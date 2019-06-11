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Все про:Горбулин (56) Javelin (56)

 Горбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее

Украине необходимо наращивать конструктивное взаимодействие с США и НАТО, в частности, добиваясь поставок сверхсовременных вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин.

"Еще один важный аспект (для обороны. - Ред.)... - развитие двухсторонних отношений с США и наращивание конструктивного взаимодействия с НАТО. Стержневая задача наших отношений - ставки на получение критических технологий, втягивание западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго двигаемся в этом направлении", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружейный скандал в "Укроборонпроме" не остановит военную помощь Штатов Украине, - экс-посол США Хербст

По мнению Горбулина, национальное законодательство в этой сфере несовершенно, и его нужно менять, в первую очередь если речь идет о научно-исследовательских работах в гособоронзаказе отечественнным частным предприятиям.

Академик считает, что Украине недостаточно переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной. "Нам Patriot (противоракетные комплексы. - Ред.) были бы гораздо важнее для сегодняшнего времени. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев — это актив, а не пассив, и что он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбулин возглавил наблюдательный совет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Источник: https://censor.net.ua/n3131852
 
 
 Топ комментарии
 
Какие петриоты, какие джавелины ...ля?
У нас на главу разведки назначают чувака с медалью от ФСБ.
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Это конечно правильно! Но США будут посмотреть как себя будет вести Кломойский и его ставленник Зеленский. Пока от Зеленского идут одни негативные сигналы. на СВР ставит человека с бизнесом в Крыму и наградами от ФСБ! Заявляет о мире с РФ в том числе а счет потери суверенитета. Желает в угоду РФ прекратить вступление Украины в НАТО и всячески сьезжает с темы. Американцы не хотят ведь, что бы через годик Зеля спаковал Патриоты и отправил их на исследование в Россию!
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Ну да. А вот семочки со свынрчуками практически таились. Но журналисты их за ушко да на солнышко выволокли. Как Петя не защищал свои кадры, но их пришлось сдать перед вторым туром выборов. Хотя выборы усьо равно благополучно просрал. Как просрет и парламентские. От така херня, малята.
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Фсбщной агентуре дырку от бублика и от мертвого осла уши
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Краще разом з ПРО Україні конче потрібно мати Тактичне Ядерне Озброєння (малої потужності до 10 КТ) !
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Нахєра? Ніхто нам не дозволить використовувати яо.
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Для нас важнее доказать цивилизации что мы не дураки, а потом будут и патриоты и ф35...
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Угу, уже доказали, еще в апреле, что у нас 73% не дураков.
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И что он один будет делать? Ему нужны стационарные РЛС для дальнего обнаружения (при том не советские, а американские). Ему нужны комплексы ПВО ближннего боя, чтоб прикрывать дальние ракеты от всякой мелкой пакости типа мелких беспилотников и противорадарных ракет (тоже не советские). Ему нужен спутник чтоб он мог обнаруживать низколетящие ракеты за горизонтом. Это же миллиарды и миллиарды баксов!
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За третий ядерный арсенал в мире, Украина должна ещё выпрашивать джавелины, патриоты??? Может быть уже пора заявить требования к гаранта Будапештского меморандума о выполнении своих обязательств. Или и дальше будем молчать за кредиты и разворовывать их.
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А гаранты скажут: "мы вам ничего не должны. Мы и так осудили РФ, и даже санкции ввели"
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Не скажут. Если бы Порося думал о стране, а не собственном кармане, была бы другая История. Напомню последний пример. Как только после Керченской истории вспомнили про БМ, Мвф сразу принял новую программу и денег дал.
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Не совсем понял о чём вы.

У США была задача - отнять ЯО у Украины. Она её выполнила. Теперь все их действия по своим "обязательствам" - для вида.

Если же Украина попытается создать ЯО (заметьте - не вернуть, а создать. У Украины были технологии по созданию носителей ЯО, но не боеголовок. Боеголовки надо создавать с нуля) - США это СИЛЬНО не понравится. А чем давить на Украину у США есть...
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Ни одно официальное лицо не отказалось от БМ. Кроме этого в США есть суд. Только пока в Украине нет Лидера, для которого Украина понад усэ.
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Будапештский меморандум это по большому счёту протокол о намерениях. Совершенно беззубый документ. Его легко найти в инете и ознакомиться с ним. А согласились на подобную сделку(фактически разоружение без гарантий безопасности) два наших аксакала; Кравчук и Кучма. Один теперь советует дать Крыму воду, а второй грудью ложится на амбразуру защищая наши интересы в Минске. Сколько ещё бледнолицый брат будет наступать на швабру?
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Какие Патриоты?

