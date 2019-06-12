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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бабий Яр (75) Институт нацпамяти (173) Холокост (99) Вятрович (200)

 За альтернативным проектом мемориала в Бабьем Яру стоят деньги российских олигархов, - Вятрович

За альтернативным проектом сооружения мемориала жертвам Холокоста в Бабьем Яру стоят деньги российских олигархов.

Об этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в интервью Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день есть два проекта мемориализации Бабьего Яра. Первый - государственный, который предусматривает создание мемориала на том месте Бабьего Яра, который не застроен и сохранился до наших дней. Мемориал должен объединить противоречивую память о трагедии Бабьего Яра. Также государственный проект предусматривает создание двух музеев - музей Бабьего Яра и музей Холокоста. В соответствии с планом развития государственного заповедника, утвержденном Кабинетом министров в 2018 году, была разработана концепция комплексной мемориализации. Также есть концепция музея Бабьего Яра, проводится реконструкция помещения, в котором он должен быть обустроен.

Другой проект - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Среди его инициаторов - в частности олигархи Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Ханн, что вызывает критику этого этого проекта.Также его поддерживает Виктор Пинчук. На сайте Центра анонсировано сооружение мемориала Холокоста "Бабий Яр" в 2023 году. Уже объявлен архитектурный конкурс на лучший проект. Планируется построить его на земельном участке возле государственного заповедника "Бабий Яр".

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"Я считаю, что украинское государство должно было бы с большим вниманием относиться к памяти о Бабьем Яре и прилагать больше усилий, чтобы реализовывать государственный проект. Холокост - это неотъемлемая часть памяти украинцев. В Украине уничтожено около 1,5 миллиона евреев. Это второй после Голодомора геноцид, который был на украинской территории. Мы должны его инкорпорировать в украинскую национальную память, в частности память об уничтоженных евреях. Это одна из тех тяжелых трагедий, которые мы должны переосмыслить. Соответственно должна быть государственная политика, направленная на эту инкорпорацию. Поэтому я прилагаю усилия для того, чтобы двигать государственный проект. Он движется тяжело, но движется. Я очень рад, что уже утверждена концепция этого мемориала.

Параллельно есть другой проект. Он скорее частный, потому что за ним стоят деньги российских олигархов. Я боюсь, что деньги российских олигархов так или иначе будут влиять на содержание этого проекта, и он будет далек от того, чтобы показать особенности преступления в Бабьем Яру. Мы понимаем, что для современной России и для Путина важно дискредитировать Украину, показать украинцев как наиболее рьяных антисемитов и погромщиков. В концепции этого российского мемориала, который мы уже видели, нет каких противоречивых вещей. Но там нет инкорпорации Холокоста в украинскую историю. То есть Бабий Яр и Холокост вырваны из украинской истории. Там нет ничего, что дает понять, почему это произошло здесь. Я считаю, что это очень вредно, так как это противоречит тем целям, которые ставим мы перед собой", - сказал он, оценивая альтернативный проект", - сказал он.

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На вопрос, что в наблюдательном совете по реализации этого проекта есть знаковые для Украины общественные активисты и деятели, в частности, Святослав Вакарчук и Владимир Кличко, он ответил:

"Я не уверен, что наблюдательный совет является органом, который будет определять то, каким будет этот мемориал. Очевидно, что есть желание создателей этого мемориала максимально представить его с положительной стороны, и для этого используются определенные общественные авторитеты. Приобщают и историков, украинских и зарубежных. Но это не снимает моих опасений, что российские деньги могут быть определяющими в реализации этого проекта".

Полное интервью Владимира Вятровича читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131819
 
   
 Топ комментарии
 
Вятровичу залишилось пару місяців залишатись на своїй посаді. Після виборів його знімуть, призначать "нову особу" від старих олігархів, і проблеми національної української ідентичності вирішуватимуться згідно зе-сценарію. Кому шо неясно - дивіться "свати".
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От цікаво, чому проти В`ятровича лише кацапоязичні?
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ні, не лише "кацапоязичні". А й всі )(уйлоботи та зебіли.
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Холокост - это неотъемлемая часть памяти украинцев
Не часть памяти, а часть жизни За альтернативним проєктом меморіалу в Бабиному Яру стоять гроші російських олігархів, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 9833
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когда уже эту мартышку уберут?(
иди работай Вятрович, халява закончилась!
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От цікаво, чому проти В`ятровича лише кацапоязичні?
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ні, не лише "кацапоязичні". А й всі )(уйлоботи та зебіли.
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Саме так, тільки пуйлоботи та зебіли проти В'ятровича!
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завидуют наверное
такое козырное место у корыта досталось
ни делать никуя не надо, ни отвечать ни за что
главное не забыть в каком году голодомор был
но Вовка не тупой, наверняка татуху себе на запястье замастырил 1932, а на вторую 1933
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За одні відкриті архіви кгб йому велика подяка.

І да, тупий не той Вовка, бо цей взагалі-то дисертацію захистив і купу книг написав...
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ты прочитал хоть одну?
... только честно ответь
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Так, читав Історію з грифом секретно. У мене одна із вищих освіт - історична, мені таке дуже цікаво.
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поняв
тебя на работе заставили прочитать
думал ты обычный пересечный
историю детям преподаёшь?
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Мімо, я працюю не за спеціальністю, але підтримую інтерес і кваліфікацію...
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мне это не интересно
я щас уэльса читаю, необходимая осторожность, думал он только по фантасике выступает
прикольный роман. он там под диккенса закосил, один в один стиль
отличить практически невозможно)
диккенса ********** чарльза?))
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Із британської літератури мені цікавіші Оруел і Хакслі
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скотный двор? всё собираюсь, но никак не соберусь
Хаскли ваще не знаю кто такой
... не обязательно читать все 30 томов, прочитай хотя бы записки пиккивинского клуба
раз под образованого косишь)
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Не знаю, як у вас, а у нас Діккенса у 8 класі проходять))) І той же піквікський клуб, де всі бухали шеррі з ромом))
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прочитать про Оливера Твиста в школьной хрестоматии это по вашему проходят?)
хотя згоден) ключевой в вашем посту проходять)) так кем работаешь пасипака?)
думаю може на третье высшее замахнуться, будешь темой моего дисера если шо)
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Ніколи нічого не читав у хрестоматії...
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та хер с той хрестоматией
кем працюешь?
бюджетник что ле?)
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Працюю на на 2 роботах в - аналітиком і менеджером))) а ти?
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йа тiльки менеджером(
а шо такое аналитик? типа порохобот?
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Не годуй "смердючку"... З нього такий "інтелектуал", як з мене - балерина...
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Проект из-за поребрика предусматривает историю распятого мальчика в трусиках ?
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вам оттуда виднее
я бы тебя вместо Вятровича поставил
у тебя свежие идеи есть
и имя красивое
как у *****)))
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Ну понятно, где капуста там жди козла. Ща третий проект будет от зебла. Команда младая на шаурму баблеца не фатает,. нуно подрубить на мёртвых
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"музей Бабьего Яра и музей Холокоста"

Ще б відкрити музей Війни п'яти королів. Все таки 20 тисяч загинуло лише біля Чорноводної.
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Семи королей, анонс к фильму дело такое
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а саму фильму зыркнуть религия не позволяет в Вестеросе было 7 королевств и все воевали
Анонсы дело таке.
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У вас, в США мабуть іншу версію серіалу показували. Причому тут королівства - воювало 5 королів, звідси і походить назва війни. В самому серіалі Тайвін Ланістер називає цю війну "битвою чотирьох королів" (не врахував Грейджоя).
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Вятровичу залишилось пару місяців залишатись на своїй посаді. Після виборів його знімуть, призначать "нову особу" від старих олігархів, і проблеми національної української ідентичності вирішуватимуться згідно зе-сценарію. Кому шо неясно - дивіться "свати".
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Так як при *пецикових ригах * (а він там був ) ..інститутом пам*яті та архівами керувала комуністка .
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Ваще то, лишилось йому 7 місяців, если повар нам не врёт
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Пейсаті, як послухати, то найбільше постраждали. Маєм боронити і тут свою історію і своє право на пам"ять. Перекручують історію не гірше мокшан. Тримаймося, браття, бо затопчуть і заплюють!
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В кремле снимут фильм про Чернобыль, где ЦРУ взрывает станцию а КГБ-шник пытается предотвратить катастрофу. *банарий.
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и можно с уверенностью сказать, что после выхода этого *панутого фильма, все быдло будет это повторять как истину... ---- Не, ну а чо, в кино так показывали же!
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Жаба давит, что деньги от заказчика не получит. Очень нехорошо наживаться на людском несчастье и горе. А учитывая что война, то и вообще должен быть запрет на расходы не на ВПК .
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В 80-х Рабинович обманул легендарную летчицу, за что получил 14 лет тюрьмы. Сообщается, якобы Вадим Рабинович узнал, что на одном из предприятий начался выпуск дефицитного линолеума повышенного качества. Войдя в доверие к своей землячке (Рабинович также из Харькова) - Валентине Гризодубовой, он убедил ее в том, что хочет реконструировать дом-музей семьи Гризодубовых в Харькове. Пожилая женщина выбила под это бесплатное выделение стройматериалов, включая линолеум, на миллионы рублей. Практически вся партия исчезла. А точнее - была продана Рабиновичем на черном рынке. Узнав об этом, Валентина Гризодубова написала заявление в милицию и Рабиновича, по информации издания, арестовали. Правда, через некоторое время выпустили. По одной из версий - после вмешательства КГБ. Но Рабинович вскоре попался на спекуляциях товарами. После чего, при активном участии Гризодубовой, дело в отношении его миллионных хищений стройматериалов, выделенных на музей семьи летчицы, наконец дошло до суда. Рабинович получил 14 лет тюрьмы. Хотя весь срок он не отсидел, а вышел в 1990 году.
После Вадим Рабинович преподнес в дар государству Израиль 700-килограммовый золотой семисвечник. Чуть позже за это площадь в Иерусалиме назвали именем украинского Рабиновича.
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Совок (читай "разсія") побудувала буквально на кістках жертв Бабиного Яру такі об'єкти:
1. Апаратно-студійний комплекс телебачення ("Карандаш")
2. Вищу партійну школу (нині університет міжнародних відносин)
3. Спорткомплекс "Зеніт".
4. Спорткомплекс "Сокіл". Нагадаю, хокейна команда "Сокіл" були улюбленцями першого секретаря, тихого українофоба, дніпропетровця за народженням, Щербицького.
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Щербицький швидше був прихований українофіл, тому і програв в кінці.
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Ви мабуть пам'ятаєте комунячі штампи "национализм и местничество"? Тож до Щербицького можна застосувати друге слово. Іноді він намагався підняти хвоста на Москву щодо "економізмів", але... факти скорочення кількості українських шкіл, редакцій та маловідомих репресій творчої інтелігенції - це все Щербицький.
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Так, але він не міг в той час по іншому, той же Кириченко спробував більш твердо захищати українську як злетів з посади.
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+ усі пам'ятають яка була його реакція на Чорнобильську трагедію.
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Приблизно о 13-й годині 1 травня 1986 року людина Щербицького зателефонувала по ВЧ голові Держтелерадіо Охмакевичу і наказала "Постійно давайте у прямому ефірі публіку, яка гуляє. І з дітьми побільше".
Це почула немолода пані, звукорежисер, яка зайшла до Охмака в якихось справах. Мовчала про це протягом кількох років, розповіла нам коли вже отримала виїздні документи. Вона у подбіних питаннях ніколи не брехала, я поруч із нею працював близько 10 років на той момент.
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Звісно що так було, він же не міг піти проти "генеральної лінії", я ж не бандерівця з нього роблю.
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Ви просто не знаєте усіх "тенденцій" та "підводних течій", про які обізнані люди говорили лише у вузькому колі перевірених слухачів. Мені пощастило потрапити до кола "перевірених слухачів", спочатку в Секції суспільних наук АН УРСР (тоді Кірова, 4, зараз Грушевського, 4). А потім на телебаченні.
