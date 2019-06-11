 Омбудсмены Украины и России договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемых

Переговоры Денисовой и Москальковой состоялись в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины", - написала Денисовой.

По словам украинского омбудсмена, у президента Украины Владимира Зеленского "есть добрая воля освободить всех".

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"Поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва "считает правильным" начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех".