EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4037  68
Все про:Горбулин (55) Javelin (56)

 Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин

Украине необходимо наращивать конструктивное взаимодействие с США и НАТО, в частности, добиваясь поставок сверхсовременных вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин..

По его словам, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной, недостаточно.

"Нам [противоракетные комплексы] Patriot были бы гораздо важнее в настоящее время. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев – это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада ", – сказал Горбулин.

Он считает, что ставку нужно делать на получение критических технологий, вовлечение западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий.

"Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении", – констатировал академик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбулин возглавил наблюдательный совет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Источник: https://censor.net.ua/n3131852
 
   
 Топ комментарии
 
Само ты дебильное. Он не сказал, что Джавелинов не надо, он сказал, что Джавелинов недостаточно. Ты читать умеешь? Что бы бить танки сперва надо закрыть небо.
 показать весь комментарий
 
Какие петриоты, какие джавелины ...ля?
У нас на главу разведки назначают чувака с медалью от ФСБ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Дебил старый, а чем танки останавливать?
 показать весь комментарий
 
 
Само ты дебильное. Он не сказал, что Джавелинов не надо, он сказал, что Джавелинов недостаточно. Ты читать умеешь? Что бы бить танки сперва надо закрыть небо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От кого закрывать небо? От НАТО?
 показать весь комментарий
 
Гы, ну ты и дурное. Для Пэтриота самллеты НАТО свои, он за ними гоняться не будет, а вот был у нас "старший братик", хуже самого чужого татарина, так вот от него и надо закрываться. Никогда мы не станем братьями .., Сильно сказано. Ну ты поняло ху йловская тролятина, что прокололась? Бу га га.
 показать весь комментарий
 
 
Петриоты малоросам никто не даст. Твое узеленское он на росию уже лыжи вострит практически не таясь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. А вот семочки со свынрчуками практически таились. Но журналисты их за ушко да на солнышко выволокли. Как Петя не защищал свои кадры, но их пришлось сдать перед вторым туром выборов. Хотя выборы усьо равно благополучно просрал. Как просрет и парламентские. От така херня, малята.
 показать весь комментарий
 
Хряк этого н сышал, может ЗЕ услышит. Истину глаголит чел.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только почти 25% хрякобилов этого не понимают.
 показать весь комментарий
 
 
не варто на них звертати уваги - меншість , вона і є меншість ..
П.С - до речі вже давно нема 25% , партія ПЕСиків і 5% не набере ..))
 показать весь комментарий
 
 
Дибилы! А ну напомните нам, сколько стоит Петриот? И сколько его нужно ждать?
Нам еще эсминцев класса Арли Берк не хватает, и истребителей F - 35.
 показать весь комментарий
 
 
Это срусский дух, тут срусью воняет. Еще один из Лахти прокололся. Гы.
 показать весь комментарий
 
Инет запахи не передает. Воняет кацапом? Значит от тебя.
 показать весь комментарий
 
на поставку Польше первых двух батарей американских зенитных ракетных систем Patriot в конфигурации PAC-3+ с новой интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Battle Command System (IBCS). Стоимость контракта составляет 4,75 млрд долл В подписанный контракт вошли четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных пунктов управления, 16 пусковых установок М903, 208 ракет РАС-3 MSE, 11 испытательных ракет РАС-3 MSE, шесть командных пунктов IBCS Engagement Operations Centers (EOC), 12 сетевых комплектов Integrated Fire Control Network (IFCN) ICBS, четыре полевых электростанции EPP III и пять многофункциональных информационных терминалов Multifunctional Information Distribution Systems/Low Volume Terminals (MIDS/LVT) аппаратуры передачи данных Link 16. Также в поставку войдут соответствующее прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке.

