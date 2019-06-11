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 Причина пожара в одесской психлечебнице не поджог, а занесение постороннего источника огня, - Нацполиция

Полиция не считает, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стал поджог. По мнению правоохранителей произошло случайное занесение источника огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"Начатые уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве ... Относительно  поджога, то ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге", - сказала она.

По словам заместителя директора департамента ГСЧС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека. То есть кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами ", - сказал заместитель директора департамента ГСЧС Руслан Буханец.

Также читайте: Пожар в одесской психбольнице: прокуратура открыла дело по факту служебной халатности

Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия три человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших - медсестра больницы.

Также на Цензор.НЕТ: Предварительная причина пожара в одесской психбольнице - занесение огня извне. Открыто производство по статье об умышленном убийстве, - полиция

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших ипоручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Завтрашний день объявлен в Одесской области траурным.

Источник: https://censor.net.ua/n3131847
 
 
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Та да ,само по себе загорелось ,ну как давеча склады ...
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Акуеть!прям к.с. в чем разница?занесли огонь и подожгли,или занесли огонь и подожгли.
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уже и спички оружие массового убийства Причина пожара в одесской психлечебнице не поджог, а занесение постороннего источника огня, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2419
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Ну да..... Ящик коктелей Молотова это ведь случайное занесение источника огня.....

Все ЛОГИЧНО!!!!!
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курили в сушилке,подожгли окурком белье?
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Щось поліцаї менжують як циган сонцем. З кожним повідомленням версії все цікавіші.
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В палату номер 6 к Наполеону , Брежневу и поршенко подселили Прометея ?
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в таком заведении...любое предположение может оказаться правильным
и занесли...и подожгли...и курили-недокурили...и ...что угодно...
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Я ж кажу - "пожежа у божевільні" ще вчора було темою для впоротого гумору...
Але сьогодні - трагічна реальність, тут вже не до жартів.
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"доктор покурил вместе перед сном.
сон хороший у больных
говорят, что там сумашедший дом
но мы то знаем, кто есть псих" (С)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПричина пожара в одесской психлечебнице не поджог, а занесение постороннего источника огня, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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