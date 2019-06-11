 Житель Кропивницкого согласился передавать данные "МГБ ДНР", опасаясь за жизнь родственников в ОРДЛО, - СБУ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Кропивницкого с 2017 года неоднократно посещал близких родственников на временно оккупированной территории Донецкой области. Во время очередной поездки в мае 2019 года с мужчиной наладил контакт представитель так называемой "МГБ ДНР", который заставил его подписать соответствующее обязательство о тайном сотрудничестве.

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По заданию врага мужчина должен был в течение двух месяцев устроиться на службу в одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области. Вербовщиков, прежде всего, интересовал доступ к объектам хранения оружия и боеприпасов. Связь с "кураторами" житель Кропивницкого должен был поддерживать через своих родственников, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

Опасаясь за жизнь своих родных, по возвращении домой мужчина совершал попытки устроиться на службу в военное подразделение. Однако не выполнил поручение вражеской стороны, поскольку стал объектом внимания украинской спецслужбы.

Сейчас в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, житель Кропивницкого дает показания об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

Продолжается досудебное следствие.

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