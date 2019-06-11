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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 "Владыка Филарет, опомнитесь", - Ярош о попытках воссоздать УПЦ КП

Один из лидеров украинских националистов Дмитрий Ярош выступил против попыток владыки Филарета воссоздать Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ярош отметил: "Стараюсь никогда не влезать в религиозно-церковные дела, но то, что делает уважаемый Патриарх украинского православия Филарет находится за гранью моего понимания ...

Я украинский греко-католик, но считаю, что создание Поместной Украинской Православной Церкви - это дело не только православных. Это событие, кроме религиозного, имеет и идеологическое и государственное стратегическое значение для "мертвых, живых и нерожденных" украинцев.

Владыка Филарет, опомнитесь! Не подыгрывайте Кремлю! Особенно сейчас - когда реванш империи как никогда опасен.

Люди говорят: "Если Бог кого хочет наказать, то отбирает разум".

Не надо, именно сейчас, ослаблять украинство и христианство. Опомнитесь! Пусть Вас, Владыка, Бог образумит!"

Также читайте: Мы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также: Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Источник: https://censor.net.ua/n3131836
 
   
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Ярош говорит правильно, но Филарет витает в таких сферах, куда слова уже не доходят. Доходят только нейролептики.
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Літня людина, хто зна, які ліки вона вживає та який вплив вони мають на психику
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при Петре многое чего приличней было!
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ага котли ..з тисячними смертями українських патріотів 8200 -патріоьів посаджено у тюрми і сізо ще проти 20 000 відкриті кримінальні справи - так москалі раділи(а тепер згадують)
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Зате зараз "не стріляти в відповідь", "блокаду треба зняти" і українські військові "стріляють" в жінок, дітей і стариків. Тільки це фуйня вже з боку офіційного представника (тобто по суті це він сам) президента.
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Ты имеешь ввиду котлы,организованные царьком? Дык ведь он знал, что его холуй " трижды несудимый" украинскую армию розвалил, остальных купил, чего бояться было?.
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Интересно, а почему ты еще на свободе? "Владыка Филарет, опомнитесь", - Ярош о попытках воссоздать УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9135
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Петя был президентом именно в то время. Я даже не буду тут спекулировать, что было бы, будь зеля презом тогда. Но он был не был, это точно
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діда жирний шмат лайна паця парашенко розвів і кинув...бо свинюка так робить із всіма ! от тепер дід і бушує ((
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При Петре вся сепарня прекрасно себя чуствовала и собирала силы после событий 2014 года.
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угу... после избрания зю побежала из страны как крысы?
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Те, що робить Філарет є справою не тільки христииян. Від поваги до ПЦУ залежить доля українців усіх віросповідань.
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Отец Филарет ! Церковь - это не Ваша собственность . Угомонитесь ! Мы не хотим раскола .
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100500% согласен сейчас с Ярошом.. интересы Филарета и РПЦ (ФСБ РФ) совпадают..
Филарет должен прекратить свой беспредел!
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Вмийте Філарета водою, може в нього посуха. І моя позиція також є те, що пану Філарету треба до монастиря в молитися за Україну денно і ношно, бо нам треба її нащадкам залишити, а без його допомоги буде важко. Донесіть до Філарета
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Собственно , владыко - чего ?
И почему владыкО , а не владыкА ?
Чем он там таки владеет , кроме огромного пуза ?
И что это такое - церковь ?
Внимательно перечитал Нагорную проповедь Христа , не поминал он в ней никаких церквей и попов .
Что это за самозванцы такие ?
Посредники между мной и Богом ? Прокладка ?
А нахера эти попы вообще нужны ???
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церква - це такий собі геморой у суспільства!
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замість консолідації та об'єднання йде розпорошення,таке роблять самі знаєте хто,робіть висновки.
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Греко-католик высказался. Что скажут мусульмане, иудеи, последователи Будды?
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мусульмане первые поздравили с томосом. не знал?
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ох и весёлый барин этот ярош. ну как же он может опомниться, если он тотально верующего из себя играет? шоб опомниться надо думать. а вера и знания с размышлениями не совместимы. классика психологии ))
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Поважаю Філарета, але йому вже пора думати, ким він стане перед Господом? Не думаю, що буде велика різниця, стане перед ним патріархом, чи простим вірним?
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Эх порохоботы, носили деда на руках 20 лет, молились ему, в ноги кланялись, деньги носили, а потом сразу плясать на нём, говном поливать, проклинать и в кацапы записывать. И все почему, потому что пиар нужен был, а где сейчас главный пиарщик? Сбежал, и нафик ему Филарет не сдался, попользовал и выбросил, а вы старика добиваете. Фу.
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Не сотвори собі кумира (с). ми живемо за біблейними законами, вам не зрозуміти
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Доктор, сколько стоит узи?
- 15 тысяч, с патронами - 17.
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Он Яроша не слушает, нужно просить Нарика.
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Ярош видимо не в теме совсем, все крупные православные страны имеют своих патриархов в своих столицах. Есть патриархи в Болгарской православной церкви, Сербской, Грузинской, Армянской тд... Даже у кацапов в Москве есть их патриарх Гундяй а в Украине патриарха больше нет, есть только вассальная греко-туркам митрополия с хозяином в Стамбуле! Это была та цена слива украинской церкви которую провернул Петя перед выборами ради кратковременного пиара то что это был лохотрон стало понятно слишком поздно...
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Ну конечно же Ярош веропитек, так как тут как сказал Гена Москаль: у нас (на ЗК), если не бегаешь по цырквям и не беснуешься вместе со всеми - то смотрят как на дикаря.....
Это как бы племена с островов карго-культа говорили: о, вот опять прилетели эти примитивные чудаки на железных птицах, дикари-с
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Владыка Филарет, опомнитесь", - Ярош о попытках воссоздать УПЦ КП
 
 
 
 
 
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