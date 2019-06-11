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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1135) Харьков (4296)

 "Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены"

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался комментировать информацию о том, что его старые бизнес-активы якобы записаны на гражданскую жену.

Харьковский городской глава Геннадий Кернес, комментируя информацию о том, что его активы якобы записаны на гражданскую жену Оксану Гайсинскую, заявил, что, у него нет гражданской жены. Об этом он сказал в интервью изданию "theБабель", информирует Цензор.НЕТ.

"Коллеги из Bihus.info в своем расследовании утверждают, что ваши старые бизнес-активы записаны на вашу гражданскую жену Оксану Гайсинскую. Эти фирмы получают подряды из городского бюджета. Это правда?" - спросил журналист.

"У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, когда любовь была, и что? У нее и спросите о бизнес-активах. Была любовь и нет любви", - ответил Кернес.

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В расследовании Bihus.info говорится, что мэр Харькова в своих электронных декларациях с 2015 года указывает аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от КУА Финэкс-капитал, но не указывает гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.

На Гайсинскую перерегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью, выяснили журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес

Например, компания Гайсинской "Ривлад" владеет торговой площадью в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Кернеса. Затем участок приватизировали через суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3131856
 
 
 Топ комментарии
 
Как же обосрался тот неизвестный снайпер!
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А почему Кернес и у Зеленский одинаково гнусавят - что это за тайные такие сигналы...
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Как же обосрался тот неизвестный снайпер!
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Да, тот мудак здорово напаскудил Украине.
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Роль Кернеса - неоднозначна, особенно, в начале агрессии паРаши и образовании "народных республик"...
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Наверное кто-то из мужского биатлона.Те тоже вечно мажут.
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Правильней так: было керно - и нет его.
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О, новая отмазка. Теперь в романтичном стиле.
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Так он теперь вместе с Зе. Весь Харьков засрал своими биллбордами. И фотку там прилепил старую, где он моложе и стройнее. И даже пытается улыбаться. Но его улыбка настолько отвратительна, что хочется блевануть.
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Он же сказал: "была любовь и нет любви". Ему не впервой перекрашиваться из оранжевого в бело-голубой, потом малиновый и теперь - зеленый.
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макиавеллист! государьственник! ситуативную инвалидную коляску он у неё, по совету старших, аналогично арендует.
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Дурака включил лукавый.Скоро заработант АКС -ему туда дорога!
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Плохие Гены. В результате отказывают ноги. "Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 9720
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так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина (с)
"Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 6739
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По французски : "Лубовь проходит", звучит как " Лямур пердю"! Красиво то, как!
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Новий голова розвідки торік зробив доньці подарунки на понад 15 мільйонів гривень - декларація
(С)
@radiosvoboda
🤔
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ЗЕСВИНАРЧУК УКРАИНСКОЙ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ - заработал стриптиз от бабы Юли начался с мужчин в штатском...
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Команда детей лейтенанта Баканова пополняется свежатинкой от протухшей Батькивщина.
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А почему Кернес и у Зеленский одинаково гнусавят - что это за тайные такие сигналы...
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Жена- падлюка! Бросила болезного. "Он любит не меня, а мои миллионы"(с)
Такая трогательная история, я чуть не прослезилась.
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Да какая там любовь?! Он и высраться наверное без клизьмы не может?!
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Гепа, а дочка прокурора Гайсинського де? Кинула тебе?
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Она уже не дочка прокурора, так что пошла она на путин! PS: За слово"гепа", меня постоянно банят на "цензоре "нет""! Аж любопытно...
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Це той риг покидьок якого призначили мером Харкова сінарчукі??? А в Одесі такого самого труху??? Скільки можна терпіти цих сінарчуків..що призначають цих покидьків мерами???
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Вообще то мэром Гепу избрали при Януковиче когда об этих свинарях и слуху ещё не было. Они вместе с Допой начали править всем Харьковом и областью. Так что не приписывай того чего не было.
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Чого ви такі брехливі..зе дота...25 октября 2015 года с результатом 65,8 % выиграл выборы Харьковского городского головы.
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Это вторые выборы когда Гепа уже имел весь городской бюджет который и был задействован им по полной. Найди в ГУГЛЕ когда он первый раз избирался. И попрошу тебя базар фильтровать когда общаешься с незнакомым человеком.
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Ну тут конечно Гепа лукавит. Гайсинский мужик авторитетный и если бы Гепа киданул его дочку то его и Беня Коломойский не спас бы. Кстати вторую дочурку Гайсинского держит Сытник,так что они с Гепой как бы "сестроё*ы". Конечно же всё перевели на неё когда Гепу начали прессовать. Жаль что Порох его так и не дожал,поверил что Гепа организует ему в Харькове поддержку но Гепа не был бы Гепой если бы не развёл лоха Петю. Недаром же он вышел на политическую панель прямо от напёрстков.
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Так и есть!Гепа и его Ко - хитрые евреи!Еще не родился человек,который смог бы вывести его на "чистую воду"!Жаль,что Порох не смог его засадить,он вывернулся с помощью компании.
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А ось і подарки зе донькам на 15 млн..від зе бухарєвих держслужбовців..розвідки..
"Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 2467
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Прошла любовь, завяли помидоры,
Ботинки жмут и нам не по пути.
Остались в прошлом мелочные ссоры
И можно попрощаться и уйти.

С капусты тихо листья опадают,
И кочерыжек белые стволы
Воткнувшись в небо, все напоминают
Колонны дома, где резвились мы

Прошла любовь: как корка апельсина
У милой кожа, и оскал крысиный…
Завяли помидоры? Не беда!
Лишь было б с кем пойти, да и куда.
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Петя не посадил Гепу. НО ЗЕ то уж точно посадит! ЗЕ это же вам не барыга мародёр. ЗЕ посадит Гепу и на долго! СРазу после олигарха Бабломойского! Надо только немножко подождать.
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он сам у них на ... кукане сидит-только ноги свисают
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А ты ушла, любви не замечая,

Ты разлюбила, гадина, меня,
Так пусть же спит с тобой собака злая,

А не такое солнышко как я!
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В гепу уже не нужно стрелять, патроны переводить. Его нужно уколоть булавкой и он лопнет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены"
 
 
 
 
 
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