадер Лолита брешит про нато и любовь к Украине Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 4555
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а ведь можно еще и кернеса с трухановым позвать пусть они что нибуть про любовь к Украине раскажут
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МИД Климкина полностью провалил работу. Ни единого Украинского ТВ канала не открыто на Западе, в Штатах Чалого все Украинцы поминают исключительно в непарламентских выражениях. Украинские дипломаты будто бы просто отрабатывают нелюбимый ими трудовой минимум.Полный провал.
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висунь писок у вікно, шо вам пєтруха прорубіл в Європу, подихай свіжим повітрям...
бо ж «бєлиє ночі»...
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Клімкін засумнівався в шансах України вступити в ЄС в найближчі 10 років...оно и понятно,ведь сейчас у власти граждане Украины ,а не украинский народ,хотя власть в Украине должна идти от украинского народа, а граждане Украины могут быть только в роли консультантов в государстве Украина, вы посмотрите на принятые законы, на судебные налоговые сборы,всё сделано против Украинского населения,может пора подвинуться гражданам Украины и можете уехать в свои столицы, и там проводить эксперименты над своим народом? Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 2280
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та тут всє засомнєвалісь, куди Моісєй Зє, заведе Україну за 5 років....
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Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин

клімкін,то є не дурний чолов'яга
він,мабудь,щось таки знає
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Закінчив ФІЗТЕХ з відзнакою.
Для тих, хто понімаєт.
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Давайте так: каждому чиновнику по минимальной зарплате, полная конфискация имущества в т.ч. и у родственников в случае "залёта" и можете "двигаться в сторону Европы" хоть ещё лет 20.
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Завтра это как коммунизм на горизонте....идёшь завтра.потом ещё завтра ,а он на горизонте всегда Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уже завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 7384
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уже завтра, - Климкин
 
 
 
 
 
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