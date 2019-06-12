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 Политика Украины, Общество
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 Горбатюк должен решиться объяснить письменно, сколько времени мы не сможем строить Мемориал Небесной Сотне, - Вятрович

Управление спецрасследований ГПУ до сих пор не предоставило Музею Майдана разъяснение о переносе сроков сооружения мемориала Небесной Сотне на месте, где продолжаются следственные эксперименты. Музей Майдана просил это сделать несколько недель назад, чтобы решить вопрос с подрядчиком, который уже получил аванс за проведение работ.

Об этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если прокуратура считает, что в 2019 году мы не имеем права начинать эти работы, мы очень хотим, чтобы прокуратура дала нам письменное подтверждение, чтобы мы не планировали ничего делать в этом году. Тогда у нас будет аргументированный ответ, почему мы не использовали средства, которые получили из государственного бюджета на этот год, и иметь возможность вести переговоры с подрядчиком. К сожалению, прокуратура не дает никаких ответов. У Горбатюка странная позиция, когда мы не можем заниматься мемориалом, но он не может сказать, когда будут завершены следственные действия", - отметил он.

По словам Вятровича, если строительство мемориала не может быть реализовано не только в 2019 году, но и в последующие годы до окончания расследования, то Институт нацпамяти и Музей Майдана ждет от ГПУ этих объяснений в письменном виде, чтобы иметь юридические обоснования, как решить вопрос с подрядчиком, и далее планировать работу:

"Я был бы благодарен, если бы господин Горбатюк отважился эту свою позицию оформить письменно... Почему не было ни разу сформулировано, что не надо мемориала? Пусть прокуратура это сформулирует и объяснит обществу, что мы не имеем права сейчас говорить о мемориале, потому что это будет каким-то образом мешать следствию. Мне это будет трудно воспринять, но я готов буду это воспринимать. А не половинчатые решения, которые по сути являются попыткой перебросить ответственность за отсутствие результатов следствия на Музей, и вместе с тем сдерживать построение мемориала".

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Вятрович назвал манипуляцией попытку осветить ситуацию так, что Украина должна либо закончить расследование, либо возвести мемориал:

"К сожалению, то, что сейчас происходит вокруг мемориала и расследования, - это политизация вопроса. Это может привести к тому, что мы можем не получить ни мемориала, ни следствия. По моему мнению, то, что сейчас происходит - это желание прикрыть недостаточное деятельность прокуратуры по расследованию убийств Майдана тем, что им стало мешать сооружения мемориала.

Мы не пытаемся ставить общество перед выбором: расследование или память. Это преступный выбор, который, к сожалению, часто формулируется со стороны прокуратуры. Мы стараемся делать все, чтобы были названы те, кто убивал героев Небесной Сотни, и вместе с тем, чтобы был построен мемориал. Важно построить и мемориал, и музей. Это инфраструктура памяти, которая позволит зафиксировать память о Майдане. В феврале мы проводили социологический опрос. Память про Майдан выветривается из общества. И то, что у нас есть Зеленский - это результат того, что мы забываем о Майдане".

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Также глава УИНП прокомментировал информацию о том, что при реализации победившего проекта мемориала будет уничтожен исторический ландшафт и место расстрелов Небесной сотни:

"Проект предусматривает определенное изменение Аллеи Героев Небесной Сотни. Упреки, что мы не имеем права этого делать, безосновательны. Для нас важно увековечить подвиг этих людей, а не зафиксировать их смерть. Я всегда отвечаю сравнением. Когда-то в Нью-Йорке было много дискуссий по поводу чествования памяти жертв 11 сентября. И было очень много людей, которые говорили: эти разрушены башни должны остаться. Им справедливо ответили: нам не надо чтить память террористов, совершивших это преступление, а надо чтить память людей. Так же когда мы говорим про Аллею Героев Небесной Сотни, надо говорить о подвиге. Идея, предложенная, проектом, направлена в это русло.

Есть часть людей, для которых важнее сохранить память об улице, чем память о людях. Так и хэштег "ЗбережиІнститутську" свидетельствует о приоритете группы. Я могу отнестись к этому с уважением как историк, понимая важность того, как выглядела улица. Вместе с тем как историк я знаю, что улица Институтская неоднократно и сильно менялась за сотню лет своего существования. Поэтому, когда говорят: мы должны зафиксировать Институтскую такой, какой она была тогда, я задаю вопрос: тогда - это когда? По состоянию на 20 февраля? Тогда не должно быть часовни, которая там появилась. Мемориализация - это не обязательно консервация. Мемориализации предполагает и более творческий подход. Именно такой была предложенная и избранная профессиональным жюри концепция".

Полное интервью Владимира Вятровича читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131828
 
 
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При хряке никакого мемориала и не могло быть, т.к. его политика - дискредитация Майдана и героизма добробатов первых месяцев обороны Украины в 2014. Все уже забыли про ДАП, Дебальцево и т.д. - это заслуга хряка.
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Горбатюк из тех людей, которым всегда что то мешат, и таких там большинство.
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Наскільки я розумію, по справі розстрілу майданівців всі експертизи повинні були бути завершенні давном-давно... Чого Горбатюк тягне розслідування, як в себе вдома кота за хвіст?
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А нужен ли он? Горбатюк должен решиться объяснить письменно, сколько времени мы не сможем строить Мемориал Небесной Сотне, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3177Нет я не против, но вопрос не на один МИЛЛИОН?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбатюк должен решиться объяснить письменно, сколько времени мы не сможем строить Мемориал Небесной Сотне, - Вятрович
 
 
 
 
 
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