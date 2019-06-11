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Все про:боеприпасы (1233) Ривненщина (681)

 Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине. ФОТОрепортаж

11 июня, по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции области при процессуальном руководстве прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Ривненской области.

В сообщении отмечается: "В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

Все изъятое направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет".

Также читайте: Торговца боеприпасами разоблачили на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 01
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 02
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 03
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 04
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 05
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 06

Источник: https://censor.net.ua/n3131822
 
 
 Топ комментарии
 
Просто украинцы домовитые и такой арсенал должен быть в каждой хате ,тогда власть будет боятся своего народа а значит уважать. Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине - Цензор.НЕТ 629
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Молодец мужик, заранее приготовился защищать Украину от хуйла, если тот начнет наступать.
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Менти полізли грабувати будинок і знайшли гранату.
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Коли вже прийде українська влада щоб все це можна було тримати вдома законно? Захопив в бою з сепарами РПГ або танк, отримав довідку в частині і зберігаєш в себе вдома абсолютно законно!!!! Якби влада дозволила громадянам тримати вдома бойові машини та танки, то в 2014 році не прийшлось би терміново ремонтувати БТР та БМП, вони самі б приїхали на фронт своїм ходом!
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Очень жаль, вероятнее всего эти боеприпасы предназначались для благого дела
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о це так припаси ))) а їх сотні .. думаю це аргумент для любої влади - терпіння у людей не безмежне !
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влада тупорила, та продавайте Ви все це лайно громадянам легально! Це ж мільярди доларів додаткових надходжень щороку!
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Эта они еще два Града и Буцефала не нашли.
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И вот шо интересно - ни фото ямы нету, а она таки нехилая должна быть; ни земли не видно. И даже политилен не запотевший, при таких то дождях.
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Просто украинцы домовитые и такой арсенал должен быть в каждой хате ,тогда власть будет боятся своего народа а значит уважать.
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И главное-он не взорвется как те что охраняло государство.
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Просто тут фсё. Содержимое военного склада боеприпасов по соседству распределяют для хранения населением. Боятся диверсий. Уже было вот и страхуются
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Молодец мужик, заранее приготовился защищать Украину от *****, если тот начнет наступать.
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мабуть машинним маслом поливав садочок Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9971
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К третьему Майдану парни готовятся. Уже так безкарно власть и полицаи не сможет расстреливать безоружных людей.
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По п'яні чоловік розбалакався, потім хтось вломив.
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И с кем он на ривненщине собрался воевать?
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Как показала практика, власть и армия не сможет защитить народ от внешнего и внутреннего врага. Скорее даже наоборот перейдут на сторону врага. Судьба Украины в руках самого народа.
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Судьба Украины в руках самого народа.

Правильно
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Власть поменялась и снова начали находить тайники с припасами. Помню в начале президентства Пети чуть ли не каждый день находили подобные тайники в разных областях и в самых неожиданных местах. Даже посреди какого-то поля могли найти. Объясните мне простому человеку, как они их находят под землёй? У них там экстрасенсы работают или как?
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Спочатку менти їх там закопують а потім тіпа знаходять. В прокурора Б.дністровського Одеської області був більший арсенал, щось не чути що з ним зробили, мабуть перезаховали а прокурора відпустили.
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Да от у меня тоже складывается такое впечатление. Может у них там строгий план находить по одному тайнику раз в месяц. Вот и приходиться выкручиваться. Сначала сами закапывают а потом сами находят. То с такой 100%-й эффективностью наших силовиков может их лучше использовать для поиска сокровищ. Глядишь ещё скифское золото найдут, и другие клады.
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Так и есть. Ето еще из совка так у мусоров заведено. Приходит время к концу года и мусору нужно очередное звание и повышение, он идет собирает по всех знакомых оружие, в основном даже старый металолом и подкидывает в нужное место. А потом типо находит и получает повышение и даже приглашение в чью то партию. А ведь сейчас взять и прошерстить всех мусоров выше майора выяснится что звания они получили за раскрытие мелочевки и разгоны наркоманов.
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В давнину, в одному містечку, щоби стати зрілим чоловіком, треба було спіймати дикуна. А дикун в тому місті мешкав тільки один. Тому парубки ловили дикуна по черзі.
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Более-менее сообразительная собака помнит, где закопала косточку. Но тут конечно может быть и пробой.
Но спасает РУЧКА И БУМАЖКА.
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Фантазия у вас, простой человек, ни к черту.
Вот вам для примера 2 варианта:
1. По пьяни перед кем-то похвастался.
2. Заложил сосед, который заметил что-то подозрительное.
3. Выследили цепочку от того места, где этот мужик все это украл и вышли на него.
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Хлопця разом з усім добром на полігон, тренуватись))) щоб потім дати кацапам прочухана!!!
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І ніхто тут навіть не подумав, що всі ********** КРАДЕНІ. А в кого вкрадені? - у нашої армії
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А може i не краденi, а просто хлопець на Сходi назбирав)
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Теперь понятно почему взрывались склады боеприпасов? Так это сотая доля украденого, а сколько эшелонов ушли втихаря?
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Біндери готуються дати відсіч прокацяпській владі.
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