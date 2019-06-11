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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23050) Зеленский (1710) КС (1319) Шаптала Наталия (2)

 КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности указа о роспуске ВР, - Шаптала

Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части рассмотрения представления народных депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом объявила во вторник председатель суда Наталья Шаптала после завершения рассмотрения дела в форме устного производства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного суда объявляю закрытым. Конституционный суд Украины не завершил свою работу и переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по данному делу", - объявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко

Шаптала добавила, что окончательное решение по делу по поводу конституционности указа президента будет обнародовано на официальном сайте Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд определил данное представление как неотложное, и оно должно быть рассмотрено в течение месяца со дня открытия производства, то есть до 29 июня.

Во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного Суда в форме устного слушания начала рассмотрение представления народных депутатов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3131825
 
 
 Топ комментарии
 
не-а. зяблики на это не способны. уставшие от войны - никакие воины.
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Умник, теперь придется это доказать)
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Президент Владимир Зеленский должен предоставить доказательства отсутствия коалиции в ВР, поскольку это не является общеизвестным фактом Об этом заявил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко во время заседания суда. При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский признал, что отсутствие коалиции нужно доказывать, поскольку это не общеизвестный факт. А сколько зебильчики за последние дни "воды налили" в комментах на эту тему. Как копья ломали. Так оказывается - еще нужно доказать, и именно президенту.
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Для долбо@бов объясняю, что коалиции с 2016 года не существует.
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Это все,что нужно знать о наличии команды супер-пупер профессионалов у Зе.
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Забавно будет послушать, как Вениславский пошлёт КС в........... гугл. КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности указа о роспуске ВР, - Шаптала - Цензор.НЕТ 9845
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Ну тебе дол@бу это и доказывать не нужно, все равно не поймешь ввиду полного отсутствия мозгов. А судьи просят доказать бумажкой с печатями. Видишь ли, они,как все юристы, верят только в формальности, а не в пустой треп.
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Я думаю, что КС правильно решение примит, и роспуск рады законно подтвердит.
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А я гадаю що Коломойському зроблять букаке.
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а че там юристы скажут, не наличие ли коалиции нужно доказывать в данном случае? просто интересно.
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Признать факт отсутствия коалиции, как "общеизвестный" факт, просит представитель Зели. Это Зеля должен доказать факт отсутствия коалиции. ВР просит же признать указ противоречащим конституции, т.к. не был доказан факт отсутствия действующей коалиции. Так кто у нас должен доказать?
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хорошо. т.е. в будущей Раде по умолчанию уже существует коалиция? насколько мне не изменяет память, да, коалиция вроде была сформирована и распалась?!... глупо просто доказывать отсутствие чего-либо, вот что не укладывается в мозгу.
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Неа, это президент распустил Раду на основании того, что коалиции нет. Ему и доказывать свое обоснование.
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Какое решение завтра примет суд - увидим завтра. Завтра может быть любое решение. Тот же КС под Яныка в 2010 году и не так прогинался. И "императивный мандат", на который ссылались в 2010 году, то признавал, то не признавал. А наперсточник как раз сейчас Зеля, причем похлеще Яныка. Даже он поначалу пытался делать видимость соблюдения законов и своих друзей так борзо во главе СБУ не ставил. И главу АП с прямым нарушением закона не назначал. А уж он был мудило-мастак. Сидит сейчас в Ростове и прозревает: "Вот я лох, вот лох. Оказывается можно было ТАК !!! сделать и плевать на всех и на законы"
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У КС есть месяц, в течении которого и будет объявлено решение.
И обращаться к аппоненту "До...б" не делает вам чести.
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Каждому по делам его. Как "оппонент" завел пластинку, так ему и аукнулось. Хамство всяким черноротым деб*лам я прощать не намерен. Почитайте при желании его реплики, оно еще тот организм.
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Коалиция не существует с 17 июня 2019 года о чём подан официальный документ с подписями, печатью и регистрационным номером. Это единственный официальный документ на столе КСУ. И они его взяли за основу. А сплетни, домыслы и клоунады оставили на рассмотрение ЖЭКа по месту проживания инициатора.
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Даже не ЖЭКа а хороше всем известной организации "Спортлото 5 из 36"
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Невже треба вірити таким долбо@бам .як ти ,а суддям КС не вірити?? Спасайте свого ЗЕклоуна ,якщо КС прийме рішення про неконституційність указу.Він же сказав ,що піде зразу у відставку ,якщо порушить ЗАКОН!!!
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Ни кто, ни куда не пойдет. Отменит свой Указ и все. Сделает хорошую мину при плохой игре, скажет "Чуваки, а шо вы хотели? шо бы я за месяц всех перевешал?" Чуваки сглотнут, успокоятся и продолжат дальше верить в Зерро.
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Доказать отсутствие коалиции будет неимоверно сложно, потому как нет таких документов, которые об этом говорят.
Решение КС о конституционности роспуска ВР может быть только политическим и это будет значить, что мы откатились во времена яныка, до 2014 года, где суды работали на власти, а не выполняли свои прямые обязанности...
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Скажу даже больше.
Если даже установят факт отсутствия коалиции, то у ВР есть месяц на формирование новой. По закону там зеле ловить нечего. Но то что суд признает указ конституционним к гадалке не ходи.
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Видишь ли, есть такая странная штука - "закон". Слышал о таком?
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Зебилы и закон?
Может еще спросить мошенников о честности?
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Ой дуже ради ми всий Верховний Ради.. Тризубий Стас.
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Если нет, тогда народ этих судей вынесет с зала суда вперед ногами.
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не-а. зяблики на это не способны. уставшие от войны - никакие воины.
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А Зелю на хер с кресла за грубое нарушение законов и конституции. Весело заживем!
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Твой порох только и занимался все 5 лет вредил Украине и нарушал закон.
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Мой Порох, такой-же как и твой. Только это не отменяет факт тупости Зели. От того, что я вижу тупизм решений Зели, я не становлюсь чьим-то ботом. В отличие от тебя зебила тупого.
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понятно, выборы 27 октября, а кто не согласен арбуз ниже спины и обратной стороны колена
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Нафик єтот цирк? Нет ни малейших сомнений что наши честнейшие судьи лягут под коломойского. Ни малейших.
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Сомневаюсь, там 6 судей по квоте Пети и 6 по квоте подконтрольное ему тогда Рады.
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А квота єто что вассальное обязательство?
Судьям дальше тут "работать" с домокловим мечом подконтрольних буратину СБУ, прокуратури и т.д...
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в ВР сидят достаточно трутней, которых нужно гнать сранной метлой........, НО лихо закрученный «сюжет» получается с КС........
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Закрытая часть рассмотрения. Бабло делят.
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История с коалицией напомнила классику:
Сова приложила ухо к груди Буратино.
- Пациент скорее мертв, чем жив, - прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.
Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом:
- Пациент скорее жив, чем мертв…
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить.
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Представник зелєпупи в Конституційному суді назвав дату припинення існування коаліції. Це нібито сталося 29 березня 2016 року після виходу з коаліція партії Ляшка.Ну звідки ідіотам знати, що після цього дається місяць на формування нової коаліції, яка була сформована шляхом збільшення чисельності фракцій БПП і НФ за рахунок мажоритарних кандидатів. І на момент призначення коаліцією нового прем'єра 14 квітня 2016 року, чисельність коаліційних фракцій БПП і НФ разом складала 227 мандатів. Тобто, коаліція існувала після дати, оголошеної представником клоуна.
Це без врахування членів коаліції, які є позафракційними. Наприклад того ж Парубія, Геращенко, Гопко та інших депутатів.
Тим самим, представники зелепупи не дали поля для маневру Конституційному суду. Суд просто не може визнати указ конституційним, бо коаліція існувала після вказаної дати.
Якщо КС прийме рішення що указ паяца конституційний, це буде повторенням того, що зробив КС за часів Януковича.

