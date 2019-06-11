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 Филарет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, - священник ПЦУ Дудченко

Преподаватель Киевской православной теологической академии, священник ПЦУ Андрей Дудченко раскритиковал действия владыки Филарета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дудченко отметил: "В минувшие годы я допускал, что фигуру Филарета чрезмерно демонизируют. Но последние события уже ясно показывают Филарет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, то есть за свою власть в ней. Поэтому и понятным становится быстрый поворот от риторики "Нет украинского Бога" к созданию Киевского Патриархата - который является клоном Московского Патриархата в версии начале 1990-х. Думаю, многим теперь становится понятно, почему мы, будучи долгие годы сторонниками автокефалии в УПЦ МП, а не присоединялись к Киевскому Патриархату. И теперь я вижу, как много людей - епископов, клириков и верующих ПЦУ - хотят быть во вселенском Православии, а не в чьем то частном проекте, где церковь служит прикрытием собственных амбиций".

Также читайте: Мы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также: Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владыка Филарет, опомнитесь!" - Ярош о попытках воссоздать УПЦ КП

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Источник: https://censor.net.ua/n3131855
 
   
 Топ комментарии
 
Стыдно за Филарета.
Я его зауважала в 2014, но, увы, он себе сейчас перечеркнул всё уважение. Несёт бред.
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Когда уже церкви в Украине начнут платить налоги и комуналочку Филарет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, - священник ПЦУ Дудченко - Цензор.НЕТ 7732
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І ЗНОВУ ПРО ФІЛАРЕТА ... як же він зумів достати уже всіх.уже і ЯРОШ сьогодні заявив щоб дід зупинився негнав біса..90 років.... в любу хвилину може відійти..а воно щось мутить ...каламутить...на трон зкарабкатися хоче. оце такі і дипутати і аліхархи....які тільки тварини всі жадібні....все мало і мало...((
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Когда уже церкви в Украине начнут платить налоги и комуналочку
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Какому богу покаяние принести ? Какой там сейчас в моде
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами. В том числе сын Батыя Сартак (был кровно побратим с Александром Невским) был несторианской веры, в которую охотно перешли и московские князья. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Русской православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни русской, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Русская православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии).
Напомним, что в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - почти полтора века! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной русской веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к русскому православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли с татарскими народами на его службу, принимая московскую веру. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против русских княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Русская православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление русской и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что русские православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Ты думаешь , шо я буду читать эту простынь ? Филарет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, - священник ПЦУ Дудченко - Цензор.НЕТ 9122
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А кто-то сомневается, что ты только своё выдумываешь не зная ничего?
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отстрелялся касатик Создатель решил призвать его к ответу. Можете попрощаться.
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Філарет, власне, і бореться за УКРАЇНСЬКУ Церкву. Це, чим піарився Порошенко, є тільки невідомо чиєю церквою України. Така собі "камсамольская правда" в Україні...
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К сожалению правда. деду не нужна единая, сильная церковь Украины, ему нужна своя секта и шоб он там рулил..казалось бы всё утрясли , обьединились, получили Томос впервые в истории..казалось цель достигнута. Нет же .. дед со своими амбициями начал гундяям подмахивать...На пенсию бы пора ему...
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Ради бога, дейте ему одну церковь имени его.
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Типа церкви Марии Дэви Христос? Помните такоэ?
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філя сільно возбуділся тада - боялся конкурєнтов
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Ту которую он создал и которую подленько забрали?
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Это не он создал. Не надо делать из него кумира. Кроме того, он согласился с условиями создания ПЦУ, а теперь внезапно решил сдать назад. Это неадекватность называется.
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один пролетевший борется за свою собственную церковь, другой - за свою собственную Украину. похоже, оба были и сошлись на разделе прав собственности тел и душ. второй первого, казалось, и перехитрил, но тоже вышла аналогичная незадача ))
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дайте ему стакан теплого молока - и в люлю.
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Стыдно за Филарета.
Я его зауважала в 2014, но, увы, он себе сейчас перечеркнул всё уважение. Несёт бред.
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А крепость тоже "барыга" разрушил? Слушате, зелёные, у вас просто болезненная фиксация на Порошенко. Это уже утомляет.
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І ЗНОВУ ПРО ФІЛАРЕТА ... як же він зумів достати уже всіх.уже і ЯРОШ сьогодні заявив щоб дід зупинився негнав біса..90 років.... в любу хвилину може відійти..а воно щось мутить ...каламутить...на трон зкарабкатися хоче. оце такі і дипутати і аліхархи....які тільки тварини всі жадібні....все мало і мало...((
