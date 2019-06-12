 За альтернативным проектом мемориала в Бабьем Яру стоят деньги российских олигархов, - Вятрович

Об этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в интервью Цензор.НЕТ.
На сегодняшний день есть два проекта мемориализации Бабьего Яра. Первый - государственный, который предусматривает создание мемориала на том месте Бабьего Яра, который не застроен и сохранился до наших дней. Мемориал должен объединить противоречивую память о трагедии Бабьего Яра. Также государственный проект предусматривает создание двух музеев - музей Бабьего Яра и музей Холокоста. В соответствии с планом развития государственного заповедника, утвержденном Кабинетом министров в 2018 году, была разработана концепция комплексной мемориализации. Также есть концепция музея Бабьего Яра, проводится реконструкция помещения, в котором он должен быть обустроен.
Другой проект - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Среди его инициаторов - в частности олигархи Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Ханн, что вызывает критику этого этого проекта.Также его поддерживает Виктор Пинчук. На сайте Центра анонсировано сооружение мемориала Холокоста "Бабий Яр" в 2023 году. Уже объявлен архитектурный конкурс на лучший проект. Планируется построить его на земельном участке возле государственного заповедника "Бабий Яр".
"Я считаю, что украинское государство должно было бы с большим вниманием относиться к памяти о Бабьем Яре и прилагать больше усилий, чтобы реализовывать государственный проект. Холокост - это неотъемлемая часть памяти украинцев. В Украине уничтожено около 1,5 миллиона евреев. Это второй после Голодомора геноцид, который был на украинской территории. Мы должны его инкорпорировать в украинскую национальную память, в частности память об уничтоженных евреях. Это одна из тех тяжелых трагедий, которые мы должны переосмыслить. Соответственно должна быть государственная политика, направленная на эту инкорпорацию. Поэтому я прилагаю усилия для того, чтобы двигать государственный проект. Он движется тяжело, но движется. Я очень рад, что уже утверждена концепция этого мемориала.
Параллельно есть другой проект. Он скорее частный, потому что за ним стоят деньги российских олигархов. Я боюсь, что деньги российских олигархов так или иначе будут влиять на содержание этого проекта, и он будет далек от того, чтобы показать особенности преступления в Бабьем Яру. Мы понимаем, что для современной России и для Путина важно дискредитировать Украину, показать украинцев как наиболее рьяных антисемитов и погромщиков. В концепции этого российского мемориала, который мы уже видели, нет каких противоречивых вещей. Но там нет инкорпорации Холокоста в украинскую историю. То есть Бабий Яр и Холокост вырваны из украинской истории. Там нет ничего, что дает понять, почему это произошло здесь. Я считаю, что это очень вредно, так как это противоречит тем целям, которые ставим мы перед собой", - сказал он, оценивая альтернативный проект", - сказал он.
На вопрос, что в наблюдательном совете по реализации этого проекта есть знаковые для Украины общественные активисты и деятели, в частности, Святослав Вакарчук и Владимир Кличко, он ответил:
"Я не уверен, что наблюдательный совет является органом, который будет определять то, каким будет этот мемориал. Очевидно, что есть желание создателей этого мемориала максимально представить его с положительной стороны, и для этого используются определенные общественные авторитеты. Приобщают и историков, украинских и зарубежных. Но это не снимает моих опасений, что российские деньги могут быть определяющими в реализации этого проекта".
Полное интервью Владимира Вятровича читайте ЗДЕСЬ.
Не часть памяти, а часть жизни
иди работай Вятрович, халява закончилась!
такое козырное место у корыта досталось
ни делать никуя не надо, ни отвечать ни за что
главное не забыть в каком году голодомор был
но Вовка не тупой, наверняка татуху себе на запястье замастырил 1932, а на вторую 1933
І да, тупий не той Вовка, бо цей взагалі-то дисертацію захистив і купу книг написав...
... только честно ответь
тебя на работе заставили прочитать
думал ты обычный пересечный
историю детям преподаёшь?
я щас уэльса читаю, необходимая осторожность, думал он только по фантасике выступает
прикольный роман. он там под диккенса закосил, один в один стиль
отличить практически невозможно)
диккенса ********** чарльза?))
Хаскли ваще не знаю кто такой
... не обязательно читать все 30 томов, прочитай хотя бы записки пиккивинского клуба
раз под образованого косишь)
хотя згоден) ключевой в вашем посту проходять)) так кем работаешь пасипака?)
думаю може на третье высшее замахнуться, будешь темой моего дисера если шо)
кем працюешь?
бюджетник что ле?)
а шо такое аналитик? типа порохобот?
я бы тебя вместо Вятровича поставил
у тебя свежие идеи есть
и имя красивое
как у *****)))
Ще б відкрити музей Війни п'яти королів. Все таки 20 тисяч загинуло лише біля Чорноводної.
https://gameofthrones.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Анонсы дело таке.
..У Бабиному Яру вандали знищили пам'ятник членам ОУН, розстріляним фашистами - Укрaїнa - TCH.ua ...
!!! По ссылке есть сканы договора
После Вадим Рабинович преподнес в дар государству Израиль 700-килограммовый золотой семисвечник. Чуть позже за это площадь в Иерусалиме назвали именем украинского Рабиновича.
1. Апаратно-студійний комплекс телебачення ("Карандаш")
2. Вищу партійну школу (нині університет міжнародних відносин)
3. Спорткомплекс "Зеніт".
4. Спорткомплекс "Сокіл". Нагадаю, хокейна команда "Сокіл" були улюбленцями першого секретаря, тихого українофоба, дніпропетровця за народженням, Щербицького.
Це почула немолода пані, звукорежисер, яка зайшла до Охмака в якихось справах. Мовчала про це протягом кількох років, розповіла нам коли вже отримала виїздні документи. Вона у подбіних питаннях ніколи не брехала, я поруч із нею працював близько 10 років на той момент.
начальника института национальной памяти зовут как Ленина?
и чем его родители там думали во львове в 1977- ом?
60 - лет великой октябрьской отмечали?
Поэтому главной задачей на сегодня будет добиться от России публичных гарантий выполнения решений судов ЕС. Ну не бепредельщиками же они себя позиционируютв ЕС?
Тогда Украина имеет право на судебное разбирательство, решение которого Россия обязалась выполнить.
Конечно, они будут петлять. Но не очень долго. Вариантов у них не слишком много. С каждым игнором решения суда репутация целой страны Россия будет всё ниже и ниже. И может опуститься до уровня прокажённого. А если игнор продолжится, то репутация утвердится на очень и очень долго. На века.