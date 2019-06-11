 Сборная Украины впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу U-20

Обе команды, учитывая температуру воздуха (+30), отказались от атакующего стиля игры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. За первые 15 минут зрители не увидели ни одного удара в створ ворот. Большую часть времени защитники как одной, так и другой команды, неспешно перепасовывались на своей половине поля, лишь изредка дальними передачами оживляя матч.
После прострела Ефима Конопли Сергей Булеца загнал мяч в сетку из центра штрафной.
На 80-й минуте Украина осталась в меньшинстве - Денис Попов за фол в верховой борьбе получил вторую желтую карточку и покинул пределы поля. Таким образом, ведущий защитник сборной пропустит финальный матч.
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В компенсированное время украинская сборная пропустила, но гол был отменен арбитром после просмотра видеоповтора - итальянец Джанлука Скамакка фолил перед тем, как отправить мяч в сетку.
Соперник украинской сборной по финалу определится в противостоянии Эквадора и Южной Кореи. Финальный матч пройдет 15 июня.
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Молодіжна збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1: 0. Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на УНІАН. За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.
Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца загнав м'яч в сітку з центру штрафного майданчика. На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості - Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч. Читайте на Цензор.НЕТ: У футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург.
У компенсований час українська збірна пропустила, але гол був відмінений арбітром після перегляду відеоповтору - італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м'яч у сітку. Суперник української збірної по фіналу визначиться в протистоянні Еквадору і Південної Кореї. Фінальний матч пройде 15 червня.
СЛАВА УКРАЇНІ !