Mason Lemberg
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Сьогодні, 11 червня, в Києві найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про повноцінний вихід на український ринок.

вважаю це знаковою подією!! Цензор де новина???
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"Люды хотять " в КСУ не прокатит, ЗЕанализ нарушил закон .
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посмотрела трансляцию, было интересно, а главное судьи КС буквального раздавили своими вопросами тупого представителя Зенарика который тараторил одно и тоже бездоказательное утверждение, что "всё законно, все знают, все хотят" … выглядел он полным болваном на уровне самого клоуна …
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Люди хотять щоб ЗЕанализ загубився и не ганьбив Украину.
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А що, в Конституції України є якась "закрита частина" - таємні додатки, мирові угоди, протоколи Молотковського-Ріббентропченка, чи ще щось таке? КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности указа о роспуске ВР, - Шаптала - Цензор.НЕТ 989
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Ще зовсім недавно були в моді нічні візити до президента...
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Ті люди , з ким мені довелося спілкуватися - спокійно і з розумінням сприйняли указ Президента про розпуск Ради.. Вони добре розуміють - в що перетворилася, нажаль, Рада.. Вони добре розуміють напрямок потуг колишнього президента та його брехливих прихвостнів щодо України.. Суспільство не буде жалкувати за цією радою після її розпуску.. Суспільство знову дуже рішуче налаштоване показати колишній владі її місце 21-го липня..
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Представитель Зеленского в КС совсем унылое зрелище.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности указа о роспуске ВР, - Шаптала
 
 
 
 
 
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