 Сборная Украины впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу U-20

Обе команды, учитывая температуру воздуха (+30), отказались от атакующего стиля игры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. За первые 15 минут зрители не увидели ни одного удара в створ ворот. Большую часть времени защитники как одной, так и другой команды, неспешно перепасовывались на своей половине поля, лишь изредка дальними передачами оживляя матч.

После прострела Ефима Конопли Сергей Булеца загнал мяч в сетку из центра штрафной.

На 80-й минуте Украина осталась в меньшинстве - Денис Попов за фол в верховой борьбе получил вторую желтую карточку и покинул пределы поля. Таким образом, ведущий защитник сборной пропустит финальный матч.

Читайте на Цензор.НЕТ: В футбольном отборочном цикле Евро-2020 Украина побеждает в домашнем матче Люксембург

В компенсированное время украинская сборная пропустила, но гол был отменен арбитром после просмотра видеоповтора - итальянец Джанлука Скамакка фолил перед тем, как отправить мяч в сетку.

Соперник украинской сборной по финалу определится в противостоянии Эквадора и Южной Кореи. Финальный матч пройдет 15 июня.

Также на Цензор.НЕТ: "Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств", - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020