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 Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч. ФОТОрепортаж

Оперативники Управления защиты экономики Днепропетровщины, работники военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона и следователи регионального управления Нацполиции прекратили коррупционную схему и задержали председателя сельской объединенной территориальной общины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, за решение земельного вопроса чиновник получил неправомерную выгоду.

Досудебным расследованием было установлено, что средства глава ОТГ требовал за выделение двух земельных участков под строительство. Стоимость одного участка в обмен на решение сессии оценил в 12 тысяч долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Во время выполнения ранее определенных договоренностей правонарушитель был задержан. В автомобиле последнего правоохранители изъяли 25 тысяч долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды, и решение сессии о выделении земельных участков.

Сейчас председатель сельской ОТГ задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч 01
Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч 02
Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч 03
Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч 04

Также смотрите: При получении взятки в размере $4 тыс. разоблачен судья Хозсуда Сумской области, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3131851
 
   
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попался очередной зебил Это хорошо, воздух будет чище
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Гребут Все -- неберут только те кому непредлагают !!! Пока ето блядство неуйдет пока небудут рубить руки и головы -- садить с конфискацией без всяких залогов . так и будет бардак и беспредел Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч - Цензор.НЕТ 9337
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попался очередной зебил Это хорошо, воздух будет чище
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Шо ж ты за пять лет развел , правильно выражайся .
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За 5 лет было куча судов по корр... Шо не помнишь? Вот и я не помню, что-то с памятью... )))
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Гребут Все -- неберут только те кому непредлагают !!! Пока ето ******** неуйдет пока небудут рубить руки и головы -- садить с конфискацией без всяких залогов . так и будет бардак и беспредел
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Василю! Поки не навчишся писати без помилок,будеш виглядати невігласом та неуком!
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ну и славненько, шо главу отг. а то был прочитал сразу опг и уже за нарика переживать начал, не филарет ли его ненароком предал. по забывчивости своей ))
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Таваресчь перестал отстёгивать наверх в держкомзем.
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ну значит поделом. жлоб! святую десятину пожалел. нарушил римское право.
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А цей взагалі від усіх відділився. Тому таких відділяють жити в окремі камери, як вони й хочуть. Інакше не можна - треба задовільняти бажання сепарів, бо Бог покарає.
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А куда теперь пойдут эти денежки ? Чей карман пополнится
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Після спецоперації та суду, повернуть власникові,якщо мусорня не вкраде.
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Все равно ничего не будет-ни конфискации,ни посадки
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Ничего не меняется. Кадры Зеленского воруют так же как и при Барыге! Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч - Цензор.НЕТ 4661
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Майже на 100% впевнений, що народ на виборах знову обере такого самого. Не хоче наш народ логічно думати.
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без контроля, в таких превращаются все.
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цветочки фальшивой децентрализации. то ли еще будет, когда "откроют рынок земли".
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