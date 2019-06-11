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 Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу

Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 11 июня сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке. 

"Европейский суд по правам человека в соответствии с правилом 39 обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение", – написал Чубаров.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Источник: https://censor.net.ua/n3131850
 
 
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Європейський суд? Ні, каци про такий не чули.
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"Обязал" это как?Опять озабоченно проскулили?Они кажется все еще живут во времена Ельцина...Путин играет отбивая мячи а Ельцин их глотал..***** дохлая Кремлевская!))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвропейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу
 
 
 
 
 
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