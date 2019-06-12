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 Политика Украины
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Все про:СВР (53) Рябчин Алексей (2) Бухарев Владислав (1)

 Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин

Народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин призван своего коллегу Владислава Бухарева, которого 11 июня назначили главой Службы внешней разведки обнародовать информацию о доходах, работе в Налоговой и об участии в АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Рябчин отметил: "Сегодня моего коллегу по фракции "Батькивщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарева назначили на должность руководителя Службы внешней разведки Украины.

Проведя почти 5 лет с Владиславом в одной фракции у меня нет сомнений в его патриотизме и проукраинской позиции.

Влад является боевым генералом, который был на фронте в 2014 году.

И я точно знаю, что у него есть личные счеты со страной-агрессором за погибших побратимов на Донбассе и временно отобранном Крыму.

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Одновременно я вижу организованную травлю в фейсбуке за награду от ФСБ РФ, которую Влад получил за совместную спецоперацию с российскими, европейскими и американскими коллегами по ликвидации наркотрафика из Латинской Америки в Европу почти 15 лет назад.

Никто не обращает внимания, что у него тоже есть такие же награды от американских и европейских коллег по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью.

Как и на то, что он в кремлевском санкционном списке.

Поэтому попытка использовать этот факт биографии нового главы СВР - лишь эпизод предвыборной борьбы от остатков порохоботов, у которых еще остались ресурсы на воздействие на массовое сознание в фейсбуке.

Я хочу публично обратиться к своему коллеге.

Владислав, ты публично должен ответить на вопросы общественности по личного состояния и состояния своей семьи. О своей предыдущей работе в Налоговой администрации. Об отношениях с командой Владимира Зеленского.

Новые стандарты прозрачности и требования к руководству правоохранительных органов и спецслужб усилились после того, как люди Порошенко использовали власть для личного обогащения. И общество будет требовать этих ответов.

Также хочу посоветовать - ты должен рассказать украинцам о тех вещах, которые ты рассказывал очень узком кругу. Хотя я и знаю, что ты не любишь об этом вспоминать.

О спецоперации в Красном Лимане.

О том, как ты один из первых заходил в Славянск.

Почему тебя уволил Порошенко в 2014 году.

Почему ты возвращался с войны в маршрутке.

И о твоих побратимах, которые первыми погибли в боях на Донбассе.

Страна должна знать о том, кто будет ее защищать в последующие годы.

Желаю тебе плодотворной работы!"

Источник: https://censor.net.ua/n3131863
 
   
 Топ комментарии
 
из фракции "Батькивщина"

Можете дальше не продолжать. Нет ни одной партии через которую бы прошло такое огромное количество бандитов, мерзавцев и грабителей. Эта партейка абсолютный рекордсмен.
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Наш человек.

Як зазначають ЗМІ, а також підтверджують цю інформацію офіційною відповіддю Апарату Верховної Ради, у 2007-2012 роках Рябчин Олексій на громадських засадах був помічником народного депутата Партії регіонів Олега Царьова, керівника терористичної організації «Новоросія». Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 8042
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Поэтому попытка использовать этот факт биографии нового главы СВР - лишь эпизод предвыборной борьбы от остатков порохоботов, у которых еще остались ресурсы на воздействие на массовое сознание в фейсбуке. Источник: https://censor.net.ua/n3131863
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Коли про порохоботів говорять форумчани це допустимо, але коли такі слова говорить народний депутат і влаштовує боротьбу з ними, то є зовсім іншим. Такі депутати не повинні бути у новій ВР.
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из фракции "Батькивщина"

Можете дальше не продолжать. Нет ни одной партии через которую бы прошло такое огромное количество бандитов, мерзавцев и грабителей. Эта партейка абсолютный рекордсмен.
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Нет ни одной партии через которую бы прошло такое огромное количество бандитов, мерзавцев и грабителей.
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Я знал что ты это запостишь. Так что ты этим высером хочешь сказать?? ЧТо это честнейший человек или только подтвердить что Батькивщина лидер по всякой грязи мрази??
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Головне, що при цьому він про багатьох бандитів із "Батьківщини" не хоче говорити!
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Подтвердил, шо "Батькивщина" - приют и рассадник мрази.
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Поэтому попытка использовать этот факт биографии нового главы СВР - лишь эпизод предвыборной борьбы от остатков порохоботов, у которых еще остались ресурсы на воздействие на массовое сознание в фейсбуке. Источник: https://censor.net.ua/n3131863
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Коли про порохоботів говорять форумчани це допустимо, але коли такі слова говорить народний депутат і влаштовує боротьбу з ними, то є зовсім іншим. Такі депутати не повинні бути у новій ВР.
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Не вам ставити діанози. Сидіть собі на Німеччині і не давайте нам поради.
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так и женчина 3го тысячелетия тоже у Юли в партии пряталась от овощной власти а потом эти отбросы тявкали на вонаФсёукрала
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Я смотрю на Украинскую политическую суету и благословляю тот момент, когда я наконец-то принял решение стать Гражданином США. Нет, тут тоже имеют место быть политические коррупция,проституция и предательство. Но все это легко выносится на обозрение электората свободной прессой. И электорат имеет решающее слово.
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Якщо порівнювати сьогоднішнє життя і совок, то ми далеко просунулися до демократії. Інша справа, що у бідній країні завжди будуть протестні голосування і до влади будуть приходити різні популісти і бандити.
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У вас на лахтє зараз «бєлиє ночі», чи у тебе «бєлочка »?
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Этим заявлением он показал совковость Батькивщины, которая делит на друг-враг...
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Наш человек.

