 В Крыму 188 детей растут без отцов из-за уголовного преследования, - правозащитница Салиева

Об этом в комментарии Громадському сообщила активистка правозащитного объединения "Крымская солидарность" Мумине Салиева, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор таких детей в Крыму было 170. После облав (задержаний в Крыму 10 июня. - Ред.) Эта цифра увеличилась - сегодня 188 детей крымских заключенных, которые остаются без родителей. И мы ожидаем, что родится 189-й ребенок", - сказала она.

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Напомним, 10 июня российские силовики в оккупированном Крыму задержали 8 крымских татар в рамках так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 заключенных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и требует освободить их.

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