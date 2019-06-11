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 ЦИК зарегистрировал еще 23 кандидата в народные депутаты

Во вторник, 11 июня, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ЦИК, на нем зарегистрированы 23 самовыдвиженца.

"Всего по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7", - уточняют в Комиссии.

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Также во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующее обращение, Центризбирком зарегистрировал 13 официальных наблюдателей от Национального демократического института международных отношений. Всего по состоянию на 11 июня зарегистрированы 24 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

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ЦИК зарегистрировал еще 23 кандидата в народные депутаты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131832
 
 
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