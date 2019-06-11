 ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов

"Журналист Вадим Комаров, на которого в мае напали в Черкассах, находится в коме. На прошлой неделе, 7 июня, от насилия пострадал оператор Вадим Макарюк в Харькове. Мы призываем правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование. Безнаказанность за насилие недопустима", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице организации.
Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.
5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".
7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.
Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Их убивают со временем возмущенные граждане....
Этого тоже наверное чикнут со временем..., так что?
Сам захотел...
Журналист-журналисту рознь...- сейчас порядочных и не осталось почти..
Mikhail Golub @golub 4 ч.4 часа назад
Слово медиа-шлюхе Зеленского/Коломойского и кандидату в депутаты от партии Зеленского