 "Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены"

Харьковский городской глава Геннадий Кернес, комментируя информацию о том, что его активы якобы записаны на гражданскую жену Оксану Гайсинскую, заявил, что, у него нет гражданской жены. Об этом он сказал в интервью изданию "theБабель", информирует Цензор.НЕТ.
"Коллеги из Bihus.info в своем расследовании утверждают, что ваши старые бизнес-активы записаны на вашу гражданскую жену Оксану Гайсинскую. Эти фирмы получают подряды из городского бюджета. Это правда?" - спросил журналист.
"У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, когда любовь была, и что? У нее и спросите о бизнес-активах. Была любовь и нет любви", - ответил Кернес.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мураев, Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов, - "Оппоблок" представил первую десятку своего списка на выборах в Раду
В расследовании Bihus.info говорится, что мэр Харькова в своих электронных декларациях с 2015 года указывает аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от КУА Финэкс-капитал, но не указывает гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.
На Гайсинскую перерегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью, выяснили журналисты.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес
Например, компания Гайсинской "Ривлад" владеет торговой площадью в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Кернеса. Затем участок приватизировали через суд.
(С)
@radiosvoboda
🤔
Такая трогательная история, я чуть не прослезилась.
Фильм "Формула любви" - отрывок "Ремонт кареты"
Ботинки жмут и нам не по пути.
Остались в прошлом мелочные ссоры
И можно попрощаться и уйти.
С капусты тихо листья опадают,
И кочерыжек белые стволы
Воткнувшись в небо, все напоминают
Колонны дома, где резвились мы
Прошла любовь: как корка апельсина
У милой кожа, и оскал крысиный…
Завяли помидоры? Не беда!
Лишь было б с кем пойти, да и куда.
Ты разлюбила, гадина, меня,
Так пусть же спит с тобой собака злая,
А не такое солнышко как я!