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Можливо, але в нас при Щербицькому і українські школи почали відкривати, ну і не дали знищити українську вищу школу, на заході було 2 університета, наш і львівський, так от у нас викладали українською більшість предметів, початок 80-х.
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Відкривали, але загальна пропорція схилялася у бік русифікації. Якщо взяти Київ, станом на 1971 рік був чіткий паритет 50 на 50%, причому більшість українських шкіл були ще з поглибленим вивченням англійської. А десь із другої половини 70-х і до 1990 відсоток українстих шкіл поступово зменшувався, причому так що віддати дитину до української школи було вже певною проблемою.
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В нас теж, до українських черги стояли.
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Багато хто не хотів віддавати дітей до українських шкіл, бо потім важко було здавати екзамени до вишів.
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Гороховий з кумх...лом від халяви не відмовляться.
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кстати никого не коробит шо лицо нации
начальника института национальной памяти зовут как Ленина?
и чем его родители там думали во львове в 1977- ом?
60 - лет великой октябрьской отмечали?
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Краще би не чіпали той Бабин Яр, бо є вже там пам'ятники.
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Тим більш там є проблемні грунти. Куренівська трагедія сталася ще й тому що комуняки хотіли "замулити" меморіальні місця.
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Моя мати бачила наслідки тієї трагедії на власні очи.
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По Бабьему Яру спорно все. Доказательств массовых расстрелов там нет.
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Тільки оунівців є 600 прізвищ, що там розстріляли.
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За два дні (29-30 вересня) загинула 33 771 особа. У «Донесенні про події в СРСР» від 02.10.1941 сказано: «Зондеркоманда 4а в співпраці зі штабом групи і двома командами поліційного полку «Південь» 29 і 30.9.41 стратила в Києві 33 771 єврея». Про продовження розстрілів свідчать німецькі документи. Так, приміром, у «Донесенні про події в СРСР» № 111 від 12.10.1941 говориться наступне: «Загальне число страчених зондеркомандою 4а тепер перевищило 51 000». Згідно з німецькими документами розстріли в Києві безперервно продовжувалися до середини листопада 1941-го. Основну масу розстріляних у цей період становили євреї.
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Колони євреїв формували аж біля Львівської площі мінімум 5 діб.
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Ти киянин? З яких років почав цікавитися історією? І за якими джерелами?
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В німців на свою загибель, навіть в таких справах був орднунг.
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Десь 2 жовтня 1941 р. моя мати, яка з родичами мешкала в окупованому Києві бачила як йшла її шкільна подруга із матір'ю (євреї).
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Жах, а моя мама пережила окупацію у Вінницькій області, в них на подвір'ї стояло декілька танкових екіпажів, тоді вона вперше в житті скуштувала шоколад. Каже що німці нормально до них ставились, згадували своїх дітей, тільки коли несли втрати то були злі. От таке життя було.
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Через деякий час мати із родичами пішли з Києва до своїх родичів у Чернігівську область. Там у них в будинку жили німці і окремо жили власівці. Німці були кращі за тих власівців За альтернативним проєктом меморіалу в Бабиному Яру стоять гроші російських олігархів, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 6882
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Пора всю эту обрезанную нечисть, которая рвет Украину на части в прямом и переносном смысле этого слова, инкорпорировать на историческую родину, и все противоречия будут сняты с повестки дня. Где бы не нарисовались семиты - везде противоречия и война.
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путен грошей специально забашлял,шоб вова не получил неправомерной выгоды
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Россия планомерно отказывается принимать решения мировых судебных инстанций.
Поэтому главной задачей на сегодня будет добиться от России публичных гарантий выполнения решений судов ЕС. Ну не бепредельщиками же они себя позиционируютв ЕС?
Тогда Украина имеет право на судебное разбирательство, решение которого Россия обязалась выполнить.
Конечно, они будут петлять. Но не очень долго. Вариантов у них не слишком много. С каждым игнором решения суда репутация целой страны Россия будет всё ниже и ниже. И может опуститься до уровня прокажённого. А если игнор продолжится, то репутация утвердится на очень и очень долго. На века.
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Достал уже этот Вятрович, честно конечно отрабатывает денежки Пети-монитора , гнать надо в шею, порохобота, посмевшего народ Украины, проголосовавший за [Зеленского, назвать нечитающими, недумаю0ими, ограниченными экраном телевизора особами!!! То ли дело он, великий интеллектуал, переписывающий историю страны в зависимости от заказа и предоплаты!!!
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так и есть, если за одного кандидата голосуют люди совершенно противоположных политических взглядов и мировоззрения, то таки да - кто-то из этой пары по любому дибил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа альтернативным проектом мемориала в Бабьем Яру стоят деньги российских олигархов, - Вятрович
 
 
 
 
 
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