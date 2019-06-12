 Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.
Рябчин отметил: "Сегодня моего коллегу по фракции "Батькивщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарева назначили на должность руководителя Службы внешней разведки Украины.
Проведя почти 5 лет с Владиславом в одной фракции у меня нет сомнений в его патриотизме и проукраинской позиции.
Влад является боевым генералом, который был на фронте в 2014 году.
И я точно знаю, что у него есть личные счеты со страной-агрессором за погибших побратимов на Донбассе и временно отобранном Крыму.
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Одновременно я вижу организованную травлю в фейсбуке за награду от ФСБ РФ, которую Влад получил за совместную спецоперацию с российскими, европейскими и американскими коллегами по ликвидации наркотрафика из Латинской Америки в Европу почти 15 лет назад.
Никто не обращает внимания, что у него тоже есть такие же награды от американских и европейских коллег по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью.
Как и на то, что он в кремлевском санкционном списке.
Поэтому попытка использовать этот факт биографии нового главы СВР - лишь эпизод предвыборной борьбы от остатков порохоботов, у которых еще остались ресурсы на воздействие на массовое сознание в фейсбуке.
Я хочу публично обратиться к своему коллеге.
Владислав, ты публично должен ответить на вопросы общественности по личного состояния и состояния своей семьи. О своей предыдущей работе в Налоговой администрации. Об отношениях с командой Владимира Зеленского.
Новые стандарты прозрачности и требования к руководству правоохранительных органов и спецслужб усилились после того, как люди Порошенко использовали власть для личного обогащения. И общество будет требовать этих ответов.
Также хочу посоветовать - ты должен рассказать украинцам о тех вещах, которые ты рассказывал очень узком кругу. Хотя я и знаю, что ты не любишь об этом вспоминать.
О спецоперации в Красном Лимане.
О том, как ты один из первых заходил в Славянск.
Почему тебя уволил Порошенко в 2014 году.
Почему ты возвращался с войны в маршрутке.
И о твоих побратимах, которые первыми погибли в боях на Донбассе.
Страна должна знать о том, кто будет ее защищать в последующие годы.
Желаю тебе плодотворной работы!"
Можете дальше не продолжать. Нет ни одной партии через которую бы прошло такое огромное количество бандитов, мерзавцев и грабителей. Эта партейка абсолютный рекордсмен.
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Коли про порохоботів говорять форумчани це допустимо, але коли такі слова говорить народний депутат і влаштовує боротьбу з ними, то є зовсім іншим. Такі депутати не повинні бути у новій ВР.
Як зазначають ЗМІ, а також підтверджують цю інформацію офіційною відповіддю Апарату Верховної Ради, у 2007-2012 роках Рябчин Олексій на громадських засадах був помічником народного депутата Партії регіонів Олега Царьова, керівника терористичної організації «Новоросія».
Той самий, шо зараз: «Народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин Источник: https://censor.net.ua/n3131863»
«Звикла собака за возом бігти, то біжить і за саньми.»...
Згідно із фінансовим звітом політика, Олексій Рябчин має право власності на три квартири: право спільної власності на одну квартиру у Макіївці Донецької області та право оренди на дві квартири у столиці.
Загалом за 2015 рік народний обранець отримав загалом 251 649 гривень державної компенсації за оренду житла
Повсюду кишляться зебіли...
Именно эти Рябчины своими мантрами и манипуляциями и привели Зелемойского к власти...
Им хоть ссы в глаза, но на форуме от зерады почти никого не осталось, они появятся теперь только к парламентским выборам и то это будет, в подавляющем большинстве, Лахта...
Знайомтесь, Олег Глуханчук, голова адмінсуду в Одесі...
Знакомься, это - Богдан, он сказал, что Майдан это произошедшее негативное явление.
Знакомься, это - Кучма, представитель Зелемойского по протекции Пинчука, он сказал, что товарооборот с Лугандонией (теперь, когда предприятия были отжаты орками у Украины) необходимо возобновить.
И, наконец, знакомься, это - Зелемойский, который сказал, что паРаша не контролирует орков, а следовательно, в Украине гражданская война...
Сами украинци уже на это неспособны.