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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Денисова (443) обмен (697) Москалькова (148)

 Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, - Денисова на встрече с Москальковой

Омбудсмены Украины и России договорились создать рабочую группу по освобождению граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ и россиян, содержащихся в украинских тюрьмах.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина после выборов президента изменила риторику. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Переговоры Денисовой и Москальковой состоялись в Москве.

"Я думаю, что мы могли бы объединить усилия : вы в России, а я в Украине - уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об увольнении, я бы такие условия с вами хотела обсудить ", - заявила Денисова.

"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины", - написала Денисова по итогам переговоров в Facebook.

Также на Цензор.НЕТ: Денисова обратилась к Москальковой в связи с задержаниями крымских татар 10 июня

"Мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва "считает правильным" начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех".

Источник: https://censor.net.ua/n3131846
 
 
 Топ комментарии
 
про що можна домовлятися з розбійником ?
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Если ты не свободен - твой хлеб уже не твой.
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Все закономірність. Аполітичність і байдужість українського населення в питаннях історії - наслідок 400 річного москалячого поневолення. Для відновлення національного генофонду і рівня свідомості і патріотичності потрібен час. А його в нас нема
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Договорились ,договориться о том,как будут договариваться ..
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Смешно лишь до того момента, пока речь о чужой шкуре, а не собственной любимой.
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розбійник з розбійником завжди зможе домовитись ...
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угу - а Україною керують олігархічні янголи-альтруїсти ...?
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Звісно ні. Вони - кримінальна олігархія але не терористи.
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справа лише в якості розбійників...?
бандит - він і є бандит ... просто кожен грабує на свій лад
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В контексті цієї теми я говорив про країну-терориста, якою московія була ще з часів андрія боголюбського, коли він сплюнрував Київ у 1169, потім за івана грозного ще був знищений Новгород- загинуло 60 тис людей , Тверське князівство, Казань- загинуло 70 тис людей... Відтоді нічого не змінилося
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_Правда? Ну-ну... В оккупированных Крыму и восточной зоне репрессии и убийства украинцев. Если Украина падёт - то заключённых будут миллионы!
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Голодомори показали що з нами буде, якщо ми програємо
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Кажется, слишком многие и слишком много забыли. Беспечные мотыльки однодневки.
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Все закономірність. Аполітичність і байдужість українського населення в питаннях історії - наслідок 400 річного москалячого поневолення. Для відновлення національного генофонду і рівня свідомості і патріотичності потрібен час. А його в нас нема
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NonCFist - это пойдет украинцам на пользу....

Ведь как известно - свободу на хлеб не намажешь...
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Если ты не свободен - твой хлеб уже не твой.
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NonCFist - а теперь пойдите и расскажите это тем 73%....
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Очевидное разве нуждается в доказательствах, а само собою разумеющееся в пояснениях?
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Т.е. Мокшан отдаем , а украинцев далее на подвалах рашки гноить будут ?
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не верьте...что-то опять надо чертовым шантажистам...
свой сброд они и не хотели б получить обратно...а наши у них как заложники и предмет торга
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"животные пля", даже дроздов не выдержал, думаю эмигрирует из их мира ))
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а шо мешает кацапне сразу после обмена набрать новых?в крыму,до сих пор ездящих в мордор в гости и заробитчан,взять в плен (на войне это довольно часто случается)...
ну ладно,не сразу-а после выборов в раду,шоб не портить обедню зелебене...
рычаг воздействия то все равно должен быть...
наверное зря дурные предки во всех воинах военнопленных освобождали после заключения мира...мабуть не знали,что можно и так,как вате кажется правильным.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, - Денисова на встрече с Москальковой
 
 
 
 
 
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