EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  143  5
Все про:обстрел (7921) Донбасс (18715)

 Двое украинских воинов получили ранение с начала суток. Враг пять раз нарушил перемирие, - штаб ООС

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

дважды в районе населенного пункта Широкино, от направления Саханки - из автоматического гранатомета и снайперской винтовки;
Водяное от направления населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия;

вблизи Песков, со стороны населенного пункта Веселое - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Также читайте: Треть россиян хотят видеть юго-восток Украины в составе РФ, - опрос "Левада-центра"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Пивденне, от направления шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Также читайте: Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 2 наемника РФ, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3131829
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вбийте тварину, яка навіть в заголовку робить кілька помилок/опечаток.
 показать весь комментарий
 
Хлопці, не виконуйте злочинних наказів уклоніста, відкривайте вогонь на упередження, бережіть себе!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое украинских воинов получили ранение с начала суток. Враг пять раз нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх