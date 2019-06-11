 Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо, сразу после службы в армии в 1992 году Владислав Бухарев начал работать в СБУ и проработал там 15 лет на разных должностях. С 2007-го по 2010 год был первым заместителем начальника налоговой службы. В Службу безопасности вернулся в марте 2014-го - на должность первого заместителя СБУ его назначил и.о. президента Александр Турчинов. С июля по октябрь того же года Бухарев также работал офицером по особым поручениям главы СБУ.

В том же 2014-м Бухарев стал народным депутатом - его выбрали в мажоритарном округе на Сумщине от "Батькивщины". Он часто наведывается в свой округ и в последние годы организует там выступления "Квартала 95" и "Лиги Смеха". Вместе с ними также выступает и младшая дочь Бухарева Юлия, которая активно поддерживает президента Зеленского.

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В декабре 2018 года Владислав Бухарев среди еще 200 депутатов попал в санкционный список России, что предусматривает полное замораживание средств, ценных бумаг и имущества в РФ.

Владислав Бухарев всю жизнь работал в госструктурах, а его жена Елена - учительница русского языка и мировой литературы в киевском лицее.

В декларации народного депутата Бухарева за 2018 год немало недвижимости, несколько автомобилей и драгоценности.

В частности, в собственности Бухаревых две квартиры в столице на 100 и почти 220 квадратов. Им принадлежит дом на 700 квадратов и земля в селе Вишенки под Киевом. Приблизительная стоимость подобного дома в этом районе - около 40 миллионов гривен.

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Также дочери Юлии принадлежит земельный участок и квартира на более 75 квадратных метров в жилом комплексе DESNA residence в пригороде столицы. Такая квартира стоит более 1,2 миллиона гривен.

Одна из квартир Бухарева - на Белорусской улице в Киеве, где раньше был один из штабов Владимира Зеленского. Там во время предвыборной гонки полиция нашла "прослушку".

Помимо прочего, Елена Бухарева владеет недвижимостью в оккупированном Крыму. В 2011 году она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе по соседству с Ливадийским дворцом в Ялте. Там, кстати, есть и квартира первой леди Елены Зеленской. Цена за квадратный метр в этом комплексе стартует от 3500 долларов.

Также семья задекларировала четыре автомобиля - два Lexus, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Multivan 2017 года, стоимостью от 1,3 миллиона гривен, который Бухареву передал в безвозмездное пользование человек по имени Александр Коротеев. Он в прошлом году подарил дочери Бухарева Юлии два подарка почти в 1,5 миллиона гривен.

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Сам Владислав Бухарев также подарил дочери два подарка на более 15 миллионов гривен. Правда, в прошлом году депутат заработал только 817 тысяч, а его жена - 91 тысячу гривен. Елена Бухарева получила полмиллиона как проценты со счета в Латвии, где хранит 400 тысяч долларов. Кроме этого, она также хранит почти 85 тысяч евро в Австрии. В наличности в семьи Бухарев - 7 тысяч долларов, 6 тысяч евро и 58 тысяч гривен. Также Бухарев задекларировал четыре ценных часов, однако их стоимость не указал.

Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".