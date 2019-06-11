 Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Ривненской области.
В сообщении отмечается: "В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.
Все изъятое направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.
В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет".
для детей.
Правильно
Но спасает РУЧКА И БУМАЖКА.
Вот вам для примера 2 варианта:
1. По пьяни перед кем-то похвастался.
2. Заложил сосед, который заметил что-то подозрительное.
3. Выследили цепочку от того места, где этот мужик все это украл и вышли на него.