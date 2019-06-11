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Все про:награда (1169) ФСБ (1356) Бухарев Владислав (1)

 Бухарев о наличии у него медали ФСБ: "Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб". ФОТО

В СМИ появилась информация о наличии у новоназначенного главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева медали ФСБ РФ "За боевое содружество". Сам он это не отрицает и еще в 2014 году заявлял, что его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Бухарева в Facebook от 6 октября 2014 года.

Тогда Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде, и пояснил, откуда она у него.

"Да, у меня есть медаль "За боевое содружество". Примерно 10 лет назад я участвовал в проведении международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д. В результате проведенной операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу", - написал он тогда.

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Бухарев о наличии у него медали ФСБ: Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб 01

Бухарев о наличии у него медали ФСБ: Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131801
 
 
 Топ комментарии
 
Порядочный офицер отказывается от орденов и медалей страны - агрессора и оккупанта.
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Не исключено, сам Патрушев вручал... Да-да, тот самый известный наркоборец.
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Мда... Чим глибше в ліс- тим бородатіші партизани.
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"Юлія Тимошенко, яка заявила, що «призначати на відповідальні посади у державі справжніх фахівців із досвідом і чітким планом дій - це правильний шлях".
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- Так наливочки не желаете с?
Спросил Плюшкин
- Премного с благодарны!
Ответил Чичиков
- В неё было всякий сор и козявки понапичкались но я выкинул и теперь чистенкая. Так не будете?
- Нет, благодарю покорно!
Поспешил отказаться Чичиков...
( Мёртвые души. Н. Гоголь)
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По логике он мог принимать участие в этой операции только от украинской стороны.
Соответственно и награждать его должна была украинская сторона.
А поскольку за такую специфическую операцию он получил награду от россии, значит у него есть ещё и российский паспорт и вполне возможно он является сотрудником фсб.
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бидло, а ну розкажіть про агента Лоліту?
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Да хер с ней с медалью. Пусть лучше расскажет откуда у него такая декларация!
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В Кремле свой человек вероятно эту кандидату рекомендовал сам карлик ну не артиста с квартала назначать на эту должность...одним словом абзац.
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И что, это чмо думает что я поверю в то что он не завербован?
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Владік, тебе не медалька видала і навіть не парашут за спиною - на прізвищі ти провалився.
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В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д....

а нагородило чомусь лише ФСБ... Чи може в нього є відзнака ФБР? Чи Інтерполу, ну хоча би Нікарагуанська медаль???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБухарев о наличии у него медали ФСБ: "Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб". ФОТО
 
 
 
 
 
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