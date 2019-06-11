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 Политика Украины
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Все про:Facebook (277) Администрация_Президента (1548) Зеленский (1731)

 "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева

Официальную страницу Администрации президента в Facebook объединили с сообществом "За Зеленского".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На это указал на своей facebook-странице пользователь Максим Саваневский. Он выразил искреннее недоумение, что команда Зеленского присоединила к странице АП - официального органа - 180 тысяч его сторонников.

Для выравнивания баланса мнений в комментариях facebook-страницу Администрации президента объединили с группой За Зеленского, - Победоносцева 01

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Представитель команды Зеленского Ирина Победоносцева заявила в комментарии "Украинской правде", что это сделано для выравнивания баланса мнений в комментариях. Она пояснила, что АП хочет придерживаться "баланса между функцией информирования населения и обеспечением достойного общения в комментариях".

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации. Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом", - сказала Победоносцева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131842
 
 
 Топ комментарии
 
Со Скабеевой и Соловьевым соедините! Вообще класс будет! "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 6520
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Это не главное - Украина в финале Молодёжного ЧМ по футболу а вы всё спите ... "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 597
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Это не главное - Украина в финале Молодёжного ЧМ по футболу а вы всё спите ... "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 597
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Сам чекаю коли ЦН прокинеться, все таки вперше в історії.
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Ну я бы так не сказал ,в Украине у народа сейчас там мало поводов порадоваться ,что я бы сказал,что это очень существенно.
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На верхней палубе играет оркестр,

И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам

И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.

Но никто не хочет и думать о том,
Пока «Титаник» плывет.
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финал на хлеб не намажешь
вроде так вы говорили про Томас?
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так а кто имне давал переподписаться самим?
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Секта Зе хоче створити для свого кумира максимальний комфорт. І це ще не все. Зєлєнскій вкотре показав, що презИдентом всієї країни він бути не хоче. Він, як і четвертий, неповний недопрезидент вирішив стати презЕдентом Тільки для зєлєбобів.
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Со Скабеевой и Соловьевым соедините! Вообще класс будет!
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Петя не клоун, он мародёр!
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"В огороде бузина.." Вы со своим дрыщем " сами-сами-сами"....Соединитесь с русскими гандонами (пардон) и это будет ваше естественное агрегатное состояние. "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 5585
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ЗЕбил кремлёвский опять флажок сменил..
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Из помойки нужно сделать что-то грандиозное и чем быстрее тем лучше
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А хто такий отой лисуватий дядько праворуч?
То новий чоловік Нелі Штепи? "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 5689
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а это носитель и охранник её электронного браслета с брюликами.
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Ні,то один з господарів новообраного гідранта.
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пхахах одна ботня..ясно
как и 'сторонники' его.
когда его будем гнать на ростов.в реале его никто не будет защищать
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один бред теперь будет входить в резонанс с другим
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ЗЕнесцыкун - просто подогнал свою подписку на офицальный сайт. для "баланса", конечно.
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Та да, надо было делать как не сцыкун Петя, банинь даже за лайки неугодных!
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А без об'єднання баланс був кривенький? "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 2050
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"А почему страницы, которые против зеленского не подключили? Или он президент не для всех, а только для тех, которые за? " (с)
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проститукою
******
На місці Туки, я б образився.

"Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 4661
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А сегодня Зе снова не запиливал видос "для восточных регионов Украины", как обещал?
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для вирівнювання балансу пора вже починати розумних у команду брати
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«Горбатого» могила не исправит,
Она его из жизни уберёт,
Здесь исключений нет из правил,
Здесь правило железное живёт!
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Там должно быть мнение граждан, а не баланс!
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А хтось тут про Стецьків розповідав... ви на своє Зе подивіться!
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А хтось тут про Стецьків розповідав
*********
Тарас Стецьків: Зеленський - пряме породження п'ятирічного правління Порошенка
(с) 27 лютого, 2019
https://espreso.tv/article/2019/02/27/taras_steckiv_zelenskyy_pryame_porodzhennya_pyatyrichnogo_pravlinnya_poroshenka
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Всем, кто препятствует критике власти следует очень жёстко давать по рукам!
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Такого цирка еще не было "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 4519 . Предлагаю также объединить страницу администрации президента с обществом рыболовов - охотников и анонимных алкоголиков "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 5991 .

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Если они будут так же активно вылизывать сраку Зеклоуну как и те что в группе "За клоуна" то обязательно присоединят.
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Хех, могли би одразу з зебільними гілками на ОК+ВК... А чо? Указ РНБО втиху скасувати...
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ЗЕбня планирует окупацию и тоталитарный режим похлеще Януковоща. Любит клоун когда его нахваливают, потому и присоеденил своих прихлебаев..Только почему к официальной странице президента Украины присоедениют фан клуб какого то чучела? Это чучело - это не Украина.
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Маладца! Ваша мантра стоит практически на одном уровне с мантрой "о распятом мальчике"!
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Интересно: когда Минстець начнет плодить "зеботов" и перекрашивать "порохоботов"?
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А есть в ФБ группа любителей шаурмы? Если есть, то нужно и ее объединить с группой АП
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Порохоботи! Вас прєдалі!
Мистець вже не є повною монополією "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 8739
Зараз Зе'боти вас загонять за донбас "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 3810
Я, доречі, буду за них вболівати "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 60
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Ушлепков скрестили с довбнями. Получили зебилов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева
 
 
 
 
 
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