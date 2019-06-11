EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1142  17
Все про:боеприпасы (1233) Литва (1321)

 Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi

Самолет ВВС Литвы доставил в Украину почти 1 млн единиц боеприпасов, больше не состоящих на вооружении литовской армии. Общая стоимость груза - 255 тысяч евро.

Эти боеприпасы подходят для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов, пулеметов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло еще в начале февраля.

Кроме того, отмечается, что Литва и ранее передавала Украине патроны и некоторые элементы вооружений. Впервые такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. За последние 5 лет Литва выделила Украине помощи на несколько миллионов евро.

Также на Цензор.НЕТ: Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3131849
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
7,62*54.Хороший патрон,но вот беда:гильза с выступающей закраиной.Анахронизм XX века.Это патроны к винтовке С.И.Мосина.Ну и не только...
 показать весь комментарий
 
Вести из-за поребрика: "В Калининградской области во время военно-морских учений успешно отдвухсотился один морской пехотинец, утонув вместе с бронетранспортером. Солдаты НАТО по-прежнему еще даже не начали зашнуровывать берцы" https://www.obozrevatel.com/russia/bronetransporter-ne-doplyil-v-rossii-sluchilos-ocherednoe-smertelnoe-chp-na-more.htm …
 показать весь комментарий
 
После петрухи и муженко со взорванными складами - это огромная помощь!
 показать весь комментарий
 
 
це приблизно 1% від того , що втрачено ..((
 показать весь комментарий
 
 
Литва бандеровская-- смерть кацапским оккупантам
 показать весь комментарий
 
 
очень пригодиться...чтобы наши не экономили ответки... пока те никак не успокоятся
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пригодяца когда ЗЕкоманда будет проводить рихвирендум за дружбу с Рациюшкой и сливать Украину гебне. А к этому явно всё идёт..воняет кацапнёй от ЗЕкоманды за милю...
 показать весь комментарий
 
 
https://mil.in.ua/v-90-h-obladnannya-dlya-rezervnogo-patronnogo-zavodu-bulo-prodano-iraku/
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо что уже Порошенко не дотронется до боеприпасов,он умеет взрывать
 показать весь комментарий
 
 
їм для сепарів нежалко Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi - Цензор.НЕТ 2375. я б теж їм дроти з електрикою відрізав і воду по великих Українських святах подавав.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi
 
 
 
 
 
 вверх