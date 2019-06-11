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Все про:офшор (436) СБУ (13510)

 СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.

По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.

В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3131843
 
 
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Пока там СБУ выводила кого-то ,сборная Украины вывела себя в Финал ЧМ по Футболу среди юниоров и за это им Респект и Уважуха !
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А чому напис ;офшор; на зеленому фоні? Це натяк на шість офшорів Зеленського?
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ну тепер зрозуміло навіщо Зе впихнув свого дружбана без фаху, без досвіду, без звання, до СБУ ?
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Да, это не куп Юра, который только звиздит, что Коломойский преступник, но его предприятия свободно работают, он не в розыске, а генпрокурор сам лично летает к нему попить кофе.
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Может нужно с щедрых чиновников НБУ начать.
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Стоп! Я что то ничего не понимаю...Нам же пять лет твердили, что выводить в оффшоры капитал - это на благо Украины!
А ныне что не так?
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