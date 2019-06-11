 КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности указа о роспуске ВР, - Шаптала

Об этом объявила во вторник председатель суда Наталья Шаптала после завершения рассмотрения дела в форме устного производства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного суда объявляю закрытым. Конституционный суд Украины не завершил свою работу и переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по данному делу", - объявила она.
Шаптала добавила, что окончательное решение по делу по поводу конституционности указа президента будет обнародовано на официальном сайте Конституционного суда.
Напомним, Конституционный суд определил данное представление как неотложное, и оно должно быть рассмотрено в течение месяца со дня открытия производства, то есть до 29 июня.
Во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного Суда в форме устного слушания начала рассмотрение представления народных депутатов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.
И обращаться к аппоненту "До...б" не делает вам чести.
Решение КС о конституционности роспуска ВР может быть только политическим и это будет значить, что мы откатились во времена яныка, до 2014 года, где суды работали на власти, а не выполняли свои прямые обязанности...
Если даже установят факт отсутствия коалиции, то у ВР есть месяц на формирование новой. По закону там зеле ловить нечего. Но то что суд признает указ конституционним к гадалке не ходи.
Может еще спросить мошенников о честности?
Судьям дальше тут "работать" с домокловим мечом подконтрольних буратину СБУ, прокуратури и т.д...
От кого закрылись?
Сова приложила ухо к груди Буратино.
- Пациент скорее мертв, чем жив, - прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.
Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом:
- Пациент скорее жив, чем мертв…
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить.
Це без врахування членів коаліції, які є позафракційними. Наприклад того ж Парубія, Геращенко, Гопко та інших депутатів.
Тим самим, представники зелепупи не дали поля для маневру Конституційному суду. Суд просто не може визнати указ конституційним, бо коаліція існувала після вказаної дати.
Якщо КС прийме рішення що указ паяца конституційний, це буде повторенням того, що зробив КС за часів Януковича.
Mason Lemberg
вважаю це знаковою подією!! Цензор де новина???