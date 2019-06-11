 Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ. СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, по результатам квалификационного оценки 17 судей признаны соответствующими занимаемой должности, и один - несоответствующим.







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Также Комиссия определила результаты квалификационной оценки судьи хозяйственного суда Одесской области Александры Оборотовой на соответствие занимаемой должности по результатам сдачи экзамена. Судья не сдала экзамен и не соответствует занимаемой должности. Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об освобождении ее от должности судьи.