Весь военный бюджет Украины 7,1 млрд долл.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Какие петриоты, какие джавелины ...ля?
У нас на главу разведки назначают чувака с медалью от ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
Осталось еще министра обороны назначить с чем похожим... Тогда и пэтриоты и авианосцы получим
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
можна сразу в кремль завозить минуя малоросию
 показать весь комментарий
 
 
отриману за протидію наркоторгівлі у 2004 році про яку всі знали з 2014 року
семочко з 8-ма родичами в росії був для тебе кращим?
до речі зробив для Лебедина багато хороших речей (моя дружина звідти)
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Николенко 123e1460 до речі зробив для Лебедина багато хороших речей (моя дружина звідти)
Andriy Kalnyshevsky І берьог її до 2019 як святиню)
*************
Звідки у вас такі докладні дані про чужу дружину? Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 6242
 показать весь комментарий
 
 
То оберіть його мером Лебедина - буде добре і для Лебедина і для України.
 показать весь комментарий
 
 
Зато зеклованы довольны.они в предвкушении 4000 евро и комуналки ссср.а то что клован страну сольет я не сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы этот чувак был реально агентом ФСБ, то ху йловские хрякотроли его бы дерьмом не поливали. Значит ЗЕ все делает правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Горбулин, не фантазируй. Пэтриоты даже туркам до сих пор не предоставили, разговоры уже который год идут.
 показать весь комментарий
 
 
Турки вроде как их уже и не хотят покупать. Сказали что С400 лучше и дешевле. Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 1638
 показать весь комментарий
 
 
Восток - дело тонкое. Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 920 Не купят турки С-400. По ходу уже договорились с СЩА по Пэтриотам.
 показать весь комментарий
 
Комплексы пользуются популярностью за рубежом. Эти ЗРК состоят на вооружении в Германии, Греции, Иордании, Испании, Катаре, Кувейте, Нидерландах, Японии. На очереди опять-таки Польша, заключившая 28 марта 2018 г. сделку с Вашингтоном на покупку 16 пусковых установок, четырех РЛС и 208 ракет, а также Румыния - семь ПУ, радары и т. д. Также хочет прикупить "Патриоты" и Швеция. В мае этого года сообщалось о намерении еще одной страны, встревоженной поведением РФ, прикупить четыре ПУ.
 показать весь комментарий
 
 
для начала надо устроить референдум, нужны ли нам эти комплексы "Patriot"
 показать весь комментарий
 
 
Весело читать. Цену бы назвали. + обслуживание. И тоже цену на это. И тишина---даже мёртвые с косами не вылазят!
 показать весь комментарий
 
" Украине необходимо наращивать конструктивное взаимодействие с США и НАТО, в частности, добиваясь поставок сверхсовременных вооружений "

Шо конкретно означает - " конструктивное взаимодействие с США и НАТО " ? Шо это практически означает ? Шо типа США будет продавать нам б/у барахло по цене нового изделия , или как
 показать весь комментарий
 
 
Он намекает, что 4-жды откосивший скоро поедет к Трампу и если накосячит, то получит не реальное оружие, а водные пистолеты под цвет надувных кресел и пакетик шаурмы вместо амуниции.
 показать весь комментарий
 
Ты все никак не успокоишься , шо твой хозяин продул выборы
 показать весь комментарий
 
Ты прав, мой хозяин продул выборы в Украине, моего хозяина зовут Здравый Смысл. Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 7278
 показать весь комментарий
 
 
Та вы шо?!
Зеля решит и этот вопрос!
Нужно только в Фейсбук ему написать!!
Быстро пишем.
 показать весь комментарий
 
а ещё лучше, если бы в ближайшее время первого президента-патриота поставили.
 показать весь комментарий
 
Где, в США? У нас ведь выборы только прошли.
 показать весь комментарий
 
Не продадут "Патриот", можно С-400 купить, китайцы с турками покупают и ничего.
 показать весь комментарий
 
 
да кто же спорит . только Пэтриоты они как бы чуток дороже чем Джавевины Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 8020
 показать весь комментарий
 
 
Горбулин говорит правильные вещи, но только после ЗЕлиного рехверендума по НАТО и "Джавы" Штаты назад заберут.
 показать весь комментарий
 
 
А после Рошенковского еще б досыпали, не? Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 7284

 показать весь комментарий
 
Читаем Конституцию Украины. Там уже всё написано. И про НАТО, и про ЕС. Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 3276
 показать весь комментарий
 
