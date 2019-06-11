 Горбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин.

"Еще один важный аспект (для обороны. - Ред.)... - развитие двухсторонних отношений с США и наращивание конструктивного взаимодействия с НАТО. Стержневая задача наших отношений - ставки на получение критических технологий, втягивание западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго двигаемся в этом направлении", - сказал он.

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По мнению Горбулина, национальное законодательство в этой сфере несовершенно, и его нужно менять, в первую очередь если речь идет о научно-исследовательских работах в гособоронзаказе отечественнным частным предприятиям.

Академик считает, что Украине недостаточно переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной. "Нам Patriot (противоракетные комплексы. - Ред.) были бы гораздо важнее для сегодняшнего времени. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев — это актив, а не пассив, и что он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.

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