 В Днепре лечебные учреждения получили гуманитарный груз от международной организации Medical Teams International

Эта некоммерческая организация давно сотрудничает с отечественными больницами, однако для Днепра это - первый такой опыт.

Оказание гуманитарной поддержки лечебным учреждениям является результатом договоренностей городского головы Бориса Филатова, которые он достиг во время своей прошлогодней командировки в США. Так, мэр Днепра встретился с представителями Украинской-Американской культурной ассоциации штата Орегон, которые организовывали и оплачивали доставку груза в Украину.

"Без предоставленных медицинских материалов трудно организовать качественный медицинский процесс. Мы благодарны за такую ​​помощь. Это очень актуально для нашего города. Фактически Днепр - прифронтовой город. К нам поступают на лечение и реабилитацию раненые. Мы оказываем медицинскую помощь и людям, которые потеряли дома и переселились с оккупированных территорий ", - отметил один из заместителей городского головы Днепра Бориса Филатова во время передачи груза 11 июня.





Также, по словам Андрея Бабского, гуманитарный груз, прибывший в Днепр - это ряд медицинских материалов (тонометры, фонендоскопы, простыни, контейнеры для веществ и шприцев, одноразовые наборы для различных хирургических манипуляций, памперсы и т.д.). Все это больницы выбирали самостоятельно.

Со своей стороны, заместитель директора департамента социальной политики горсовета Днепра Юлия Дмитрова заметила, что в дальнейшем лечебные учреждения так же будут определять свои потребности - с помощью перечней, которые предоставляет некоммерческая организация Medical Teams International.

В Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова Днепровского клинического объединения скорой медицинской помощи гуманитарный груз передал Благотворительный фонд ТАПС, ОО ТАПС-Украина, которые занимаются семьями погибших защитников Украины. Как известно, именно в Днепре находится украинский офис международной организации TAPS International.

По словам председателя правления ТАПС-Украина Татьяны Хорольской, организация взяла на себя документальное оформление груза.

"Важно, чтобы помощь поступала вовремя, была адресной и соответствовала потребностям. Именно такую ​​помощь мы сегодня получили. Любить успешных, красивых и сильных очень легко. И только избранные способны любить и помогать слабым, старым, немощным, тем, кто без нашей помощи и заботы просто погибнет. Благодарен тем, кто это понимает, - Борису Филатову, американской украинской диаспоре - за то, что не забывают и оказывают помощь ", - сказал заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Юрий Скребец.