Этот умник хоть знает, сколько Пэтриоты стоят?
Там несколько штук сожрут полбюджета Украины.
Или он не на пенсии еще, и медициной не пользуется?
Рашка порадуется, когда увидит как Украина последние деньги потратила, поддержав ВПК США.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, имеется ввиду что дадут бесплатно.Типа витрина. Когда ракеты полетят, бомбовозы. Если сбитие будет высоким, то и реклама хорошая для других покупателей. Должно окупится.
 показать весь комментарий
 
Оценил Вашу удачную шутку про американцев в ракурсе "бесплатно"
Они даже самым - самым ближайшим союзникам лишь за деньги продают, без скидок, а тут целый Пэтриот.
Что там с их списанными катерами? Приехали они, отремонтировались?
Пэтриот, держим карман шире.
Не смешно уже.
 показать весь комментарий
 
А ЯО которое отдала Украина тоже как то немало стоило...
 показать весь комментарий
 
Любой может сказать, что нам нужно новое оружие побольше и помощнее, что тут умного? И за это платить зарплату столько лет? А атомных подлодок в Чёрное море не нужно? Фантазия безгранична, и у меня тоже. А разведывательных спутников? Это конкретно к автору. Куда он их засунул, под зад и на йих сидыть?
 показать весь комментарий
 
Нам головнокомандувача,який не бігав від військкомату треба в першу чергу. Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин - Цензор.НЕТ 5209
 показать весь комментарий
 
 
Для молодых дебилов, вы в Югославии видели хоть один танк, а страны нет. Горбулин об этом говорил и раньше, но его бездари (дебилы) у власти не слушали, правда ЗРК "ПЕТРИОТ" на ПРО не слишком тянет, а вот система "ТХАД", это настоящее ПРО.
 показать весь комментарий
 
Фсбщной агентуре дырку от бублика и от мертвого осла уши
 показать весь комментарий
 
Краще разом з ПРО Україні конче потрібно мати Тактичне Ядерне Озброєння (малої потужності до 10 КТ) !
 показать весь комментарий
 
 
Эту армию технобездельникв во главе с Горбулиным надо разогнать только за то, что они не сумели за 5 лет организовать выпуск уже стоящих в цехах Ан-158.
 показать весь комментарий
 
Для нас важнее доказать цивилизации что мы не дураки, а потом будут и патриоты и ф35...
 показать весь комментарий
 
И что он один будет делать? Ему нужны стационарные РЛС для дальнего обнаружения (при том не советские, а американские). Ему нужны комплексы ПВО ближннего боя, чтоб прикрывать дальние ракеты от всякой мелкой пакости типа мелких беспилотников и противорадарных ракет (тоже не советские). Ему нужен спутник чтоб он мог обнаруживать низколетящие ракеты за горизонтом. Это же миллиарды и миллиарды баксов!
 показать весь комментарий
 
За третий ядерный арсенал в мире, Украина должна ещё выпрашивать джавелины, патриоты??? Может быть уже пора заявить требования к гаранта Будапештского меморандума о выполнении своих обязательств. Или и дальше будем молчать за кредиты и разворовывать их.
 показать весь комментарий
 
А гаранты скажут: "мы вам ничего не должны. Мы и так осудили РФ, и даже санкции ввели"
 показать весь комментарий
 
Не скажут. Если бы Порося думал о стране, а не собственном кармане, была бы другая История. Напомню последний пример. Как только после Керченской истории вспомнили про БМ, Мвф сразу принял новую программу и денег дал.
 показать весь комментарий
 
Какие Патриоты?

«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄
 показать весь комментарий
 
 
Это конечно правильно! Но США будут посмотреть как себя будет вести Кломойский и его ставленник Зеленский. Пока от Зеленского идут одни негативные сигналы. на СВР ставит человека с бизнесом в Крыму и наградами от ФСБ! Заявляет о мире с РФ в том числе а счет потери суверенитета. Желает в угоду РФ прекратить вступление Украины в НАТО и всячески сьезжает с темы. Американцы не хотят ведь, что бы через годик Зеля спаковал Патриоты и отправил их на исследование в Россию!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин
 
 
 
 
 
 вверх