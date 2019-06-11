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Все про:МВФ (2685) НБУ (4446) Смолий (49)

 Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе

Глава Национального банка Украины Яков Смолий предложил начать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитной поддержки еще в 2019 году, до завершения действующей программы stand-by.

Об этом Смолий заявил в ходе встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, Смолий отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с фондом уже в 2019 году.

"Участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей", - сказано в сообщении.

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Напомним ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.

В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131797
 
 
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Мені пофіг - мені Порох в долларах платить. Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе - Цензор.НЕТ 7832
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Ооо, про бабло поговорити - це завжди. Нє, МВФ - це зло. Як недавно хтось писав, перефразовано - ніхто не буде нічого робити, якщо їпросто так бабло роздавати.
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казначей порошенко привык к роскошной жизни, хочет ещё долгов поднабрать, пока не выгнали Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе - Цензор.НЕТ 1870
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ти хоть зеленки попей) Клацаеш по клаве не приходя в сознание.
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давай так: цього ольгінського - просто нафік. Воно - зебільний придурок. Навіть не лікується, препарати куди круче зеленки йому не допоможуть.
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Я думаю він порохобот під прикриттям.
Більш позорить зелену справу чим його каменти доволі важко.
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а як же стратегія гройсмана - не дала результатів?
знову кредит під кредит)), треба брати!
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и это правильно...надо шоб мвф обьяснил зелебене,шо надо делать,и шо будет если не делать...а там уж пусть выбирает.
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А зебіл скаже "я вам ничего не должен"...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе
 
 
 
 
 
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