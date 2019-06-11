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 На админгранице с Крымом задержан разыскиваемый участник "самообороны Крыма", - прокуратура АРК

Украинские правоохранители 11 июня задержали разыскиваемого ранее участника вооруженного формирования "самооборона Крыма" на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонщиной.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

"Указанном участнику незаконного вооруженного формирования вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Публичных комментариев задержанного пока нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131810
 
 
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Наоборот, держит нос по ветру.

Все возвращаются ...
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Кто "все"? Все те против кого за пять лет уголовных дел так и не открыли? Как там поживает отпущеная на свободу "довереное лицо путена в Крыму"?
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Там не только нюх от "Титана" потеряешь.
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Ватный придурок наверняка ездил получать биометрику в Херсон.
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Предательство должно наказываться смертной казнью или пожизненным сроком, иначе никак
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа админгранице с Крымом задержан разыскиваемый участник "самообороны Крыма", - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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