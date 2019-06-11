 "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
На это указал на своей facebook-странице пользователь Максим Саваневский. Он выразил искреннее недоумение, что команда Зеленского присоединила к странице АП - официального органа - 180 тысяч его сторонников.
Представитель команды Зеленского Ирина Победоносцева заявила в комментарии "Украинской правде", что это сделано для выравнивания баланса мнений в комментариях. Она пояснила, что АП хочет придерживаться "баланса между функцией информирования населения и обеспечением достойного общения в комментариях".
"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации. Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом", - сказала Победоносцева.
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
Но никто не хочет и думать о том,
Пока «Титаник» плывет.
вроде так вы говорили про Томас?
То новий чоловік Нелі Штепи?
как и 'сторонники' его.
когда его будем гнать на ростов.в реале его никто не будет защищать
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На місці Туки, я б образився.
Она его из жизни уберёт,
Здесь исключений нет из правил,
Здесь правило железное живёт!
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Тарас Стецьків: Зеленський - пряме породження п'ятирічного правління Порошенка
(с) 27 лютого, 2019
https://espreso.tv/article/2019/02/27/taras_steckiv_zelenskyy_pryame_porodzhennya_pyatyrichnogo_pravlinnya_poroshenka
Мистець вже не є повною монополією
Зараз Зе'боти вас загонять за донбас
Я, доречі, буду за них вболівати