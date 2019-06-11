EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  187  9
Все про:журналистика (2409) нападение (1730) ООН (2774) Комаров Вадим (4)

 ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает нападения на украинских журналистов и требует от правоохранительных органов своевременного расследования.

"Журналист Вадим Комаров, на которого в мае напали в Черкассах, находится в коме. На прошлой неделе, 7 июня, от насилия пострадал оператор Вадим Макарюк в Харькове. Мы призываем правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование. Безнаказанность за насилие недопустима", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице организации.

ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция установила двух напавших на телеоператора Макарюка во время стычки в Харькове, - замначальника ГУПН Чиж. ВИДЕО

ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов 02

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

Также читайте: Нападение на журналиста Комарова будут расследовать как покушение на убийство, - Нацполиция

7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131804
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ООН, чё там с Крымом и Донбассом? Всё норм - уже нет обеспокоенности. Бесполезная организация. ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов - Цензор.НЕТ 2674
 показать весь комментарий
 
 
Господа из ООН! Идите в опу! Под вашей эгидой вырезали миллион человек в Руанде, вас надо распустить и отобрать всё нажитое имущество.
 показать весь комментарий
 
 
Начинать с Гонгадзе, или его можно пропустить? Дело то давнее и за всё уже уплачено.
 показать весь комментарий
 
ООН ничего не решает, это просто трибуна поговорить/побеспокоится. Её можно заменить на приложение смартфона с соответстующими кнопками.
 показать весь комментарий
 
...а еще нападение Цукерберга на Бутусова пожалуйста
 показать весь комментарий
 
есть такие например журналисты....
Их убивают со временем возмущенные граждане....
Этого тоже наверное чикнут со временем..., так что?
Сам захотел...
Журналист-журналисту рознь...- сейчас порядочных и не осталось почти..

Mikhail Golub‏ @golub 4 ч.4 часа назад
Слово медиа-шлюхе Зеленского/Коломойского и кандидату в депутаты от партии Зеленского

ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів - Цензор.НЕТ 7000
 показать весь комментарий
 
теперь и журналистам чисто ньюз нужно опасаться
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов
 
 
 
 
 
 вверх