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Ярош агент кремля ,неужели непонятно?
Естественно он будет топить патриарха
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ага....ярош агент....командир добровольческой арми украиньі и екс командир правого сектора....ясно....так дед же гонит беса на томос и уже отказался от него на благо маскве. так кто работает на кремль...а?! кирил бьіл виртуальньім патриархом из добротьі душевной сказал ВАРФОЛОМЕЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МАТЕРЬ ЦЕРКВА ВСЕЛЕНСКАЯ... ТАК ЧТО ....
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Если бы ты сопоставлял факты с 2014 года по сегодняшние,то увидел бы и помощь кремля и невидимую для глаз капитуляцию Украины нашему" братскому" и соседу в лице яроша
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очень много много читаю новости без вьіходньіх и проходньіх сутками....ничего такого про ЯРОША НЕ ПИШУТ. ничего!!! про других понимаю...знаю....сльішу....догадьіваюсь и понимаю и верю... как то так.есть очевидное! и на уровне догадок и сопоставлений...и сарофанного радио..а вообще то получая инфу разную...я могу подозревать всех абсолютно про кого пишут..а пишут что на москву работает вот ярош вьі пишите. порошенко. тимошенко. билецкий. тягнибок, гриценко, вот зеленский,и вся его команда.. я уже не говорю что пол страньі опоблок и все знаменитости с него за россию. и что дальше....? кто есть кто...? ((я стараюсь фильтровать новости в инете и телевидении...но не совсем получается найти правду!только читаешь про когото что он мол СВЯТОЙ! и на другом сайте или же на етой же ветке новостей что он предатель. сепар.и тварь и корупционер и так далее...вот так то...((
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А Ярош, он кто - епископ или какой иной сан имеет?
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ЯРОШ НЕ ЯРОШ... ВСЕ ГОВОРЯТ! я вьіше ответил прочитай. у меня сой взгляд есть и ум читаю и слушаю много да возраст почтенньій у меня чтобьі разбираться в людях и политике.когда ею интересуешся сутками...так что ненужно иметь сан а здравьій смьісл и знать всю цепочку собьітий...всё так просто.так тогда порошенко тоже виноват что страна ТОМОС получила....ну капец наворотили *** все...я хренею...((
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А ты историю Украины знаешь? Мне достаточно поверхностного ознакомления, чтобы увидеть, что здесь всю историю на "два хохла три гетмана"...
Не пора ли начать учиться на ошибках?
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Ну вот..а говорят,что мудрость приходит со старостью.Похоже мудрость,где то отстала по дороге..
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Мудрость приходит при наличии ума, а без ума с возрастом может прийти только опыт...
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Честно за Филарета так переживал и честно говоря был приятно удивлён, когда он не выставлял свою кандидатуру на пост главы ПЦУ.
Но видать правильные уколы не долго действуют...
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Ти почитай Бірюкова, йому попи розказали, що було на Синоді 15 грудня... Там і Макарій хотів з нього піти геть, і екзархи Варфоломія збиралися ні з чим залишити Україну... Якби не Порошенко... він примусив Філарета відмовитись від посади.
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Вот так обманом и обещаниями нарик и бариг посеял вражду меж украинцами
И продолжает сеять вражду
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Я так понимаю это не конец истории. Как только в Константинополя поймут, что Петя Шоколадный их прокидал, то мы увидим и реальную причину предоставления томос и то что и кто обещал. Печально, но Святое дело не делается с неумытой рожей и грязными руками.
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Создание "церкви" шоколадным барыгой - это святое дело?
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Святое дело это создание Украинской пометкой православной церкви. И если барыга засунул туда свое вонючие рыло,Святое дело не перестаёт быть святым.
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Насильно мил не будешь
Так гласит народная мудрость
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манька величі і церковників косить...прости, Господи...
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Филарет - типичный жлоб. И нечего тут обсуждать. Бойкот на все его заявления. Предать забвению, пусть лучше грехи замаливает. Печально, что все забыли ,что это церковь Христа, а не бизнес.
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Ви теж все життя боролись за український патріархат, чи просто потрендіть за барижних гівнометів? Майте хочаб совість не судити те, в чому не тямите.
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Надо просто помнить кто такой Филарет... а в самом деле 30 лет назад Филарет был высшим чиновником в РПЦ (которые на 100% были завербованы КГБ), проигравшим выборы патриарха Алексию II... который после яростной схватки за место патриарха получил анафему и вышел с несколькими тычячами приходов из РПЦ...
А теперь представьте если бы Филарет выиграл те выборы... как бы он сегодня относился к независимой Православной церкви Украины?
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А как он относился до томоса к православной церкви?
Был почетным и уважаемым патриархом всеми ветвями власти до правления порошенко,а оный президент внес смуту в лоно церкви на фоне своей предвыборной программы
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Вибачте, а когось цікавить думка московського попа, з секти МАРОДЕРА?
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Ще один "Герой України - кадрова помилка Порошенка".
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В своё время украинская элита абы по-быстрее избавиться от треклятых католиков-ляхов , от Унии , от ксёнзов ринулось в объятия братской православной церкви Московитов . Каковы московиты тогда мало кто знал и считалось мэйнстримом , что мол как бы не будет , но хуже , чем при ляхах не будет уже никогда .

