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 Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ. СПИСОК

10 июня на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 26 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, по результатам квалификационного оценки 17 судей признаны соответствующими занимаемой должности, и один - несоответствующим.

Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ 01
Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ 02
Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Также Комиссия определила результаты квалификационной оценки судьи хозяйственного суда Одесской области Александры Оборотовой на соответствие занимаемой должности по результатам сдачи экзамена. Судья не сдала экзамен и не соответствует занимаемой должности. Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об освобождении ее от должности судьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3131793
 
 
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им выдали удостовирение что они новое лицо)
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Даю этим товарищам из списка бесплатный совет: не спешите, подождите месяц-полтора, пока это шоу "Квартала 73" не закончится.

А то придётся сдавать билеты...
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Ух ***!Отєто "вєлікій і могучій"!"Квалифоценивание".Де наголос ставити?Треба діждатись українського заголовка.Прямо хребтом відчуваю нєжданчік.
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А в Сингапурі вже б підмітали вулиці під конвоєм. Тому змін не буде.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ. СПИСОК
 
 
 
 
 
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