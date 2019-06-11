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 Политика Украины
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Все про:отставка (2412) Климкин (2204)

 Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает народных депутатов поддержать представление президента Владимира Зеленского на его отставку.

Об этом Климкин написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - написал глава МИД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленский хочет видеть на посту главы МИД Вадима Пристайко.

Павел Климкин был назначен на пост министра иностранных дел Украины в 2014 году.

17 мая 2019 года он заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский предлагает ВР назначить Пристайко главой МИД Украины вместо Климкина

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: "Есть очень серьезные вещи", - Климкин продолжит возглавлять МИД в переходный период и будет готовиться к походу в политику

Источник: https://censor.net.ua/n3131844
 
 
 Топ комментарии
 
Эти говноеды скорее усрутся, чем дадут президенту, избранному 73%, нормально работать в его прямой сфере ответственности.
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зРада сама уже в отставке и полностью импотентна ,впрочем она такой всегда и была а Украина в Финале Молодёжного ЧМ по футболу !
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Садюги, отпутите чувака домой.
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Эти говноеды скорее усрутся, чем дадут президенту, избранному 73%, нормально работать в его прямой сфере ответственности.
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получил он за барыжные отрыжки из ПАСЕ чтоб больше не прыгали мародёрские марионетки.
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нормально работать-это когда все по закону...выборы в раду согласно конституции,увольнение предыдущих министров одновременно с представлением новых,соблюдение сроков избираемости генпрокурора,назначение в силовые ведомства профессионалов,а не рядовых запаса без профильного образования.
все должно быть по людски.тогда и народ потянется. Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 669
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чтоб президенту уволить министра нужно одновременно представить нового? закусывать вам нужно.
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дура, Міністрів не Президент звільняє. А Верховна Рада. У нас - парламентсько-президентська держава. А коли була президентсько-парламентська - то повставали Майдани.
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А зачем увольнять ключевого министра в непростое время, не предложив нового? Чтобы министерство было ослаблено? Просто хочется уволить? Хотя зебилы конечно схавают все.
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Какой народ подтянется и куда? Сектанты 25%(на самом деле уже 6%), а на 73% и насрать?
Ну ты радуйся, продажные судьи КС сегодня показали свое лицо. Посидят твои воры из БПП и НФ лишних три месяца у кормушки - ты счастлив?
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Да, зебилы конечно всегда были не очень умные, но сейчас вообще шедевр. Если ты говоришь про cейчас уже 6%, то тогда уже и клоун сейчас 40%, а не 73. Тоесть большинство уже против.
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Pituch - 73% ?

Во первых 32% - это его голоса в 1-ом туре...., - а во 2-ом было протестное голосование...(это все признают)
И пускай за него проголосовало бы и 99%, это не отрицает тот факт, что выбрали глупца-марионетку...
Это очевидно всем уже....
Не возможно долго пытаться говорить на черное, что это белое...
Самим же надоест, если вы делаете это за бесплатно конечно... Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 5434
Идиота нужно убирать от власти, пока он вместе с своим Кварталом 95 нас всех не похоронит..
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Один ты, блеать, интеллектуал. Фанат мародера. Вот посадят свинью с гарантией его не возвращения - можно и на Зеленского наезжать будет, а пока все телодвижения против Зе направлены на возвращение петиной жопы на трон.
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зРада сама уже в отставке и полностью импотентна ,впрочем она такой всегда и была а Украина в Финале Молодёжного ЧМ по футболу !
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О, новая фишка у зибилов. Во всем плохом про клоуна тулить про футбол.
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- вам председатель нужен.
- вообще-то я сам председатель.
- а сидеть тоже вы будете?(с)
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тут надо наоборот....просить оставить - снимут точно...
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Ну, якщо вже є достойна заміна - то можна. Нехай відпочине, нехай йде на вибори.
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К тестю ! дамой ! солнце , пальмы , вата , вата , вата .......без-виз ...упс Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 985
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- ваше жизненное кредо?
- всегда.
- крепитесь, запад с нами. заграница нам поможет.
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Та нехай вже йде н@хай Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 7572 Где визовый режим с паРашкой ? Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 8613
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Я думаю вам не треба пояснюваати скільки вбивць українців спокійно звалить навіть без суду..

Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 1974 Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 50 мин.50 минут назад
Країна змінила риторику. Денисова: є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх.
Ми не говоримо про обміни. ЗВІЛЬНЕННЯ ВСІХ, А НЕ ОБМІН. Якщо це не здача національних інтересів, тоді я не знаю, що таке зрада.

Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 723
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шо-шо, але мокшанський інтерфакс бездумно конспектувати не слід. А Притула на цьому не раз горіла...
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они щас все проситься будут ,что бы успеть помажоритарить на попадание к корыту...
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в деревню, к тётке, в глушь, в саратов!
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Та це називається знущатися. Кворуму ж нема. Це Клімкін такий єхидний чи обставини єхидні?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин вновь просит Раду отправить его в отставку
 
 
 
 
 
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