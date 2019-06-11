 "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый"

Об этом он сказал журналистке Слідства.Інфо во время съезда партии в воскресенье, 9 июня, информирует Цензор.НЕТ .
"Есть такой человек. Мы его знаем - кто-то больше, кто меньше, - рассказал Корниенко. А также прокомментировал роль Павлюка в партии "Слуга народа". - Никакой не играет роли. Ну, он мой знакомый, знакомый других людей. Кто-то с кем-то знаком в этом мире. Ну какую он может роль играть? Я - начальник штаба".
В штабе кандидата в президенты Зеленского Илья Павлюк отвечал за финансы и координацию работы региональных штабов. О его функции "финансиста" стало известно из Telegram-переписки штабистов "Зе команды", которую опубликовали журналисты Bihus.Info.
Павлюка называют "контрабандистом западной таможни". Как писали журналисты Bihus.Info, его работа заключалась в "решении вопросов" перевозки грузов через таможню. Ранее Павлюк был помощником нардепа 6 созыва Верховной Рады Игоря Калетника, который впоследствии возглавлял Государственную таможню.
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Слідство.Інфо выяснило, что дочь Ильи Павлюка София с 16 лет владеет предприятием "Бизнес-центр "Буковинский" вместе с Валерием Чинушем. Ее бизнес-партнер на протяжении трех созывов Верховной Рады работает помощником нардепа от БПП Виктора Короля. В начале 90-х Король возглавлял управление уголовного розыска МВД, был заместителем министра МВД, а впоследствии - начальником налоговой милиции. Виктор Король подтвердил редакции Слідство.Інфо, что знает Илью Павлюка.
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Никто ни за что не отвечает,а денюжку отдай
А ну быстро наапечатали его поднаготную)))
Зе команда продолжает кормить зебилов дерьмом...
Продолжение следует...
Причому це вже доволі bad trip.
Але ні, так довго навіть "сибір" або "драгонфлай" (це особливо потужні модифікації ЛСД) ковбасити не можуть.
Пипл подумает - ну я же смотрел Слугу Народа, все будет как там. Вот вот Голобородько проявится в лице Зеленского, и покажет им кузькину мать.
пипл хавает шоу.