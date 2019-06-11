 Филарет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, - священник ПЦУ Дудченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Дудченко отметил: "В минувшие годы я допускал, что фигуру Филарета чрезмерно демонизируют. Но последние события уже ясно показывают Филарет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, то есть за свою власть в ней. Поэтому и понятным становится быстрый поворот от риторики "Нет украинского Бога" к созданию Киевского Патриархата - который является клоном Московского Патриархата в версии начале 1990-х. Думаю, многим теперь становится понятно, почему мы, будучи долгие годы сторонниками автокефалии в УПЦ МП, а не присоединялись к Киевскому Патриархату. И теперь я вижу, как много людей - епископов, клириков и верующих ПЦУ - хотят быть во вселенском Православии, а не в чьем то частном проекте, где церковь служит прикрытием собственных амбиций".
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
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Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Русской православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни русской, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Русская православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии).
Напомним, что в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - почти полтора века! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной русской веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к русскому православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли с татарскими народами на его службу, принимая московскую веру. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против русских княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Русская православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление русской и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что русские православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
Я его зауважала в 2014, но, увы, он себе сейчас перечеркнул всё уважение. Несёт бред.
Естественно он будет топить патриарха
Не пора ли начать учиться на ошибках?
Но видать правильные уколы не долго действуют...
И продолжает сеять вражду
Так гласит народная мудрость
А теперь представьте если бы Филарет выиграл те выборы... как бы он сегодня относился к независимой Православной церкви Украины?
Был почетным и уважаемым патриархом всеми ветвями власти до правления порошенко,а оный президент внес смуту в лоно церкви на фоне своей предвыборной программы
Прошло время и с той же инфантильной стигмой элита доказывает мол обы избавиться от московитов , а то , что опять под кем-то , то то переживём . Опять эта дьявольская меншовартисть ... Сколько можно - панове ?!
Легли под МВФ обездолив 70% населения через тарифный геноцид и под предовой идеей , что коррупцию может уничтожить нищета населения и работа на ЖКХ и жрачку до посинения . Что , требовать от Стамбула хотя бы какой-то "дорожной карты" по пути к своему каноническому патриархату есть эгоизм Филарета ...
Плять , ну кто вы на фоне этого стоического мужа ?!
Сколько можно жить с ощущением меньшовартости не по отношению к *********, то по отношению к МВФ и Стамбулу ?!