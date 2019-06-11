 Причина пожара в одесской психлечебнице не поджог, а занесение постороннего источника огня, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"Начатые уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве ... Относительно поджога, то ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге", - сказала она.

По словам заместителя директора департамента ГСЧС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека. То есть кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами ", - сказал заместитель директора департамента ГСЧС Руслан Буханец.

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Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия три человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших - медсестра больницы.

Также на Цензор.НЕТ: Предварительная причина пожара в одесской психбольнице - занесение огня извне. Открыто производство по статье об умышленном убийстве, - полиция

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших ипоручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Завтрашний день объявлен в Одесской области траурным.