«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄
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Это конечно правильно! Но США будут посмотреть как себя будет вести Кломойский и его ставленник Зеленский. Пока от Зеленского идут одни негативные сигналы. на СВР ставит человека с бизнесом в Крыму и наградами от ФСБ! Заявляет о мире с РФ в том числе а счет потери суверенитета. Желает в угоду РФ прекратить вступление Украины в НАТО и всячески сьезжает с темы. Американцы не хотят ведь, что бы через годик Зеля спаковал Патриоты и отправил их на исследование в Россию!
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И к ним: M2 Брэдли, Челленджер 2, Меркава Mk.4, Страйкер, Sikorsky RAH-66 и т.д. (можно с солдатами и побольше!).
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хотів почитати у коментах, цінні та вагомі думки авторитетних знавців протиракетної оборони, про можливості даного комплексу.... і не знайшов. Росте Цензор
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ПВО - не плохое. Но он в одиночку не может закрыть всё. Хорошая деталь большого комплекса.
ПРО - так себе. В одиночку запросто можно "развести" массовым пуском мелких ракет, так что он не успеет по всем отработать. Кроме того - ракеты его достаточно дороги. Гораздо дороже мелкого беспилотника каким уничтожили Панцырь в Сирии. Вот против такого - он тоже много не навоюет. К тому же ему нужен спутник, чтоб искать ракеты за горизонтом.
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Основные слабые места:
1) требует поддержки извне дорогими техническими средствами
2) достаточно медленный и неповоротливый. Очень плохо противостоит мелким групповым целям. Особо если они атакуют с разных сторон и подлетают на малой высоте.
3) трындец какой дорогой, как при покупке, так и при использовании.
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Маленькая деталь: Ракета С 300 - 400 стартует вертикально, и уже после старта отклоняется в направлении цели в диапазоне 360 градусов. У этого ракету направляют на цель поворотом контейнера ПУ. (при том попасть надо в довольно ограниченный диапазон угла до цели). Если ПУ "С" может в любой момент атаковать 4 цели находящихся в любых точках вокруг ПУ, то Пэтриоту придётся вертеть контейнерами если угол между целями будет слишком большим. А это не так и быстро.
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там 4 ПУ и если есть спутники, то почти пофиг эти развороты
а то что маленьким беспилотником ночью можно весь дивизион вывести из строя - другое дело.
или даже захватить вместе с солдиками(если обслуга будет - нашей), как те катера Для нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін - Цензор.НЕТ 1808
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Вы про радар внимательно информацию читайте... И если не владеете достоверными данными, лучше не пишите.
Эти вбросы уже порядком надоели.
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Какие *патриоты*. У нас за 5 лет войны Петя отрехвормировал новую армию по стандартам НАТО так, что волонтеры до сих пор 50-ти летние санитарные УАЗы с мусора собирают чтобы раненных возить.
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Нужны ПВО типа "Патриот"? Делайте.
Полно институтов "мовы"в киеве. Закройте их к мяух, повыгоняйте на родину этих "мовных" академиков, и создавайте научно-исследовательские институты вооружения.
Делайте свои ракеты. Свои спутники разведки и наведения.
НЄ?
Говорыты легше чим робыты?
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А вот ватка тупая высралась, ты млять настолько убогое что не в состоянии понять кто чем занимается в стране? Хотя впрочем это наверное до сих пор выхлоп от горения пердака ваты от мовного закона.
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Мечты, мечты...Я тащусь от таких експертов - оказывается Украина "витрина запада"! А как же Калининградская область, которая гораздо ближе к странам ЕС - такая прореха в витрине! Он хоть знает сколько стоит один комплекс "Патриот"? Бесплатно "Патриоты" не раздают, а один такой комплекс стоит больше годового бюджета ВСУ - откуда бабульки дедулька? Да и потом уже доказано, что если ракета достигает скорости 12 махов, то никакой патриот ее не собьет - просто не догонит. Да и чтобы перекрыть всю границу, а она практически с трех сторон, сколько надо патриотов? В общем и целом нет такой системы, которая может на 100% гарантировать воздушную безопасность любой страны и даже США.
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Ну 12махов пока что только в мультиках у кацапов, так что ты можешь написать еще о бесполезности Патриота против звезды смерти.