Як зазначають ЗМІ, а також підтверджують цю інформацію офіційною відповіддю Апарату Верховної Ради, у 2007-2012 роках Рябчин Олексій на громадських засадах був помічником народного депутата Партії регіонів Олега Царьова, керівника терористичної організації «Новоросія». Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 8042
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Не однофамілець?
Той самий, шо зараз: «Народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин Источник: https://censor.net.ua/n3131863»
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Ясно.
«Звикла собака за возом бігти, то біжить і за саньми.»...
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Народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Рябчин отримує державну компенсацію за оренду помешкання у столиці та проїзд попри те, що володіє більш ніж мільйоном гривень заощаджень.
Згідно із фінансовим звітом політика, Олексій Рябчин має право власності на три квартири: право спільної власності на одну квартиру у Макіївці Донецької області та право оренди на дві квартири у столиці.
Загалом за 2015 рік народний обранець отримав загалом 251 649 гривень державної компенсації за оренду житла Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 3421
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Бухарєв - давній знайомий Зєлєнского. Будучи народним депутатом, привозив того на свій округ з 95 кварталом на концерт. Притому оплачував концерт сам, а квитки роздавав. Зєлєнскій, як видно, це запам'ятав. Наскільки це етично - на мою думку не дуже. Ставити на Зовнішню розвідку давнього знайомого, який оплачував твої концерти. А ще цікаво, звідки у знайомого, який все трудове життя працював держслужбовцем є кошти, щоб оплатити концерти Кварталу.
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Украинская политика - пособие, как НЕ следует делать.
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Если бы были люди , то и ситуация була найкраща ?
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Не перекручуй, бо всі люди. Друга справа, що їхні політичні уподобання ведуть до ліквідації України і внутрішнього конфлікту. Аналіз цього за межами цієї теми.
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Cело неначе погоріло
Повсюду кишляться зебіли...
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не могу понять! зачем нашей биомассе еще какие то аргументы! 2009 год, бабушка едет в маЦкву, делает договор, по которому газ для Украины становится самым дорогим в МИРЕ!!!! за 5 лет вымывает все резервы страны в Газпром в нули. ставит страну на колени. неужели вы думаете, что завербованная КГБшлюха, подстилка Паши Лазаренки, может что то полезное сделать для нашей страны, для украинцев? или может собрать вокруг себя нормальных людей, а не кодло подонков?
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" от остатков порохоботов"

Именно эти Рябчины своими мантрами и манипуляциями и привели Зелемойского к власти...
Им хоть ссы в глаза, но на форуме от зерады почти никого не осталось, они появятся теперь только к парламентским выборам и то это будет, в подавляющем большинстве, Лахта...
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Знакомься, это - Мендель, она сказал, что ВСУ обстреливают детские сады и школы.
Знакомься, это - Богдан, он сказал, что Майдан это произошедшее негативное явление.
Знакомься, это - Кучма, представитель Зелемойского по протекции Пинчука, он сказал, что товарооборот с Лугандонией (теперь, когда предприятия были отжаты орками у Украины) необходимо возобновить.
И, наконец, знакомься, это - Зелемойский, который сказал, что паРаша не контролирует орков, а следовательно, в Украине гражданская война...
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это кто-то из украинского дипкорпуса в РБ
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Вопрос Рябчину , почему твой дружок ещё в 2014 году не отдал медальку в Россию ?
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А типа кроме награды ему предъявить нечего? Это мать его совсем не новые лица, а все те же старые коррумпированные рожи. Да априори в налоговой нет не одного не коррупционера. Хоть вы там усритесь в своей "Батькивщине". Но вас всех гнать надо ссаными тряпками. А это назначение я считаю очень плохим решением...
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А назначение юриста 95 квартала, не имеющего никакого понятия о работе спецслужб замом в СБУ вы считаете хорошим решением? А зюзиковая барышня, обвиняющая ВСУ в том, что стреляют по садикам, больницам и школам, это как, хорошее решение? А вообще хорошие решения у этого чуда в перьях есть? Про всяких бывших регионалов типа Разумкова или сотрудника правительства Азарова Богдана даже спрашивать не хочется.
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"А типа кроме награды ему предъявить нечего?" -- Вот именно, что нечего.
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Если США и Запад не остановят фсбшную вакханалию в Украине, через 5 лет они получат полноценный "Совок 2" с новыми "афганистанами, кубами, хусейнами и т д.
Сами украинци уже на это неспособны.
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Шото еще маловато защитников у Бухарева проявилось. Какие еще сепародепутаты выступят в защиту? Мураев там, Бойко или Кернеса еще вытащите. Он ВСЕ расскажет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин
 
 
 
 
 
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