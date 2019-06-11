EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  273  19
Все про:Денисова (443) обмен (697) Москалькова (148)

 Омбудсмены Украины и России договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемых

Омбудсмены Украины Людмила Денисова и России Татьяна Москалькова решили создать рабочую группу по освобождению граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ и россиян, содержащихся в украинских тюрьмах.

Переговоры Денисовой и Москальковой состоялись в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины", - написала Денисовой.

По словам украинского омбудсмена, у президента Украины Владимира Зеленского "есть добрая воля освободить всех".

Также на Цензор.НЕТ: Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня

"Поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва "считает правильным" начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех".

Источник: https://censor.net.ua/n3131846
 
   
 Топ комментарии
 
про що можна домовлятися з розбійником ?
 показать весь комментарий
 
Если ты не свободен - твой хлеб уже не твой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Договорились ,договориться о том,как будут договариваться ..
 показать весь комментарий
 
Смешно лишь до того момента, пока речь о чужой шкуре, а не собственной любимой.
 показать весь комментарий
 
розбійник з розбійником завжди зможе домовитись ...
 показать весь комментарий
 
угу - а Україною керують олігархічні янголи-альтруїсти ...?
 показать весь комментарий
 
_Правда? Ну-ну... В оккупированных Крыму и восточной зоне репрессии и убийства украинцев. Если Украина падёт - то заключённых будут миллионы!
 показать весь комментарий
 
 
Голодомори показали що з нами буде, якщо ми програємо
 показать весь комментарий
 
 
Кажется, слишком многие и слишком много забыли. Беспечные мотыльки однодневки.
 показать весь комментарий
 
Все закономірність. Аполітичність і байдужість українського населення в питаннях історії - наслідок 400 річного москалячого поневолення. Для відновлення національного генофонду і рівня свідомості і патріотичності потрібен час. А його в нас нема
 показать весь комментарий
 
 
NonCFist - это пойдет украинцам на пользу....

Ведь как известно - свободу на хлеб не намажешь...
 показать весь комментарий
 
 
Если ты не свободен - твой хлеб уже не твой.
 показать весь комментарий
 
 
NonCFist - а теперь пойдите и расскажите это тем 73%....
 показать весь комментарий
 
 
Очевидное разве нуждается в доказательствах, а само собою разумеющееся в пояснениях?
 показать весь комментарий
 
Т.е. Мокшан отдаем , а украинцев далее на подвалах рашки гноить будут ?
 показать весь комментарий
 
не верьте...что-то опять надо чертовым шантажистам...
свой сброд они и не хотели б получить обратно...а наши у них как заложники и предмет торга
 показать весь комментарий
 
 
а шо мешает кацапне сразу после обмена набрать новых?в крыму,до сих пор ездящих в мордор в гости и заробитчан,взять в плен (на войне это довольно часто случается)...
ну ладно,не сразу-а после выборов в раду,шоб не портить обедню зелебене...
рычаг воздействия то все равно должен быть...
наверное зря дурные предки во всех воинах военнопленных освобождали после заключения мира...мабуть не знали,что можно и так,как вате кажется правильным.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмены Украины и России договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемых
 
 
 
 
 
 вверх