 Омбудсмены Украины и России договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемых

Переговоры Денисовой и Москальковой состоялись в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook уполномоченного по правам человека Верховной Рады.
"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины", - написала Денисовой.
По словам украинского омбудсмена, у президента Украины Владимира Зеленского "есть добрая воля освободить всех".
Также на Цензор.НЕТ: Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня
"Поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва "считает правильным" начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех".
Ведь как известно - свободу на хлеб не намажешь...
свой сброд они и не хотели б получить обратно...а наши у них как заложники и предмет торга
ну ладно,не сразу-а после выборов в раду,шоб не портить обедню зелебене...
рычаг воздействия то все равно должен быть...
наверное зря дурные предки во всех воинах военнопленных освобождали после заключения мира...мабуть не знали,что можно и так,как вате кажется правильным.