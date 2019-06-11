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 В первую десятку списка "Батькивщины" войдут Кириленко, Кожемякин, Немыря, Власенко и Дубиль, - источник

Источник назвал еще 5 фамилий из первой десятки избирательного списка "Батькивщины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в партии "Батькивщина".

Так, согласно данным источника, вторая пятерка из списка "Батькивщины" выглядит так:

  1. Иван Кириленко;
  2. Андрей Кожемякин;
  3. Григорий Немыря;
  4. Сергей Власенко;
  5. Валерий Дубиль.

Все они - действующие народные депутаты от "Батькивщины".

Напомним, накануне партия обнародовала первую пятерку своего избирательного списка. В нее вошли Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" будет голосовать за отставку Луценко, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3131815
 
 
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