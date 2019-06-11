 Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, - Денисова на встрече с Москальковой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина после выборов президента изменила риторику. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Переговоры Денисовой и Москальковой состоялись в Москве.

"Я думаю, что мы могли бы объединить усилия : вы в России, а я в Украине - уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об увольнении, я бы такие условия с вами хотела обсудить ", - заявила Денисова.

"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины", - написала Денисова по итогам переговоров в Facebook.

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"Мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва "считает правильным" начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех".