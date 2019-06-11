 Горбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин.
"Еще один важный аспект (для обороны. - Ред.)... - развитие двухсторонних отношений с США и наращивание конструктивного взаимодействия с НАТО. Стержневая задача наших отношений - ставки на получение критических технологий, втягивание западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго двигаемся в этом направлении", - сказал он.
По мнению Горбулина, национальное законодательство в этой сфере несовершенно, и его нужно менять, в первую очередь если речь идет о научно-исследовательских работах в гособоронзаказе отечественнным частным предприятиям.
Академик считает, что Украине недостаточно переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной. "Нам Patriot (противоракетные комплексы. - Ред.) были бы гораздо важнее для сегодняшнего времени. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев — это актив, а не пассив, и что он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.
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У США была задача - отнять ЯО у Украины. Она её выполнила. Теперь все их действия по своим "обязательствам" - для вида.
Если же Украина попытается создать ЯО (заметьте - не вернуть, а создать. У Украины были технологии по созданию носителей ЯО, но не боеголовок. Боеголовки надо создавать с нуля) - США это СИЛЬНО не понравится. А чем давить на Украину у США есть...
«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄
ПРО - так себе. В одиночку запросто можно "развести" массовым пуском мелких ракет, так что он не успеет по всем отработать. Кроме того - ракеты его достаточно дороги. Гораздо дороже мелкого беспилотника каким уничтожили Панцырь в Сирии. Вот против такого - он тоже много не навоюет. К тому же ему нужен спутник, чтоб искать ракеты за горизонтом.
1) требует поддержки извне дорогими техническими средствами
2) достаточно медленный и неповоротливый. Очень плохо противостоит мелким групповым целям. Особо если они атакуют с разных сторон и подлетают на малой высоте.
3) трындец какой дорогой, как при покупке, так и при использовании.
а то что маленьким беспилотником ночью можно весь дивизион вывести из строя - другое дело.
или даже захватить вместе с солдиками(если обслуга будет - нашей), как те катера
Эти вбросы уже порядком надоели.
Полно институтов "мовы"в киеве. Закройте их к мяух, повыгоняйте на родину этих "мовных" академиков, и создавайте научно-исследовательские институты вооружения.
Делайте свои ракеты. Свои спутники разведки и наведения.
НЄ?
Говорыты легше чим робыты?
Хотя можно с тобой согласиться в том, что никто бесплатно нам Патриот давать не будет, да и технологиями делиться тоже.
Делегація в ПАРЄ не може докричатись,щоб воно прибуло,посприяло блокуванню повернення рф в організацію,а ви про ракети.Забудьте.
ЮжМаш, Антонов, МоторСич, Николаев и т.д. И всех всё устраивает. Минус
один конкурент.\\\\\\\\\\\\
Ну да, южмашевцы уже чуть не довели Илона Маска до банкротства - возвращают ступены, клепают челноки, Антонов кошмарит Боинг, МоторСуч - Сикорского и т.д.
Вот рабсиян - устраивает. А нормальным побоку. Это типо англичане с ружьями переживали бы шо подох какой-то Мумба-Матамба, спец по изготовлению копий(оружие)
Один лишь факт испьітаний Украиной ракет с дальностью +1000 км способен резко изменить баланс сил в Европе , не в пользу Москвьі , которая окажется уязвимой .