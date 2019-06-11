 С начала года въезд в Украину запретили более чем четырем тысячам человек, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Всего с начала года на территорию Украины по разным причинам запрещен въезд 4345 лицам, 645 из которых - граждане России.

В ГПСУ также сообщили, что 11 июня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из которых 583 - граждане РФ.

Вчера, 10 июня, в частности, обратным рейсом из Жулян в Минск отправили гитариста популярной российской группы, которому запретили въезд в Украину за посещение Донецка не через украинский КПВВ.

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