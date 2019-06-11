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 С начала года въезд в Украину запретили более чем четырем тысячам человек, - Госпогранслужба

С начала года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину более чем четырем тысячам человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в  Госпогранслужбе Украины.

Всего с начала года на территорию Украины по разным причинам запрещен въезд 4345 лицам, 645 из которых - граждане России.

В ГПСУ также сообщили, что 11 июня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из которых 583 - граждане РФ.

Вчера, 10 июня, в частности, обратным рейсом из Жулян в Минск отправили гитариста популярной российской группы, которому запретили въезд в Украину за посещение Донецка не через украинский КПВВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два года безвиза: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, - Госпогранслужба

 

Источник: https://censor.net.ua/n3131859
 
 
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свино админы! дали бы мне запостить всех зашквареных хрюшек... полная почта, сотня хрюшек.. и вам узнать реальные "перемоги"
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А у в'їзді до ЄС за цей час відмовили більш, як 14 тисячам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года въезд в Украину запретили более чем четырем тысячам человек, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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