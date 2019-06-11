EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  155  3
Материалы по теме:
Все про:задержание (5397) Крым (21512) крымские татары (2080) Наумлюк (26)

 Оккупанты задержали крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву

Гульсум Алиева, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, была задержана на админгранице с оккупированным Крымом. Ее обвинили в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook.

Об этом сообщил адвокат Алиевой Алексей Ладин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ. Ее доставили в отделение полиции в Армянске и заставили в сопровождении адвоката ожидать прибытия сотрудников ФСБ.

По словам адвоката, Алиеву собирались отпускать из отделения полиции, однако только после того, как снимут отпечатки пальцев. Защита отказалась это делать.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев

После составления протокола о задержании активистку все же отпустили, сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк. Удалось выяснить, что в розыск она была внесена по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Защита Алиевой и она сама расценивает действия следователя, как проявление личной неприязни.

В июле 2018 года на Гульсум Алиеву уже составляли протокол по статье 282 Уголовного кодекса России (разжигание межнациональной розни) за репост в в Facebook. Дело против нее было прекращено в январе 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения

После оккупации Крыма российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

При этом оккупационные власти отрицают, что на полуострове нарушается право граждан на свободу слова.

Источник: https://censor.net.ua/n3131837
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А МОЖЕТ ПОРА НАМ ВСЯКИХ МЕРТВЕТЧУКОВ АРЕСТОВИВАТЬ И МЕНЯТЬ НА НАШИХ? С ТАКИМИ ТЕМПАМИ ТАК ПЕРЕСАЖАЮТ ВСЕХ, И ЧТО ПОТОМ?
 показать весь комментарий
 
А хто конкретно будет проводить арест Медведчука ? У нас же нет таких спецслужб .
 показать весь комментарий
 
Расизм в раше - обычное дело. Только почему они называют это "Русский мир"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты задержали крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву
 
 
 
 
 
 вверх