Прошло время и с той же инфантильной стигмой элита доказывает мол обы избавиться от московитов , а то , что опять под кем-то , то то переживём . Опять эта дьявольская меншовартисть ... Сколько можно - панове ?!

Легли под МВФ обездолив 70% населения через тарифный геноцид и под предовой идеей , что коррупцию может уничтожить нищета населения и работа на ЖКХ и жрачку до посинения . Что , требовать от Стамбула хотя бы какой-то "дорожной карты" по пути к своему каноническому патриархату есть эгоизм Филарета ...
Плять , ну кто вы на фоне этого стоического мужа ?!
Сколько можно жить с ощущением меньшовартости не по отношению к *********, то по отношению к МВФ и Стамбулу ?!
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И просил кондитер у деда филарета пойти в отказ, что бы Томос дали и наобещал ему, что как всё утрясётся, будет филарет не патриархом КПЦ, а самим Папой Киевским, но тут выборы, рыбка сдохла - теперь сидит дед филарет у разбитого корыта
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вот в футбол пэтя не лез и пошло дело на лад...
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Не може кожне місто чи село проголошувати свій патріархат . Це якась дурня . Є ПЦУ і українцям цього повністю вистачає . А сєпари , з київського , коломийського , житомирського , уманського та інших патріархатів - нехай йдуть собі з Богом , звідки прийшли і не морочать людям голову .
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нє сньос старік плєна турєцкаво, тєм болєйє шо нікакіх вигод он нє дайот. Йєдінствєнним благопріобрєтатєлєм оказался атєц Бартолом'ю
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет на самом деле боролся и борется не за Украинскую Православную Церковь, а за свою собственную Церковь, - священник ПЦУ Дудченко
 
 
 
 
 
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