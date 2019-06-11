Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин..
По его словам, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной, недостаточно.
"Нам [противоракетные комплексы] Patriot были бы гораздо важнее в настоящее время. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев – это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада ", – сказал Горбулин.
Он считает, что ставку нужно делать на получение критических технологий, вовлечение западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий.
"Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении", – констатировал академик.
Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин
Украине необходимо наращивать конструктивное взаимодействие с США и НАТО, в частности, добиваясь поставок сверхсовременных вооружений.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин..
П.С - до речі вже давно нема 25% , партія ПЕСиків і 5% не набере ..))
Нам еще эсминцев класса Арли Берк не хватает, и истребителей F - 35.
Весь военный бюджет Украины 7,1 млрд долл.
У нас на главу разведки назначают чувака с медалью от ФСБ.
семочко з 8-ма родичами в росії був для тебе кращим?
до речі зробив для Лебедина багато хороших речей (моя дружина звідти)
Andriy Kalnyshevsky І берьог її до 2019 як святиню)
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Звідки у вас такі докладні дані про чужу дружину?
Шо конкретно означает - " конструктивное взаимодействие с США и НАТО " ? Шо это практически означает ? Шо типа США будет продавать нам б/у барахло по цене нового изделия , или как
Это ты называешь зравым смыслом
Зеля решит и этот вопрос!
Нужно только в Фейсбук ему написать!!
Быстро пишем.
Там несколько штук сожрут полбюджета Украины.
Или он не на пенсии еще, и медициной не пользуется?
Рашка порадуется, когда увидит как Украина последние деньги потратила, поддержав ВПК США.
Они даже самым - самым ближайшим союзникам лишь за деньги продают, без скидок, а тут целый Пэтриот.
Что там с их списанными катерами? Приехали они, отремонтировались?
Пэтриот, держим карман шире.
Не смешно уже.
«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