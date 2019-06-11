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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1710) Слуга народа (40) Корниенко (3)

 "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый"

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко подтвердил, что в "Зе команде" знакомы с "финансистом Зеленского" Ильей Павлюком. Но, по словам Корниенко, Павлюк в партии "ничем не занимается".

Об этом он сказал журналистке Слідства.Інфо во время съезда партии в воскресенье, 9 июня, информирует Цензор.НЕТ .

"Есть такой человек. Мы его знаем - кто-то больше, кто меньше, - рассказал Корниенко. А также прокомментировал роль Павлюка в партии "Слуга народа". - Никакой не играет роли. Ну, он мой знакомый, знакомый других людей. Кто-то с кем-то знаком в этом мире. Ну какую он может роль играть? Я - начальник штаба".

В штабе кандидата в президенты Зеленского Илья Павлюк отвечал за финансы и координацию работы региональных штабов. О его функции "финансиста" стало известно из Telegram-переписки штабистов "Зе команды", которую опубликовали журналисты Bihus.Info.

Павлюка называют "контрабандистом западной таможни". Как писали журналисты Bihus.Info, его работа заключалась в "решении вопросов" перевозки грузов через таможню. Ранее Павлюк был помощником нардепа 6 созыва Верховной Рады Игоря Калетника, который впоследствии возглавлял Государственную таможню.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах

Слідство.Інфо выяснило, что дочь Ильи Павлюка София с 16 лет владеет предприятием "Бизнес-центр "Буковинский" вместе с Валерием Чинушем. Ее бизнес-партнер на протяжении трех созывов Верховной Рады работает помощником нардепа от БПП Виктора Короля. В начале 90-х Король возглавлял управление уголовного розыска МВД, был заместителем министра МВД, а впоследствии - начальником налоговой милиции. Виктор Король подтвердил редакции Слідство.Інфо, что знает Илью Павлюка.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина" проходят в Раду. Еще три партии имеют шансы преодолеть 5% барьер, - опрос центра "Социальный мониторинг"

Источник: https://censor.net.ua/n3131834
 
 
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ничем не занимаетса- просто ходит, вино пьйот, шаурма кушает
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ничем не занимаетса- просто ходит, вино пьйот, шаурма кушает
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От и вся страна в трансе
Никто ни за что не отвечает,а денюжку отдай
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Как это напоминает , #этанемы #настамнет.
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Вся команда мутная.. ****, скользкие какие-то "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 5030
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Он знает,а я не знаю
А ну быстро наапечатали его поднаготную)))
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Сергій Іваніф - получается Зе-вирус уничтожает цвета нашего флага..
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Слоган для «слуги народу» - Зробимо вже зроблене!
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Стоп. То це не анекдот? Ну це, про жителів Кривого Рогу, яким страшно виходити на вулицю, бо ловлять і відразу ж відправляють або у "Слугу без рода", або на державну службу?
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Клас. Російська графіка. Як я люблю цапів, що кидають бруд в Юлю і Зєлю "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 5590
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А я люблю козлов по сравнению с которыми настоящие козлы- просто мудрецы. "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 7352
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Ну, он мой знакомый, знакомый других людей. Кто-то с кем-то знаком в этом мире.Источник: https://censor.net.ua/n3131834

Зе команда продолжает кормить зебилов дерьмом... "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 9101
Продолжение следует...
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Не тільки Павлюк, а усі там нічого не роблять.
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Не знаю переважну більшість з членів команди Зеленського, але мені цього і знати не потрібно. Буду судити по їх справах. Поки що справи кажуть, що президент - нормальний.
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жалко что я не еврей.... пошел бы в зе команду.... вот невезет по жизни.... родился украинцем и умру им.
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Ну то, что ничем не занимается - верю......., НО как «финансист», то 100% имеет все таки какую-то «выгоду»........
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Блть. Казав і повторю - в мене враження, ніби я впоровся чимось галюциногенним і в мене довгий і реалістичний тріп "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 2543
Причому це вже доволі bad trip.
Але ні, так довго навіть "сибір" або "драгонфлай" (це особливо потужні модифікації ЛСД) ковбасити не можуть.
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А им как то пофиг, что там о них пишут. Пипл если и прочитает, то не вдуплится.
Пипл подумает - ну я же смотрел Слугу Народа, все будет как там. Вот вот Голобородько проявится в лице Зеленского, и покажет им кузькину мать.
пипл хавает шоу.
"Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 9397
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый"
 
 
 
 
 
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