Хотя можно с тобой согласиться в том, что никто бесплатно нам Патриот давать не будет, да и технологиями делиться тоже.
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Калінінградська область тимчасово в аренді у кацапів. Погугли і почичатєш договір аренди
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При всём уважении к Горбулину.... но о какой передаче критических технологий США может идти речь? Бизнес партнёр президента - Виктор Медведчук, он же офицер ФСБ и кум Путина... Куча людей в контр-разведке тайно делают себе либо своим супругам российские паспорта...Бизнесс в России, недвижимость в Крыме... Апарат управления армии, менеджмент оборонной промышленности и СБУ заполнен не патриотами, а взяточниками-хапугами которые готовы за копейки продать всё что угодно, включая критические технологии. В новой верховной 20% депутатов будут либо выходцы, либо члены явно проросийской партии которые работают на разрушение государства. Эти люди через три месяца будут в комитетах верховной рады по обороне, комитетах по национальной безопасности с полным доступом к государственной тайне. Срез уровня алчности и морального разложения так называемой "элиты" Украины превышает все клинические статистические максимумы.... О какой передаче технологий может идти речь? Нужно смотреть на вещи реально а не мечтать.
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Ну нарештi!Дельная мысль от Горбулина Для нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін - Цензор.НЕТ 9411
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Ну я лично так бі не считал. Горбулін, ще той іксперД. Він сам прекрасно розуміє, що "ППО не захищає, а прикриває". До речі, він так не міркував про сумісність систем бойового керування, оповіщення, передачі даних NATO з тим, що ми маємо?
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Старый дурень он, а не академик! Лучше, или хуже, т.е. сравнивать противоракетные и противотанковые комплексы - охренеть можно! Решится ли Путин обстреливать города Украины ракетами, или бомбить авиацией - большой вопрос. Танками попереть - гораздо реальнее.
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Все он правильно говорит ,а такие как ты и в 14м трындели ,что ***** не нападет. От танков до самолетов один шаг .Потому он и академик в отличии от тебя.
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Болезни Альцгеймера, старческой деменции все равно кем ты был, хоть просто членом, вроде тебя, хоть член-корреспондентом, не щадит никого. Слава богу, применение авиации запрещено, а танки стреляют потихонечку со своих 122 мм., да и САУ рашевских полно. Академик, хотя бы о народных деньгах подумал немного, об обученном персонале для противоракетных комплексов, что б их эффективно можно было применить. Вероятно вскорости вспомнит и об украинском ядерном оружии, патриот старый!
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Да кацапы хрен ложили на тебя и на то ,что запрещено.
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Які проблеми ? Поїде Зе до Трампа,і все порішає.Ось тільки відкриття енергоринку для Ігарявалєрьєвіча заблокувати і про парламентські парєшать.
Делегація в ПАРЄ не може докричатись,щоб воно прибуло,посприяло блокуванню повернення рф в організацію,а ви про ракети.Забудьте.
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Критические технологии передать? Тут Украина собственные критические технологии год от года теряет. ЮжМаш, Антонов, МоторСич, Николаев и т.д. И всех всё устраивает. Минус один конкурент.
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Тут Украина собственные критические технологии год от года теряет.
ЮжМаш, Антонов, МоторСич, Николаев и т.д. И всех всё устраивает. Минус
один конкурент.\\\\\\\\\\\\

Ну да, южмашевцы уже чуть не довели Илона Маска до банкротства - возвращают ступены, клепают челноки, Антонов кошмарит Боинг, МоторСуч - Сикорского и т.д.
Вот рабсиян - устраивает. А нормальным побоку. Это типо англичане с ружьями переживали бы шо подох какой-то Мумба-Матамба, спец по изготовлению копий(оружие) Для нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін - Цензор.НЕТ 9660
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Бесплатно? Польша купила Пэтриот за $4,75 миллиарда. Вы не обнаглели?
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Создание КБ "Южньім" ракет средней дальности тормозилось невьіделением финансирования ОКР , пять лет потеряно благодаря Порошенко. А оружие сдерживания гораздо єффективнее , чем комплексьі "Пєтриот". И дешевле. Горбулину ли не знать ?
Один лишь факт испьітаний Украиной ракет с дальностью +1000 км способен резко изменить баланс сил в Европе , не в пользу Москвьі , которая окажется уязвимой .
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Проблема в тому що діє заборона на розробку нами ракет середньої дальності згідно договору про нерозповсюдження
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Чому ця гнида ще випливає періодично??? Лідер напівдохлої партії "Демократичний союз", не сильно законспірований ФСБ-шник і просто мерзотник.
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Ого как кацапье с подкацапниками дружно зашипели, не спавши...
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Нам надо восстанавливать свой ядерный потенциал. Если нас кинули по Будапештскому меморандуму, значит, он не имеет силы и значения, а у нас внешняя угроза, и ЯО нужно нам для обороны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее
 
 
 
 
 
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